https://ukraina.ru/20240215/1053302031.html

Вячеслав Некрасов: США до сих пор не ушли из Афганистана. То же может ждать Украину

Вячеслав Некрасов: США до сих пор не ушли из Афганистана. То же может ждать Украину - 15.02.2024 Украина.ру

Вячеслав Некрасов: США до сих пор не ушли из Афганистана. То же может ждать Украину

На русской земле Донбасса против ВСУ воюет более 10 тысяч "афганцев". Они передают боевой опыт молодым солдатам, собирают гуманитарную помощь, помогают установить имена бойцов, попавших в плен, и организуют переговоры по их обмену. Есть подразделения, где плечом к плечу выполняют ратный труд дед "афганец", сын "кавказец" и внук "сириец".

2024-02-15T06:45

2024-02-15T06:45

2024-02-15T06:59

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Об этом в интервью Украина.ру рассказал ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов. Он также провел аналогии военных действий России на Украине и Советского Союза в Афганистане и объяснил, как советский опыт можно использовать в СВО.15 февраля 2024 года исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.— Вячеслав Михайлович, афганская история происходила на ваших глазах. Давайте попробуем провести параллели со спецоперацией на Украине. СССР тогда тоже вынужденно (из-за постоянных провокаций пронатовских сил) ввел вооруженные силы в Афганистан, потому что хотел иметь на своей границе союзника, а не вражеское государство.— За эти бурные годы в истории нашей страны произошло множество радикальных событий, которые для большинства жителей заслонили остроту афганской войны. Но для нас, ветеранов, дни, проведенные "за речкой", до сих пор остаются самыми яркими и значимыми в жизни.Историки, политологи, востоковеды до сих пор не пришли к единому мнению в оценках значения ввода советских войск в Афганистан. Мы как-то попытались найти ответ вместе с афганцами.В 2019 году, когда я был представителем Россотрудничества в Афганистане, руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК). Мы провели научно-практическую конференцию с участием многих политических сил, включая членов Народно-демократической партии Афганистана, представителей различных группировок моджахедов, сторонников талибов, независимых экспертов. После долгих дебатов одним из участников было высказано парадоксальное мнение — вводить войска было нельзя, не вводить — невозможно.Примечательно, что схожей точки зрения о вводе советских войск придерживался один из самых ярких лидеров джихада, национальный герой, "панджшерский лев" Ахмад Шах Масуд. В свое время с ним состоялось несколько личных встреч, на одной из которых он заявил: "Вы сделали большую ошибку, что так ввели войска. Но еще больший промах вы сделали, когда их так вывели".С ним трудно не согласиться. Не прекрати мы поддержку правительства Наджибуллы в формировании действенных органов власти, в стране наверняка удалось бы избежать многолетнего кровопролития в гражданской войне, глубокого падения экономики, исхода миллионов беженцев, всплеска производства наркотиков, появления международных террористических организаций.На конференции в РЦНК, ее участники высказали и другое мнение. Годы пребывания СССР стали "золотым периодом" для Афганистана. Ни одна страна мира не оказывала ему столь широкомасштабной, всесторонней, действенной, конкретной помощи. Многие объекты, построенные Советским Союзом, включая знаменитый высокогорный туннель Саланг, ряд гидроэлектростанций, завод азотных удобрений Куд-е Барк под Мазари-Шарифом, ирригационная система в Нангархаре, Кабульский политехнический университет и многие другие продуктивно эксплуатируются до сих пор.Афганцам есть с чем сравнивать. В Конгрессе Соединенных Штатов объявили, что за двадцать лет своего пребывания они потратили на Афганистан свыше 3 триллионов долларов, но на экономике страны это существенно не отразилось. Более 80 процентов афганцев после бегства войск западной коалиции остались жить за чертой бедности. И не удивительно: большая часть этой суммы лишь переместилась из одного американского кармана в другой.Нечто схожее мы видим и в сегодняшние дни. Так называемая помощь США и Европейского Союза Украине все больше толкают некогда всесторонне развитую, самодостаточную страну к глубокой деградации, распродаже активов, полной утрате независимости. А некоторые лидеры европейских правых партий заявляют даже о возможном исчезновении ее с политических карт.— Что, по-вашему, на самом деле происходит на Украине?— Происходит деформация сознания правящей, с позволения сказать, элиты Украины, ее ретивых исполнителей. Отдавать приказы об уничтожении мирного населения, об обстрелах ракетами рынков, больниц, школ, жилых домов — это фашизм в худшем, самом низком и подлом его проявлении.Именно этим (уничтожением беззащитных стариков, женщин и детей) отличались в холуйском порыве бандеровские недобитки, выставляющие себя "героями". Генералы и офицеры, выполняющие преступные приказы — это жалкие шакалы. Справедливая кара должна постигнуть их обязательно.