Плевок с высоты птичьего полета: украинец сбежал в Молдавию на мотопараплане
Житель Хмельницкой области пересёк границу с Молдавией на мотопараплане и приземлился примерно в двух километрах от государственной границы. О происшествии сообщили молдавские пограничники
По данным СМИ, инцидент произошёл на участке Черновцы — Ларга, а о незаконном пересечении границы молдавскую сторону уведомили украинские коллеги.
Мужчину задержали. После этого он попросил убежища в Молдавии. Какое решение примут власти, пока не сообщается.
Прошлому беглецу повезло меньше. 49-летний врач-психотерапевт из Киева, сумевший уйти от погони на Днестре, оказался в травматологическом отделении Сорокской районной больницы с черепно-мозговой травмой. По словам очевидцев-молдаван, украинские пограничники несколько раз ударили мужчину по голове веслом. Подробнее об инциденте — в материале В больнице с сотрясением: украинец, спасенный во время побега через Днестр, попросил убежище в Молдавии на сайте Украина. ру.
Мужчину задержали. После этого он попросил убежища в Молдавии. Какое решение примут власти, пока не сообщается.
Прошлому беглецу повезло меньше. 49-летний врач-психотерапевт из Киева, сумевший уйти от погони на Днестре, оказался в травматологическом отделении Сорокской районной больницы с черепно-мозговой травмой. По словам очевидцев-молдаван, украинские пограничники несколько раз ударили мужчину по голове веслом. Подробнее об инциденте — в материале В больнице с сотрясением: украинец, спасенный во время побега через Днестр, попросил убежище в Молдавии на сайте Украина. ру.
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