https://ukraina.ru/20240217/1053352884.html

Роман Алехин: судьбу Авдеевки решит война дронов с технологиями РЭБ

Роман Алехин: судьбу Авдеевки решит война дронов с технологиями РЭБ - 17.02.2024 Украина.ру

Роман Алехин: судьбу Авдеевки решит война дронов с технологиями РЭБ

Авдеевка – это самое горячее место на фронте, где все решает война FPV-дронов и технологий РЭБ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-02-17T06:45

2024-02-17T06:45

2024-02-17T06:45

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По его словам, российские войска здесь немного проигрывают и им приходится замещать отставание в беспилотниках классическими методами ведения войны."Мы с вами не раз говорили про бережливые технологии. В бережливых технологиях есть принцип быстрой переналадки. Мы проигрываем ВСУ не в количестве дронов. У нас их даже больше. Но мы проигрываем войну за мегагерцы. Грубо говоря, у нас есть РЭБ против дронов, которые летают на частоте 915, а они начинают летать на частоте в районе 750, и РЭБ перестает работать", - рассказал Алехин.Когда не работает РЭБ, украинские войска даже меньшим количеством дронов могут наносить нам большой ущерб, добавил эксперт."Это вопрос управления. Если мы внедрим в войска технологию быстрой переналадки, чтобы на коленках здесь и сейчас сдвинуть частоты на дронах и РЭБ, мы победим. Тот, кто будет гибче управлять, тот и победит в этой войне эффективно", - подчеркнул Роман Алехин.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь

https://ukraina.ru/20240216/1053345288.html

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новости, дроны, всу, вс рф, авдеевка, рэб