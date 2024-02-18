https://ukraina.ru/20240218/1053289680.html

Сырский бесправен среди украинских нацистов - советник главы ДНР

Сырский бесправен среди украинских нацистов - советник главы ДНР - 18.02.2024 Украина.ру

Сырский бесправен среди украинских нацистов - советник главы ДНР

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не может изменить ситуацию на фронте, потому что украинская армия давно находится под внешним управлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий Игорь Кимаковский

2024-02-18T07:10

2024-02-18T07:10

2024-02-18T07:10

всу

националисты

александр сырский

фронт

новости

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"Кроме того, у него родня в России. Он русский. Он бесправный среди украинских нацистов. Поэтому будет выполнять те команды, которые ему будут давать сверху", - заверил советник главы ДНР.По его словам, бывший главком ВСУ Валерий Залужный "хотя бы похож на мужика"."Сырский совсем не такой. И смешно смотрится иногда. Старается изобразить из себя важного. Старается быть нужным банде Зеленского и своим западным кураторам", - заметил Кимаковский.Он указал, что положение на фронте будут менять не его решения, а поставки или непоставки западных вооружений на Украину.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, националисты, александр сырский, фронт, новости