https://ukraina.ru/20240217/1053349358.html

Авдеевку от Артемовска отличает "букет" "тюльпанов" - Леонков

Авдеевку от Артемовска отличает "букет" "тюльпанов" - Леонков - 17.02.2024 Украина.ру

Авдеевку от Артемовска отличает "букет" "тюльпанов" - Леонков

Тактика российских войск в Авдеевке, похожа на то, что происходило в Артемовске, но отличия все же есть. Например, ВС РФ теперь теперь применяют другие комплексы вооружений. Среди новинок, например, "букет" "тюльпанов". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-17T05:00

2024-02-17T05:00

2024-02-17T05:00

новости

авдеевка

артемовск

военный эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/10/1053340351_0:0:1246:702_1920x0_80_0_0_495c0caec0a5888af132fd540a066e0f.png

Он отметил, что жилые дома были превращены в опорные пункты, а в Авдеевке присутствует промышленный сектор и крупные укрепрайоны, которые как из использовались украинскими боевиками для обстрела Донецка. Изменилось и применяемое российскими силами вооружение, отметил Леонков. В Авдеевке идут ожесточенные бои. Пока официальной информации немного. Однако, военкоры регулярно обновляют информацию о происходящем в городе, поддерживая связь с российскими офицерами, находящимися на фронте.Так, военкор Евгений Поддубный написал 15 февраля, что ВС РФ "просто втаптывают азовцев* в землю, потери у неонацистов колоссальные. Они не отходят, они трупами остаются на позициях. На севере Авдеевки, западнее коксохима, уже развевается Российский флаг. А это значит, что удавка затягивается".Военный корреспондент Андрей Руденко 16 февраля отметил, что все дороги в Авдеевке находятся под огневым контролем ВС РФ, а это значит, что "до закрытия Авдеевского котла осталось чуть больше двух километров".В условиях фронта два километра - немаленькое расстояние, и оценить, за какое время его удастся пройти довольно сложно даже для опытного военного специалиста.Однако экс-командир батальона "Айдар"* Евгений Дикий все же предположил, что судьба Авдеевки решится в ближайшие 48 часов."Укрепрайон "Чебурашка" взят. Из "Зенита" ВСУ выбили окончательно, но уйти удалось не всем, многие попали в плен и сдались", - сказал он.Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать ЗДЕСЬ.*-Организация признана в РФ террористической.

https://ukraina.ru/20240216/1053345288.html

авдеевка

артемовск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, артемовск, военный эксперт