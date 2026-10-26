"Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для Украины - 26.10.2026 Украина.ру
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"Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для Украины
"Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для Украины - 26.10.2026 Украина.ру
"Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для Украины
Скандал вокруг отключения Starlink и Starshield для Украины может серьёзно потрясти основы администрации США. И первой жертвой здесь может стать министр обороны США Питер Хегсет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2026-10-26T18:30
2026-10-26T18:30
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На вопрос, как скандал вокруг отключения Starlink повлияет на позиции внутри Белого дома, эксперт ответил: потрясение может быть серьёзным, а первой жертвой рискует стать министр обороны."Это колоссальный скандал", — заявил Васильев. По его словам, демократы в Конгрессе уже заявили, что после того, как в январе обновится состав Палаты, они начнут официальное расследование, — и будут искать, кто именно отдал приказ об отключении.При этом, отметил эксперт, все понимают, откуда ноги растут: "то ли [президент США Дональд] Трамп попросил Илона Маска, то ли Маск сам пришел к Трампу". Сейчас топ-чиновники открещиваются от этой истории, но если расследование начнётся, первой жертвой станет министр обороны Питер Хегсет — это его епархия, то есть зона ответственности его ведомства, а идентификация как исполнителя станет железным поводом для увольнения."Хегсет для Трампа — идеальный исполнитель, который сделает абсолютно все, что ему скажут", — пояснил Васильев. Однако, подчеркнул он, этот скандал может серьёзно потрясти основы самой администрации.Что касается Илона Маска, то для него Зеленский, по словам эксперта, — просто карикатурный персонаж: "дитя хиппи", наркоман и вор. "Поэтому миллиардер и действует бесцеремонно", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.Про другие важные и интересные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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"Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для Украины

18:30 26.10.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Украина.ру
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Скандал вокруг отключения Starlink и Starshield для Украины может серьёзно потрясти основы администрации США. И первой жертвой здесь может стать министр обороны США Питер Хегсет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
На вопрос, как скандал вокруг отключения Starlink повлияет на позиции внутри Белого дома, эксперт ответил: потрясение может быть серьёзным, а первой жертвой рискует стать министр обороны.
"Это колоссальный скандал", — заявил Васильев. По его словам, демократы в Конгрессе уже заявили, что после того, как в январе обновится состав Палаты, они начнут официальное расследование, — и будут искать, кто именно отдал приказ об отключении.
При этом, отметил эксперт, все понимают, откуда ноги растут: "то ли [президент США Дональд] Трамп попросил Илона Маска, то ли Маск сам пришел к Трампу".
Сейчас топ-чиновники открещиваются от этой истории, но если расследование начнётся, первой жертвой станет министр обороны Питер Хегсет — это его епархия, то есть зона ответственности его ведомства, а идентификация как исполнителя станет железным поводом для увольнения.
"Хегсет для Трампа — идеальный исполнитель, который сделает абсолютно все, что ему скажут", — пояснил Васильев. Однако, подчеркнул он, этот скандал может серьёзно потрясти основы самой администрации.
Что касается Илона Маска, то для него Зеленский, по словам эксперта, — просто карикатурный персонаж: "дитя хиппи", наркоман и вор. "Поэтому миллиардер и действует бесцеремонно", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.
Про другие важные и интересные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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