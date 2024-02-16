https://ukraina.ru/20240216/1053340778.html

Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и Купянске

Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и Купянске - 16.02.2024 Украина.ру

Алексей Леонков: Россия сломала "бетон" Авдеевки, ВСУ остается уповать на "дерево" в Славянске и Купянске

Тактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружений. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны", отмечает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-16T14:48

2024-02-16T14:48

2024-02-16T15:42

интервью

авдеевка

всу

россия

славянск

купянск

александр сырский

белгород

кременная

артемовск

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Укрепрайон "Чебурашка" на юге Авдеевки перешел под контроль российской армии. Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ подняли Знамя Победы на стеле, рядом с которой ранее фотографировался Зеленский. Пытаясь выскользнуть из формирующегося котла, остатки украинских частей покидают город.- Алексей Петрович, близка ли к завершению Авдеевская операция, или ВСУ попытаются вернуть утраченные позиции и нанести деблокирующий удар?- Эти отступления носят не системный характер и проводятся вопреки желанию командования Украины. Зеленский же приказал удержать Авдеевку любой ценой, но те, кто находятся на линии боевого соприкосновения, особенно в Авдеевке, может быть, и слышали его пожелания, но реальность расходится с картиной, которую рисует Зеленский. Там нет перемог, части несут существенные потери, в том числе и 3-я штурмовая бригада, которую перебросили, чтобы удержать Авдеевку любой ценой. То есть самопроизвольный отход говорит о том, что находящийся там гарнизон понимает, что обречен.Бахмутская мясорубка, как бы ее не замалчивали в украинских СМИ, известна всем подразделениям армии Украины. Те, кто находится в Авдеевке, видят, что чаша весов склонилась далеко не в их пользу. Поэтому самые трезвые головы приняли решение самовольно выйти из котла, пока есть возможность.- Если сравнивать бои за Авдеевку с боями за Бахмут, тактическое мастерство российской армии претерпело изменения с тех пор?- Безусловно, претерпело, но Артемовск с Авдеевкой сравнивать не совсем корректно. В Артемовске дома жилой застройки были превращены в опорные пункты. В Авдеевке присутствует гражданский сектор, но есть и сектор промышленный, и бывшая часть ПВО со своими бункерами. Авдеевку создавали как один из опорных, самых крупных укрепрайонов недалеко от Донецка. Именно с Авдеевки велись непрерывные обстрелы Донецка и его пригородов.Тактика наших войск в Авдеевке, может быть, и похожа на то, что происходило в Артемовске, но здесь применяются уже другие комплексы вооружения. Используется авиация, осадная артиллерия, работают минометы, те же самые "Тюльпаны". В Артемовске мы этого почти не видели. Там были этапы, когда складывали целые дома, убедившись, что в них, кроме боевиков, никого нет. Но Авдеевка идет по совершенно другому сценарию, хотя он и опирается на тот опыт, который наши штурмовые части получили в Артемовске, Соледаре, Мариуполе. То есть опыт сказывается на качестве боевых действий.- Учитывая слова нового главкома ВСУ Сырского о том, что ВСУ переходят к обороне, следует ли ожидать, что противник будет повторять авдеевский опыт в других городах Донбасса?- Чтобы еще раз построить такой укрепрайон, как в Авдеевке, нет времени и денег. Хотя в Славянско-Краматорской агломерации инженерные фортификационные работы по укреплению позиций проходили с 2022 года. Мы стояли на границе со Славянском, но обстоятельства изменились, и мы этот штурм не осуществили. Теперь это серьезный укрепрайон, с которым нам еще предстоит работать. Но сомневаюсь, что он аналогичен авдеевскому. Так же, как и укрепрайон, который Сырский строил в районе Купянска.Это хотя и быстровозводимые укрепления, но если в Авдеевке основной строительный материал – бетон, то в этих укрепрайонах строительный материал – дерево с некоторыми элементами бетонных заглубленных сооружений, которые являются долговременными огневыми точками.- На фоне продвижения наших войск в Авдеевке, какую военную цель преследует вчерашний варварский ракетный удар по Белгороду, жертвой которого стал годовалый ребенок?- Здесь нет никаких военных целей. Единственная цель – воздействие на сознание наших граждан в надежде на то, что они засомневаются в правомерности проведения СВО. Это террористическая атака, они знали, куда били, используя тактику кочующей РСЗО. Они имеют разведданные, где находятся воинские части и гражданские постройки. То есть говорить о том, что они случайно попали, нет никакого основания.Высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже прилетели в Кременную по гражданским кварталам. Так что все дальнобойное, что поставляется на Украину, за редким исключением используется по гражданским объектам. Для нанесения максимального ущерба и максимальных жертв среди гражданского населения в прифронтовых районах.Это часть задумки, которую озвучивают военные блогеры, находящиеся на линии боевого соприкосновения со стороны Украины. Они говорят, что таких ударов должно быть больше, тогда СМИ будут писать об этом больше, и военная помощь Украине будет больше.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20240216/1053327092.html

https://ukraina.ru/20240216/1053331348.html

авдеевка

россия

славянск

купянск

белгород

кременная

артемовск

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Денис Рудометов

интервью, авдеевка, всу, россия, славянск, купянск, александр сырский, белгород, кременная, артемовск, артиллерия, миномет, донецк