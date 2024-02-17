https://ukraina.ru/20240217/1053352884.html
Роман Алехин: судьбу Авдеевки решит война дронов с технологиями РЭБ
Роман Алехин: судьбу Авдеевки решит война дронов с технологиями РЭБ - 17.02.2024 Украина.ру
Роман Алехин: судьбу Авдеевки решит война дронов с технологиями РЭБ
Авдеевка – это самое горячее место на фронте, где все решает война FPV-дронов и технологий РЭБ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-02-17T06:45
2024-02-17T06:45
2024-02-17T06:45
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всу
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По его словам, российские войска здесь немного проигрывают и им приходится замещать отставание в беспилотниках классическими методами ведения войны."Мы с вами не раз говорили про бережливые технологии. В бережливых технологиях есть принцип быстрой переналадки. Мы проигрываем ВСУ не в количестве дронов. У нас их даже больше. Но мы проигрываем войну за мегагерцы. Грубо говоря, у нас есть РЭБ против дронов, которые летают на частоте 915, а они начинают летать на частоте в районе 750, и РЭБ перестает работать", - рассказал Алехин.Когда не работает РЭБ, украинские войска даже меньшим количеством дронов могут наносить нам большой ущерб, добавил эксперт."Это вопрос управления. Если мы внедрим в войска технологию быстрой переналадки, чтобы на коленках здесь и сейчас сдвинуть частоты на дронах и РЭБ, мы победим. Тот, кто будет гибче управлять, тот и победит в этой войне эффективно", - подчеркнул Роман Алехин.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
https://ukraina.ru/20240216/1053345288.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дроны, всу, вс рф, авдеевка, рэб
Новости, дроны, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, РЭБ
Роман Алехин: судьбу Авдеевки решит война дронов с технологиями РЭБ
Авдеевка – это самое горячее место на фронте, где все решает война FPV-дронов и технологий РЭБ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
По его словам, российские войска здесь немного проигрывают и им приходится замещать отставание в беспилотниках классическими методами ведения войны.
"Мы с вами не раз говорили про бережливые технологии. В бережливых технологиях есть принцип быстрой переналадки. Мы проигрываем ВСУ не в количестве дронов. У нас их даже больше. Но мы проигрываем войну за мегагерцы. Грубо говоря, у нас есть РЭБ против дронов, которые летают на частоте 915, а они начинают летать на частоте в районе 750, и РЭБ перестает работать", - рассказал Алехин.
Когда не работает РЭБ, украинские войска даже меньшим количеством дронов могут наносить нам большой ущерб, добавил эксперт.
"Это вопрос управления. Если мы внедрим в войска технологию быстрой переналадки, чтобы на коленках здесь и сейчас сдвинуть частоты на дронах и РЭБ, мы победим. Тот, кто будет гибче управлять, тот и победит в этой войне эффективно", - подчеркнул Роман Алехин.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь