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Сырский бесправен среди украинских нацистов - советник главы ДНР
Сырский бесправен среди украинских нацистов - советник главы ДНР - 18.02.2024 Украина.ру
Сырский бесправен среди украинских нацистов - советник главы ДНР
Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не может изменить ситуацию на фронте, потому что украинская армия давно находится под внешним управлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский
2024-02-18T07:10
2024-02-18T07:10
2024-02-18T07:10
всу
националисты
александр сырский
фронт
новости
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"Кроме того, у него родня в России. Он русский. Он бесправный среди украинских нацистов. Поэтому будет выполнять те команды, которые ему будут давать сверху", - заверил советник главы ДНР.По его словам, бывший главком ВСУ Валерий Залужный "хотя бы похож на мужика"."Сырский совсем не такой. И смешно смотрится иногда. Старается изобразить из себя важного. Старается быть нужным банде Зеленского и своим западным кураторам", - заметил Кимаковский.Он указал, что положение на фронте будут менять не его решения, а поставки или непоставки западных вооружений на Украину.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, националисты, александр сырский, фронт, новости
ВСУ, националисты, Александр Сырский, фронт, Новости
Сырский бесправен среди украинских нацистов - советник главы ДНР
Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не может изменить ситуацию на фронте, потому что украинская армия давно находится под внешним управлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский
"Кроме того, у него родня в России. Он русский. Он бесправный среди украинских нацистов. Поэтому будет выполнять те команды, которые ему будут давать сверху", - заверил советник главы ДНР.
По его словам, бывший главком ВСУ Валерий Залужный "хотя бы похож на мужика".
"Сырский совсем не такой. И смешно смотрится иногда. Старается изобразить из себя важного. Старается быть нужным банде Зеленского и своим западным кураторам", - заметил Кимаковский.
Он указал, что положение на фронте будут менять не его решения, а поставки или непоставки западных вооружений на Украину.
"Поэтому я бы не ждал каких-то чудес от украинской армии", - подытожил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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