Ночные атаки ВСУ на российские территории: есть жертвы - 17.02.2024 Украина.ру
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Ночные атаки ВСУ на российские территории: есть жертвы
Ночные атаки ВСУ на российские территории: есть жертвы - 17.02.2024 Украина.ру
Ночные атаки ВСУ на российские территории: есть жертвы
Ночью и утром 17 февраля ВСУ атаковали несколько российских регионов. В их числе - Воронежская, Брянская, Калужская и Белгородская области, а также Донецкая Народная Республика
2024-02-17T10:06
2024-02-17T10:15
новости
атака
всу
россия
беспилотники
бпла
воронеж
калужская область
белгородская область
брянская область
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На подлете к Воронежу были сбиты два вражеских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Еще пять беспилотников этой ночью были уничтожены над территорией Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что сбили их над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет.Новости об атаке украинских дронов из Калужской области приходила дважды. Сначала сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила в регионе четыре беспилотника. Позже стало известно, что к ним "присоединились" еще три. Губернатор Владислав Шапша отметил, что пострадавших и повреждений нет.В очередной раз ВСУ атаковали Белгородскую область. Сбиты два вражеских беспилотника.Также украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. А именно - Горловку и Пантелеймоновку. Били ВСУ натовской артиллерией калибра 155 миллиметров.Мэр Пантелеймоновки Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате атаки ВСУ обрушился дом. Есть погибшие и раненые, в том числе дети.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.
https://ukraina.ru/20240215/1053320511.html
россия
воронеж
калужская область
белгородская область
брянская область
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новости, атака, всу, россия, беспилотники, бпла, воронеж, калужская область, белгородская область, брянская область, донецкая народная республика
Новости, атака, ВСУ, Россия, беспилотники, БПЛА, Воронеж, Калужская область, Белгородская область, Брянская область, Донецкая Народная Республика

Ночные атаки ВСУ на российские территории: есть жертвы

10:06 17.02.2024 (обновлено: 10:15 17.02.2024)
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныбеспилотник украина всу
беспилотник украина всу - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Ночью и утром 17 февраля ВСУ атаковали несколько российских регионов. В их числе - Воронежская, Брянская, Калужская и Белгородская области, а также Донецкая Народная Республика
На подлете к Воронежу были сбиты два вражеских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет. С ремонтом поможем в кратчайшие сроки", — написал он в своем телеграм-канале.
Еще пять беспилотников этой ночью были уничтожены над территорией Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что сбили их над Погарским, Клинцовским и Брянским районами. Пострадавших и разрушений нет.
Новости об атаке украинских дронов из Калужской области приходила дважды. Сначала сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила в регионе четыре беспилотника. Позже стало известно, что к ним "присоединились" еще три. Губернатор Владислав Шапша отметил, что пострадавших и повреждений нет.
В очередной раз ВСУ атаковали Белгородскую область. Сбиты два вражеских беспилотника.
"В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - уточнил губернатор Вячеслав Гладков.
Также украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. А именно - Горловку и Пантелеймоновку. Били ВСУ натовской артиллерией калибра 155 миллиметров.
Мэр Пантелеймоновки Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате атаки ВСУ обрушился дом. Есть погибшие и раненые, в том числе дети.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности.
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 16:04
Валюше было 4 месяца. Чудовищный обстрел Белгорода унес жизни мирных жителейВооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородскую область, погибли мирные жители, в том числе дети. Осколки ракеты упали на магазин "Магнит" на улице Лермонтова и территорию школы №42.
 
НовостиатакаВСУРоссиябеспилотникиБПЛАВоронежКалужская областьБелгородская областьБрянская областьДонецкая Народная Республика
 
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