— В чем сходства и различия действий подразделений 40-й армии в Афганистане и участников специальной военной операции?— В феврале многих "афганцев" (ветеранов войны в Афганистане) приглашают в школы, колледжи, трудовые коллективы. Там часто звучат подобные вопросы. Схожесть, на мой взгляд, принципиальная. В том и другом случае российские воины защищают жизненные интересы своей страны на дальних подступах.Есть и внешняя схожесть в тактике. Многие боевые действия проводятся на уровне ротного, максимум батальонного, звена. Между тем, зреет необходимость проведения более масштабных войсковых операций с окружением городов, блокированием стратегических магистралей, крупных военных объектов. Без них значительного перелома к победе не достигнуть.В Афганистане настоящей грозой формирований моджахедов стали хорошо вооруженные, мобильные, относительно небольшие отряды специального назначения. Но регулярно проводились боевые действия силами нескольких полков, эскадрилий, дивизионов. Среди них ряд панджшерских операций, "Магистраль", тот же вывод подразделений в Союз.— Некоторые эксперты заявляют, что Советская армия в Афганистане была не эффективна. Это так?— Кое-кто из иноагентов, видимо, отрабатывая зарубежные авансы, говорит подобное. Это не так. Мы делали и добивались в Афганистане всего того, что считали нужным.Страну СССР покинул не тайком, не впопыхах, а строго в плановом порядке, с развернутыми знаменами. Нас провожали тысячи благодарных афганцев — вот только смотреть в их прощальные глаза было нелегко. Вместе с ними в Афганистане оставалась часть нашей души.— В Афганистане советская армия столкнулась с яростной партизанской войной. Кроме того, США поставляли афганцам системы ПВО, ограничивающие действия советской авиации. Как данный опыт мы можем использовать в СВО? Как в аналогии с этим вы оцените работу российских ВКС в условиях применения Украиной Patriot и других систем?— В Афганистане мы привычно, как и сегодня на Украине, противостояли широкой международной коалиции "недружественных стран". В частности, США сделали все возможное, чтобы втянуть нас за Гиндукуш, отомстить за свое позорное поражение во Вьетнаме. Против Советского Союза полились потоки черной лжи, горы оружия, долларов. И, естественно, санкции — как же без них.Поехали тысячи инструкторов для подготовки моджахедов к партизанской войне в лагерях на территории Пакистана. Конечно, все это затруднило для нас проведение боевых действий, увеличило количество потерь.К примеру, когда в 1985 году появились переносные зенитно-ракетные "Стингеры" в первом же бою было сбито три советских вертолета, которые в афганской войне были постоянными "рабочими лошадками". Без них не представлялось возможным проведение как боевых операций, обеспечение войск, так и ведения хозяйственно-экономической деятельности. Пришлось быстро менять тактику, уходить на другие высоты, "стелиться" по земле, тренировать противоракетные маневры, совершенствовать технику, вооружение, производить более мощные авиационные моторы, разрабатывать "тепловые ловушки" и многое другое. Теперь этот опыт просто необходим на Украине. Наши авиаторы уже могут поражать цели, не заходя в зону поражения средствами ПВО противника.К слову, американцы поставляли афганским боевикам "Стингеры" настолько бесконтрольно, что они расползлись по всему региону и стали представлять угрозу гражданским судам в сопредельных территориях. Пришлось Пентагону их срочно выкупать у своих выкормышей, а те, естественно, заломили такую цену, что у американских вояк глаза на лоб полезли, но деваться некуда — законы рынка.— Советские танки создавались для боевых действий на европейском театре военных действий. Какова роль данной техники в Афганистане и сейчас в СВО?— Поначалу танкам, БТР, БМП не хватало мощности на скорости преодолевать высокогорные перевалы. Угол возвышения орудий был недостаточен, чтобы воевать в горах. Слабой была защита от противотанковых средств. Теперь все изменилось.Танк в условиях СВО вернул себе важнейшую роль. Он стал гораздо более надежным, хорошо защищенным, малоуязвимым, точно поражает цели на дальности 5–7, а то и более 10 км. И такие преобразования коснулись всех видов техники и вооружений.— Можем ли мы ожидать ухода США с Украины по аналогии с Афганистаном?— Если кто-то полагает, что англосаксы покинули Афганистан целиком и окончательно, то они рискуют ошибиться. В эти дни, во время поездок по стране, афганцы рассказывают о многочисленных группах западных "туристов". Они проявляют повышенный интерес к северным провинциям: Бадахшану, Тахару, Кундузу.Там чаще всего находят укрытие боевики Исламского движения Узбекистана*, Аль-Каиды*, Даиш*. Эти организации нацеленны на нагнетание напряжения на границах стран Центральной Азии, на ослабление влияния России в этом регионе.Летом-осенью 2001 года в Афганистане тоже наблюдали множество западных групп "журналистов" — мускулистых, одинаково постриженных и экипированных, пытающихся подготовить репортажи о центрах сосредоточения формирований талибов* и противостоящих им подразделений Северного альянса [объединение ряда полевых командиров северного Афганистана, сформировавшееся в 1996 году].