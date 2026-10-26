https://ukraina.ru/20261026/surovaya-realnost-dlya-kieva-uzhe-nastupila-vs-rf-davyat-na-vsekh-uchastkakh-fronta-itogi-26-oktyabrya-1084079989.html

Суровая реальность для Киева уже наступила: ВС РФ давят на всех участках фронта. Итоги 26 октября

Суровая реальность для Киева уже наступила: ВС РФ давят на всех участках фронта. Итоги 26 октября - 26.10.2026 Украина.ру

Суровая реальность для Киева уже наступила: ВС РФ давят на всех участках фронта. Итоги 26 октября

Украина больше не располагает аргументами, которые могли бы заставить Россию пойти на уступки. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Тем временем Киев готовится к самой тяжелой зиме за время конфликта, а ВС РФ освободили Общее в Запорожской области. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-10-26T18:00

2026-10-26T18:00

2026-10-26T18:00

эксклюзив

киев

россия

украина

пол дэвис (баскетболист)

виталий кличко

вооруженные силы украины

the wall street journal

украина.ру

владимир зеленский

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Украина больше не располагает аргументами, которые могли бы заставить Россию пойти на уступки в ходе мирных переговоров. Об этом 26 октября заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.По его оценке, даже дальнейшее санкционное давление на Москву не изменит положение Киева."Суровая реальность заключается в том, что сколько бы ни было наложено санкций на Россию, значения это не имеет, поскольку Украина уже ничего не может предложить в переговорном процессе", — написал Дэвис в соцсети X.Так он отреагировал на высказывание Владимира Зеленского, который выступил против досрочной отмены антироссийских ограничений. Киевский лидер опасается, что их снятие лишит Украину и ее партнеров рычагов давления еще до начала переговоров на высшем уровне.В интервью телеканалу ТСН Зеленский рассказал, что не хотел бы подходить к возможной встрече лидеров России, США и Украины в условиях, когда все санкции уже отменены. По его мнению, вопрос об их снятии следует решать после завершения конфликта.Дэвис же считает: исход противостояния уже не зависит от санкционной политики Запада. Москва добьется поставленных целей либо дипломатическим путем, либо на поле боя.Киев готовится к самой тяжелой зимеThe Wall Street Journal пишет: Киев готовится к самой тяжелой зиме за все время боевых действий на фоне отключений электричества и перебоев с водоснабжением."Эта зима будет представлять собой череду отключений электричества, ремонтов, восстановительных работ и новых отключений", — сказал изданию директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.Издание отмечает: все больше киевлян переезжают в Западную Украину. С августа количество свободных квартир для аренды в Киеве выросло почти на две трети, а в городах Западной Украины арендная плата растет, а число свободных квартир сокращается.Зеленский ранее раскритиковал власти Киева за подготовку к зиме, которая, по его словам, хуже "даже, чем в приграничных и прифронтовых регионах". Мэр Виталий Кличко назвал обвинения "безосновательными". Он говорил AFP, что Киев переходит "в режим выживания": "ограниченное время, ограниченное финансирование и ограниченное число работников". Город создает резервные системы отопления и запасы топлива, продовольствия и питьевой воды. "Как бы хорошо мы ни подготовились, если ПВО не сработает, мы можем оказаться в тяжелой ситуации", — подчеркивал мэр.В начале октября Минобороны России заявляло: российские военные усилят удары по украинским военным объектам после слов Зеленского, пообещавшего усилить удары по российским НПЗ. "Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность", — говорится в заявлении ведомства.Владимир Путин называл удары по Украине "эффективными и своевременными", поскольку "это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на арене боевого соприкосновения, нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий".Кремль, говоря о возможности энергетического перемирия, заявлял: Киев находится в "очень сложной ситуации", поэтому предлагает не урегулирование, которое будет навсегда и полностью соответствовать интересам России, а перемирие "в той области, которая является ахиллесовой пятой".Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 26 октябряГруппировка "Север" заняла более выгодные рубежи. Поражены бригады ВСУ в Харьковской и Сумской областях — потери противника более 300 военнослужащих, 19 автомобилей, три станции РЭБ."Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ свыше 220 человек, 20 автомобилей, три станции РЭБ."Южная" группировка улучшила тактическое положение — минус 185 боевиков, две бронемашины, 33 автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ."Центр" занял более выгодные рубежи — потери ВСУ до 340 военнослужащих, три бронемашины, восемь автомобилей, САУ Paladin производства США, две станции РЭБ."Восток" продвинулся в глубину обороны и освободил Общее в Запорожской области. Потери противника — свыше 210 военнослужащих, бронемашина, семь автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. "Днепр" улучшил положение — уничтожены до 30 военнослужащих, 12 автомобилей, радиолокационная станция.

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Мария Илащук

эксклюзив, киев, россия, украина, пол дэвис (баскетболист), виталий кличко, вооруженные силы украины, the wall street journal, украина.ру, владимир зеленский