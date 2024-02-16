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Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - Полищук

Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - Полищук - 16.02.2024 Украина.ру

Какие потери понесут ВСУ в боях за Авдеевку и как пройдёт новая мобилизация на Украине - Полищук

Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук рассказал о том, как скажутся действия нового украинского командования на ходе спецоперации, какое тяжёлое решение предстоит принять Зеленскому и для чего под это решение готовят утилизацию украинских нацистов в Авдеевке

2024-02-16T12:21

2024-02-16T12:21

2024-02-16T12:21

александр полищук

видео

россия

украина

александр сырский

авдеевка

всу

валерий залужный

сво

спецоперация

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00:26 – первые решения Сырского на посту главкома ВСУ;14:00 – зачем Украине оборонительные сооружения в степи, если она собирается наступать?15:30 – будут ли ВС РФ брать Авдеевку или она так и останется огневым мешком для ВСУ?18:27 – об особенностях мобилизации на Украине;22:10 – какова перспектива обрушения линии фронта ВСУ?* В ходе интервью упоминается запрещённая в России террористическая и экстремистская организация "Азов".

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