Плевок с высоты птичьего полета: украинец сбежал в Молдавию на мотопараплане - 26.10.2026 Украина.ру
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Плевок с высоты птичьего полета: украинец сбежал в Молдавию на мотопараплане
Плевок с высоты птичьего полета: украинец сбежал в Молдавию на мотопараплане - 26.10.2026 Украина.ру
Плевок с высоты птичьего полета: украинец сбежал в Молдавию на мотопараплане
Житель Хмельницкой области пересёк границу с Молдавией на мотопараплане и приземлился примерно в двух километрах от государственной границы. О происшествии сообщили молдавские пограничники
2026-10-26T20:41
2026-10-26T20:41
новости
молдавия
хмельницкая область
черновцы
украина.ру
мобилизация
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По данным СМИ, инцидент произошёл на участке Черновцы — Ларга, а о незаконном пересечении границы молдавскую сторону уведомили украинские коллеги.Мужчину задержали. После этого он попросил убежища в Молдавии. Какое решение примут власти, пока не сообщается. Прошлому беглецу повезло меньше. 49-летний врач-психотерапевт из Киева, сумевший уйти от погони на Днестре, оказался в травматологическом отделении Сорокской районной больницы с черепно-мозговой травмой. По словам очевидцев-молдаван, украинские пограничники несколько раз ударили мужчину по голове веслом. Подробнее об инциденте — в материале В больнице с сотрясением: украинец, спасенный во время побега через Днестр, попросил убежище в Молдавии на сайте Украина. ру.
молдавия
хмельницкая область
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новости, молдавия, хмельницкая область, черновцы, украина.ру, мобилизация
Новости, Молдавия, Хмельницкая область, Черновцы, Украина.ру, мобилизация

Плевок с высоты птичьего полета: украинец сбежал в Молдавию на мотопараплане

20:41 26.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / Rbrechko / Перейти в фотобанкДнестр
Днестр - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© commons.wikimedia.org / Rbrechko
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Житель Хмельницкой области пересёк границу с Молдавией на мотопараплане и приземлился примерно в двух километрах от государственной границы. О происшествии сообщили молдавские пограничники
По данным СМИ, инцидент произошёл на участке Черновцы — Ларга, а о незаконном пересечении границы молдавскую сторону уведомили украинские коллеги.

Мужчину задержали. После этого он попросил убежища в Молдавии. Какое решение примут власти, пока не сообщается.

Прошлому беглецу повезло меньше. 49-летний врач-психотерапевт из Киева, сумевший уйти от погони на Днестре, оказался в травматологическом отделении Сорокской районной больницы с черепно-мозговой травмой. По словам очевидцев-молдаван, украинские пограничники несколько раз ударили мужчину по голове веслом. Подробнее об инциденте — в материале В больнице с сотрясением: украинец, спасенный во время побега через Днестр, попросил убежище в Молдавии на сайте Украина. ру.

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