https://ukraina.ru/20240217/1053349358.html
Авдеевку от Артемовска отличает "букет" "тюльпанов" - Леонков
Авдеевку от Артемовска отличает "букет" "тюльпанов" - Леонков - 17.02.2024 Украина.ру
Авдеевку от Артемовска отличает "букет" "тюльпанов" - Леонков
Тактика российских войск в Авдеевке, похожа на то, что происходило в Артемовске, но отличия все же есть. Например, ВС РФ теперь теперь применяют другие комплексы вооружений. Среди новинок, например, "букет" "тюльпанов". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-17T05:00
2024-02-17T05:00
2024-02-17T05:00
новости
авдеевка
артемовск
военный эксперт
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Он отметил, что жилые дома были превращены в опорные пункты, а в Авдеевке присутствует промышленный сектор и крупные укрепрайоны, которые как из использовались украинскими боевиками для обстрела Донецка. Изменилось и применяемое российскими силами вооружение, отметил Леонков. В Авдеевке идут ожесточенные бои. Пока официальной информации немного. Однако, военкоры регулярно обновляют информацию о происходящем в городе, поддерживая связь с российскими офицерами, находящимися на фронте.Так, военкор Евгений Поддубный написал 15 февраля, что ВС РФ "просто втаптывают азовцев* в землю, потери у неонацистов колоссальные. Они не отходят, они трупами остаются на позициях. На севере Авдеевки, западнее коксохима, уже развевается Российский флаг. А это значит, что удавка затягивается".Военный корреспондент Андрей Руденко 16 февраля отметил, что все дороги в Авдеевке находятся под огневым контролем ВС РФ, а это значит, что "до закрытия Авдеевского котла осталось чуть больше двух километров".В условиях фронта два километра - немаленькое расстояние, и оценить, за какое время его удастся пройти довольно сложно даже для опытного военного специалиста.Однако экс-командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий все же предположил, что судьба Авдеевки решится в ближайшие 48 часов."Укрепрайон "Чебурашка" взят. Из "Зенита" ВСУ выбили окончательно, но уйти удалось не всем, многие попали в плен и сдались", - сказал он.Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ.*-Организация признана в РФ террористической.
https://ukraina.ru/20240216/1053345288.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, артемовск, военный эксперт
Авдеевку от Артемовска отличает "букет" "тюльпанов" - Леонков
Тактика российских войск в Авдеевке, похожа на то, что происходило в Артемовске, но отличия все же есть. Например, ВС РФ теперь теперь применяют другие комплексы вооружений. Среди новинок, например, "букет" "тюльпанов". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Он отметил, что жилые дома были превращены в опорные пункты, а в Авдеевке присутствует промышленный сектор и крупные укрепрайоны, которые как из использовались украинскими боевиками для обстрела Донецка. Изменилось и применяемое российскими силами вооружение, отметил Леонков.
"Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "тюльпаны". В Артемовске мы этого почти не видели. Там были этапы, когда складывали целые дома, убедившись, что в них, кроме боевиков, никого нет. Но Авдеевка идет по совершенно другому сценарию, хотя он и опирается на тот опыт, который наши штурмовые части получили в Артемовске, Соледаре, Мариуполе. То есть опыт сказывается на качестве боевых действий", - сказал Леонков.
В Авдеевке идут ожесточенные бои. Пока официальной информации немного. Однако, военкоры регулярно обновляют информацию о происходящем в городе, поддерживая связь с российскими офицерами, находящимися на фронте.
Так, военкор Евгений Поддубный написал 15 февраля, что ВС РФ "просто втаптывают азовцев* в землю, потери у неонацистов колоссальные. Они не отходят, они трупами остаются на позициях. На севере Авдеевки, западнее коксохима, уже развевается Российский флаг. А это значит, что удавка затягивается".
Военный корреспондент Андрей Руденко 16 февраля отметил, что все дороги в Авдеевке находятся под огневым контролем ВС РФ, а это значит, что "до закрытия Авдеевского котла осталось чуть больше двух километров".
В условиях фронта два километра - немаленькое расстояние, и оценить, за какое время его удастся пройти довольно сложно даже для опытного военного специалиста.
Однако экс-командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий все же предположил, что судьба Авдеевки решится в ближайшие 48 часов.
"Укрепрайон "Чебурашка" взят. Из "Зенита" ВСУ выбили окончательно, но уйти удалось не всем, многие попали в плен и сдались", - сказал он.
Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ.
*-Организация признана в РФ террористической.