За 20 лет пребывания англосаксы без сомнения смогли сформировать в Афганистане действенные структуры влияния, чтобы и в дальнейшем сеять в стране и за ее пределами отравленные зерна раздора. К слову, некоторые посвященные афганцы утверждают, что взрыв полуторагодовой давности возле российского посольства в Кабуле, когда погибли два его сотрудника, был организован не без участия ЦРУ. В результате, деятельность нашего диппредставительства резко сократилась.Что касается Украины, мы все выражаем уверенность в достижении заявленных целей СВО, в победном завершении боевых действий. Но прекратятся ли они совсем? Скорее всего, нет, при поддержке наших "заклятых друзей" они, весьма вероятно, перейдут в подпольную, скрытую форму.Вспомните, сколько лет после окончания Великой Отечественной войны наши армейские подразделения выкуривали из схронов разных бандеровцев, повстанцев, националистов, "лесных братьев", от рук которых погибли десятки тысяч учителей, активистов и других мирных жителей. Надо ожидать, что англосаксы продолжат эту практику и в XXI веке, причем не только на территории Украины.— Что этому мы можем противопоставить? Можно ли на Украине, например, использовать "мягкую силу", как это было при Масуде в Афганистане?— Помимо специальных мер, безусловно, важно возвращение украинцев в единое лоно славянских народов — к первоистокам, к общей славной истории, к укрепление веры в гуманную политику России. Нет сомнений, мы один народ, одна сила. Только вместе мы можем противостоять попыткам нашего раздробления, ослабления, вытеснения с международной арены.В Афганистане, действительно, нам удавалось договариваться со многими крупными полевыми командирами, в том числе и с национальным героем, "панджшерским львом" Ахмад Шахом Масудом. Он, к слову, строго придерживался принятых условий. На его фоне президент Зеленский, для которого ложь, заискивание перед западным сапогом, попрошайничество стало нормой, выглядит весьма непрезентабельно.На Украине возможностей для прямого обращения к населению, безусловно, больше. Важно, чтобы голос правды, голос России был услышан, дошел до каждого.Интервью президента Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в этом отношении стал показательным, прорывным, крайне эффективным. С ним, по утверждению Маргариты Симоньян, во всем мире ознакомилось уже свыше 1 миллиарда человек. Происходит массовая ломка сознания в пользу России. Здравомыслящих, влиятельных людей становится все больше.Тот же звездный бизнесмен Илон Маск, по моему мнению, высказывает порой здравые межгосударственные мысли. Он не случайно согласился разместить интервью нашего президента на своих информационных ресурсах. Истории известны случаи, когда своевременные убедительные сообщения в СМИ стоили наступлений нескольких дивизий. Потому останавливаться нельзя, крайне важно продолжать расширение информационного прорыва.По итогам провального "контрнаступа" ВСУ на Западе все чаще отмечаются признаки усталости от Украины, попытки приукрасить "демократическое" лицо, поиски локализовать конфликт, объявив себя победителями. И это обычная колониальная практика. Подчинить своему влиянию регион, раздуть там пожар — желательно чужими руками. В мутной воде извлечь для себя максимум полезного, высосать все соки и уйти — бросив аборигенов с разбитыми горшками, выжженной землей и многомиллиардными долгами.Наивен на Банковой тот, кто надеется, что с ними поступят по-другому. Чуда не будет. Славянский мир никогда не будет принят на равных в бесчестный клан англосаксов. У нас в мире своя миссия — это аксиома и искать друзей нужно не среди поклонников золотого тельца, а среди таких же великих духовных пассионариев как Россия.Сегодня самым молодым ветеранам афганских событий более 50 лет, но они остаются действенной становой силой страны. В свое время "шурави" подхватили Знамя Победы у отцов и дедов – победителей Великой Отечественной войны. Теперь это Знамя мы передаем участникам специальной военной операции.— Много ли "афганцев" (ветеранов войны в Афганистане) участвует в СВО?— На русской земле Луганщины и Донетчины воюет более 10 тысяч "афганцев". Есть подразделения, где плечом к плечу выполняют ратный труд дед "афганец", сын "кавказец" и внук "сириец". Десятки тысяч ветеранов передают боевой опыт молодым солдатам, собирают колонны помощи участникам и жителям зоны СВО, помогают установить имена попавших в плен, организуют переговоры по их обмену.В войне мало победить, надо еще вернуться с нее человеком и найти свое место в мирной жизни. Мы по выходу из Афганистана оказались не нужны новой стране — сколько из-за этого сломалось судеб. Такого нельзя допустить с участниками СВО и ветераны "афганцы", конечно, подставят им свое плечо.Наше дело правое, работаем, братья!*Запрещённые в России террористические организации

https://ukraina.ru/20240214/1053284944.html

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Анна Черкасова

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