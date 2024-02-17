Дело не в договорняках. Эксперт о том, почему Россия вряд ли перейдет в большое наступление на ВСУ - 17.02.2024 Украина.ру
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Дело не в договорняках. Эксперт о том, почему Россия вряд ли перейдет в большое наступление на ВСУ
Дело не в договорняках. Эксперт о том, почему Россия вряд ли перейдет в большое наступление на ВСУ - 17.02.2024 Украина.ру
Дело не в договорняках. Эксперт о том, почему Россия вряд ли перейдет в большое наступление на ВСУ
Демилитаризацию Украины мы давно закончили, а теперь занялись демилитаризацией НАТО. Уровень вооруженного противостояния повысился. Возможно, именно поэтому российское руководство четко не дает никакой конкретики о том, каковы дальнейшие цели СВО. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
2024-02-17T04:00
2024-02-17T04:00
новости
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Дело не в договорняках. Возможно, наши разведчики в других странах говорят о том, что надо готовиться к войне с НАТО. Это логично. Поэтому нашей целью действительно может стать демилитаризация НАТО. А это означает глухую оборону с некоторыми наступлениями, рассуждает эксперт.Мы достигнем многополярного мира. А без силового участия гегемон, которым сейчас является США, свою власть не отдаст. Он отдаст ее только тогда, когда поймет, что следующий этап конфликта – демилитаризация США на территории США, заключил собеседник издания.Более подробно об этом можно прочитать здесь
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, всу, нато, сша, запад, сво, украина, демилитаризация, денацификация
Новости, Россия, ВСУ, НАТО, США, Запад, СВО, Украина, демилитаризация, денацификация

Дело не в договорняках. Эксперт о том, почему Россия вряд ли перейдет в большое наступление на ВСУ

04:00 17.02.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Читать в
Демилитаризацию Украины мы давно закончили, а теперь занялись демилитаризацией НАТО. Уровень вооруженного противостояния повысился. Возможно, именно поэтому российское руководство четко не дает никакой конкретики о том, каковы дальнейшие цели СВО. Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин в интервью изданию Украина.ру
Дело не в договорняках. Возможно, наши разведчики в других странах говорят о том, что надо готовиться к войне с НАТО. Это логично. Поэтому нашей целью действительно может стать демилитаризация НАТО. А это означает глухую оборону с некоторыми наступлениями, рассуждает эксперт.
"Сможем мы это? Русский народ всегда многое мог. Не такую машину мы ломали в 1945 году. Но при такой глобальной цели нам нужна поддержка союзников. Одни мы не справимся. Если наши союзники действительно считают США и НАТО серьезной угрозой, то они нам помогут", - констатировал Алехин.
Мы достигнем многополярного мира. А без силового участия гегемон, которым сейчас является США, свою власть не отдаст. Он отдаст ее только тогда, когда поймет, что следующий этап конфликта – демилитаризация США на территории США, заключил собеседник издания.
Более подробно об этом можно прочитать здесь
 
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