Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - Полищук - 16.02.2024 Украина.ру
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Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - Полищук
Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - Полищук - 16.02.2024 Украина.ру
Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - Полищук
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о том, как скажутся действия нового украинского командования на ходе спецоперации, какое тяжёлое решение предстоит принять Зеленскому и для чего под это решение готовят утилизацию украинских нацистов в Авдеевке
2024-02-16T12:21
2024-02-16T12:21
александр полищук
видео
россия
украина
александр сырский
авдеевка
всу
валерий залужный
сво
спецоперация
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00:26 – первые решения Сырского на посту главкома ВСУ;14:00 – зачем Украине оборонительные сооружения в степи, если она собирается наступать?15:30 – будут ли ВС РФ брать Авдеевку или она так и останется огневым мешком для ВСУ?18:27 – об особенностях мобилизации на Украине;22:10 – какова перспектива обрушения линии фронта ВСУ?* В ходе интервью упоминается запрещённая в России террористическая и экстремистская организация "Азов".
россия
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александр полищук, видео, россия, украина, александр сырский, авдеевка, всу, валерий залужный, сво, спецоперация, госпереворот, "азов", наступление, вс рф, нацизм, история, война, армия, нацисты, мобилизация, видео
Александр Полищук, Видео, Россия, Украина, Александр Сырский, Авдеевка, ВСУ, Валерий Залужный, СВО, Спецоперация, госпереворот, "Азов", наступление, ВС РФ, нацизм, История, война, Армия, нацисты, мобилизация

Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - Полищук

12:21 16.02.2024
 
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о том, как скажутся действия нового украинского командования на ходе спецоперации, какое тяжёлое решение предстоит принять Зеленскому и для чего под это решение готовят утилизацию украинских нацистов в Авдеевке
00:26 – первые решения Сырского на посту главкома ВСУ;
14:00 – зачем Украине оборонительные сооружения в степи, если она собирается наступать?
15:30 – будут ли ВС РФ брать Авдеевку или она так и останется огневым мешком для ВСУ?
18:27 – об особенностях мобилизации на Украине;
22:10 – какова перспектива обрушения линии фронта ВСУ?

* В ходе интервью упоминается запрещённая в России террористическая и экстремистская организация "Азов".
 
Александр ПолищукВидеоРоссияУкраинаАлександр СырскийАвдеевкаВСУВалерий ЗалужныйСВОСпецоперациягоспереворот"Азов"наступлениеВС РФнацизмИсториявойнаАрмиянацистымобилизация
 
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