https://ukraina.ru/20240217/1053361377.html

Ночные атаки ВСУ на российские территории: есть жертвы

Ночные атаки ВСУ на российские территории: есть жертвы - 17.02.2024 Украина.ру

Ночные атаки ВСУ на российские территории: есть жертвы

Ночью и утром 17 февраля ВСУ атаковали несколько российских регионов. В их числе - Воронежская, Брянская, Калужская и Белгородская области, а также Донецкая Народная Республика

2024-02-17T10:06

2024-02-17T10:06

2024-02-17T10:15

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На подлете к Воронежу были сбиты два вражеских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Еще пять беспилотников этой ночью были уничтожены над территорией Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что сбили их над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет.Новости об атаке украинских дронов из Калужской области приходила дважды. Сначала сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила в регионе четыре беспилотника. Позже стало известно, что к ним "присоединились" еще три. Губернатор Владислав Шапша отметил, что пострадавших и повреждений нет.В очередной раз ВСУ атаковали Белгородскую область. Сбиты два вражеских беспилотника.Также украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. А именно - Горловку и Пантелеймоновку. Били ВСУ натовской артиллерией калибра 155 миллиметров.Мэр Пантелеймоновки Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате атаки ВСУ обрушился дом. Есть погибшие и раненые, в том числе дети.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20240215/1053320511.html

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новости, атака, всу, россия, беспилотники, бпла, воронеж, калужская область, белгородская область, брянская область, донецкая народная республика