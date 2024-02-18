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Ветеран афганских событий рассказал о роли советских танков в спецоперации на Украине

Ветеран афганских событий рассказал о роли советских танков в спецоперации на Украине - 18.02.2024 Украина.ру

Ветеран афганских событий рассказал о роли советских танков в спецоперации на Украине

Ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов в интервью изданию Украина.ру рассказал о роли советских танков в Афганистане и сейчас в СВО

2024-02-18T07:20

2024-02-18T07:20

2024-02-18T07:20

танки

техника

сво

афганистан

новости

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"Поначалу танкам, БТР, БМП не хватало мощности на скорости преодолевать высокогорные перевалы. Угол возвышения орудий был недостаточен, чтобы воевать в горах. Слабой была защита от противотанковых средств. Теперь все изменилось. Танк в условиях СВО вернул себе важнейшую роль. Он стал гораздо более надежным, хорошо защищенным, малоуязвимым, точно поражает цели на дальности 5–7, а то и более 10 км", - сказал Некрасов.Он подчеркнул, что такие преобразования коснулись всех видов техники и вооружений.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

танки, техника, сво, афганистан, новости