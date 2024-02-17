Мы вас спасем: что и зачем сказал Зеленский на Мюнхенской конференции - 17.02.2024 Украина.ру
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Мы вас спасем: что и зачем сказал Зеленский на Мюнхенской конференции
Мы вас спасем: что и зачем сказал Зеленский на Мюнхенской конференции - 17.02.2024 Украина.ру
Мы вас спасем: что и зачем сказал Зеленский на Мюнхенской конференции
Украина все еще может победить и спасти "правильный" миропорядок, но ее действия "ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения". Эта мысль стала основной в речи Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
2024-02-17T12:36
2024-02-17T12:36
новости
владимир зеленский
мюнхенская конференция по безопасности
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Зеленский заявил, что "сопротивление Киева при поддержке партнеров остановило уничтожение мирового порядка, основанного на правилах", а 2024 год должен стать временем полного восстановления "правильного" миропорядка без России. Ее, подчеркнул Зеленский, нужно "оставить в прошлом".Естественно, резюмировал украинский президент, реализовать эту задачу можно только "делая все, что нужно". А все что нужно - это деньги на оружие, потому что сейчас возможности киевского режима "ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения"."Нет никого, для кого бы война в Европе не представляла угрозы", - припугнул он европейцев.Накануне автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич отметил, что цель поездки Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности только одна - украинский президент снова будет "просить милостыню на крестовый поход".Однако делать это ему будет очевидно сложнее, чем раньше, поскольку тузы стран НАТО сейчас более обеспокоены внутренними политическими противоречиями в США, конфликтами на Ближнем Востоке, терроризмом и климатическими вопросами.Этого же мнения придерживаются и журналисты издания The European Conservative. Днем ранее они выпустили материал, где отметили, что "доклад, подготовленный для Мюнхенской конференции по безопасности, показывает изменение умонастроений в странах "Большой семёрки". Их жители больше не считают Россию крупнейшей угрозой, намного сильнее переживая из-за миграции, терроризма, изменений климата и кибератак.Также в публикации говорится, что отдельным фактором, играющим не на руку Зеленскому будет отступление ВСУ из Авдеевки, ведь если Киев не отбивает вложенные в него деньги на борьбу с Россией, то транши очевидно будут сокращать.
https://ukraina.ru/20240216/1053328177.html
https://ukraina.ru/20240217/1053363044.html
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новости, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности
Новости, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности

Мы вас спасем: что и зачем сказал Зеленский на Мюнхенской конференции

12:36 17.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украина все еще может победить и спасти "правильный" миропорядок, но ее действия "ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения". Эта мысль стала основной в речи Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
Зеленский заявил, что "сопротивление Киева при поддержке партнеров остановило уничтожение мирового порядка, основанного на правилах", а 2024 год должен стать временем полного восстановления "правильного" миропорядка без России. Ее, подчеркнул Зеленский, нужно "оставить в прошлом".
Естественно, резюмировал украинский президент, реализовать эту задачу можно только "делая все, что нужно". А все что нужно - это деньги на оружие, потому что сейчас возможности киевского режима "ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения".
"Нет никого, для кого бы война в Европе не представляла угрозы", - припугнул он европейцев.
Накануне автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич отметил, что цель поездки Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности только одна - украинский президент снова будет "просить милостыню на крестовый поход".
Однако делать это ему будет очевидно сложнее, чем раньше, поскольку тузы стран НАТО сейчас более обеспокоены внутренними политическими противоречиями в США, конфликтами на Ближнем Востоке, терроризмом и климатическими вопросами.
Вчера, 09:07
"Подайте на крестовый поход". Зачем Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию по безопасностиВ субботу, 17 февраля, Зеленский посетит в очередной раз Мюнхенскую конференцию по безопасности, милитаристский аналог сходки в швейцарском Давосе. Накануне он должен съездить в гости к Макрону в Париж, чтобы подписать и там "гарантии о безопасности", которые не предполагают никаких обязательств для Франции
Этого же мнения придерживаются и журналисты издания The European Conservative. Днем ранее они выпустили материал, где отметили, что "доклад, подготовленный для Мюнхенской конференции по безопасности, показывает изменение умонастроений в странах "Большой семёрки". Их жители больше не считают Россию крупнейшей угрозой, намного сильнее переживая из-за миграции, терроризма, изменений климата и кибератак.
Также в публикации говорится, что отдельным фактором, играющим не на руку Зеленскому будет отступление ВСУ из Авдеевки, ведь если Киев не отбивает вложенные в него деньги на борьбу с Россией, то транши очевидно будут сокращать.
12:04
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НовостиВладимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасности
 
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12:36Мы вас спасем: что и зачем сказал Зеленский на Мюнхенской конференции
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