Ветеран афганских событий рассказал о роли советских танков в спецоперации на Украине - 18.02.2024 Украина.ру
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Ветеран афганских событий рассказал о роли советских танков в спецоперации на Украине
Ветеран афганских событий рассказал о роли советских танков в спецоперации на Украине - 18.02.2024 Украина.ру
Ветеран афганских событий рассказал о роли советских танков в спецоперации на Украине
Ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов в интервью изданию Украина.ру рассказал о роли советских танков в Афганистане и сейчас в СВО
2024-02-18T07:20
2024-02-18T07:20
танки
техника
сво
афганистан
новости
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"Поначалу танкам, БТР, БМП не хватало мощности на скорости преодолевать высокогорные перевалы. Угол возвышения орудий был недостаточен, чтобы воевать в горах. Слабой была защита от противотанковых средств. Теперь все изменилось. Танк в условиях СВО вернул себе важнейшую роль. Он стал гораздо более надежным, хорошо защищенным, малоуязвимым, точно поражает цели на дальности 5–7, а то и более 10 км", - сказал Некрасов.Он подчеркнул, что такие преобразования коснулись всех видов техники и вооружений.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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танки, техника, сво, афганистан, новости
танки, техника, СВО, Афганистан, Новости

Ветеран афганских событий рассказал о роли советских танков в спецоперации на Украине

07:20 18.02.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости
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Ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов в интервью изданию Украина.ру рассказал о роли советских танков в Афганистане и сейчас в СВО
"Поначалу танкам, БТР, БМП не хватало мощности на скорости преодолевать высокогорные перевалы. Угол возвышения орудий был недостаточен, чтобы воевать в горах. Слабой была защита от противотанковых средств. Теперь все изменилось. Танк в условиях СВО вернул себе важнейшую роль. Он стал гораздо более надежным, хорошо защищенным, малоуязвимым, точно поражает цели на дальности 5–7, а то и более 10 км", - сказал Некрасов.
Он подчеркнул, что такие преобразования коснулись всех видов техники и вооружений.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
танкитехникаСВОАфганистанНовости
 
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