https://ukraina.ru/20240216/1053279729.html

Кубанская народная республика: как кубанские "самостийники" отделялись от России

Кубанская народная республика: как кубанские "самостийники" отделялись от России - 16.02.2024 Украина.ру

Кубанская народная республика: как кубанские "самостийники" отделялись от России

В соответствии с указом президента Украины Зеленского есть основания напомнить об истории Кубанской народной республики, независимость которой была провозглашена 16 февраля 1918 года в Екатеринодаре (нынешнем Краснодаре). Впрочем, информация эта вряд ли поможет украинской пропаганде – история КубНР, так же как УНР, была краткой и бесславной

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:00

история

история

история новороссии

кубань

1918 г

гражданская война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102844/56/1028445662_0:54:1433:860_1920x0_80_0_0_2b6671375c077f4b633d8aed3fceedcb.jpg

Кубанская народная республика была провозглашена 28 января 1918 года, а уже менее чем через месяц отделилась от России. Может сложиться впечатление, что этот процесс был аналогичен обособлению Украинской Народной Республики: более-менее сложившееся государство отделялось от России…Однако, в отличие от Украины, республика кубанских "самостийников" формировалось в куда менее благоприятной среде, что и предопределило её судьбу.О социальной структуре Кубанской области в период революционных потрясений говорит тот факт, что в 1917 году Временное правительство назначило здесь сразу двух комиссаров: от казаков и от "иногородних". Под последними понимались не казачье население (преимущественно крестьяне, мещане, городской пролетариат), численность которого сильно возросла за счёт переселенцев военных лет.Комиссар от иногородних также курировал соседнюю с Кубанью Черноморскую губернию (с городами Новороссийск, Туапсе, Сочи).Для решения вопроса о региональной власти в апреле 1917 года в Екатеринодаре собрался всесословный съезд уполномоченных населенных пунктов Кубанской области. На основе всеобщего избирательного права было решено избирать Областной совет депутатов и его Исполнительный комитет. Это была общероссийская практика, поощряемая Временным правительством.Казачье самоуправление определялось съездом "как отдельный элемент областной структуры в форме Войскового правительства". Войсковой совет (Рада) должен был заведовать лишь областным казачьим хозяйством.Такое положение дел явно не соответствовало интересам войсковой верхушки. Стремясь сохранить своё доминирование в регионе, она умело использовала стремление казачества не допустить передел земли в пользу батраков и арендаторов, а также его недоверие к интеллигенции и рабочим.На лето 1917 года было запланировано введение на Кубани всесословного земского самоуправления опять же по общероссийскому образцу. Чтобы не допустить этого войсковая верхушка пошла на политический переворот.4 июля казачий Войсковой совет объявил о низложении Областного исполкома. А состоявшийся вскоре съезд станичных и хуторских атаманов постановил ликвидировать всесословные органы управления на местах.О настроениях, царивших в Екатеринодаре, свидетельствовала уверенная победа блока эсеров и меньшевиков на августовских выборах в городскую думу (62 из 108 мест, при 16-ти мандатах у большевиков и 12-ти у украинских социал-демократов).Временное правительство таким образом продолжало контролировать ситуацию в областной столице. Войсковое же правительство тем временем вступило в переговоры с казачьими руководителями Дона, Терека, Астрахани и с представителями калмыков о создании Юго-Восточного союза. Велась разработка конституции этого федеративного образования, а в качестве резиденции его руководства рассматривался Екатеринодар.В начале осени прошли выборы депутатов Кубанской войсковой рады (1 депутат от пяти тысяч избирателей). Рада являлась сословным органом, поскольку её члены могли быть только казаками, достигшими 20-ти лет.24 сентября представительный орган казаков собрался на своё первое заседание. Его решением Кубанская область была преобразована в край, статус краевых получили сама Рада и Войсковое правительство. Данные органы "стали на законных основаниях осуществлять функции государства".Главой Рады избрали украинофила Николая Рябовола. Исполнительную власть Кубанского края возглавил Лука Быч, принимавший ранее участие в деятельности Революционной Украинской партии.Если в Центральной России после большевистского переворота была установлена "диктатура пролетариата", то на Кубани предпринималась попытка законодательно закрепить политическое доминирование казачества. Краевая рада официально лишила избирательного права некоренных иногородних (не соответствующих цензу оседлости в три года). Не менее половины населения Кубани, таким образом, лишались политических прав.Это вызвало возмущение в среде не казачьего населения. На Кавказском фронте взбунтовалась 39-я дивизия, укомплектованная преимущественно из крестьян и рабочих Кубани. "Дивизия, разобрав патроны (...) идёт на Северный Кавказ для Гражданской войны", – говорилось в телеграмме армейского командования.Части дивизии прибыли на Кубань во второй декаде декабря полностью большевизированными. Солдаты поддержали проходивший тогда в Екатеринодаре съезд трудовых казаков и иногородних.Съезд признал власть ленинского правительства, его первые декреты и сформировал областной Совет народных депутатов под председательством большевика И.И. Янковского.Противопоставить этому Краевая рада ничего не могла потому что в её распоряжении было лишь 500 штыков. Газета "Вольная Кубань" писала: "надежды Войскового правительства на поддержку воинских частей, прибывших с фронта, не оправдались. Ни одна воинская часть, вернувшаяся с фронта, не подчинилась Войсковому правительству".Казаки-фронтовики явно не желали участвовать в гражданском противостоянии, к тому же многие из них находились под влиянием леворадикальных идей.Тем временем началось установление Советской власти на периферии Кубанской области. В городах и станицах оно сопровождалось формированием красногвардейских отрядов. Рада пыталась противодействовать этому за счёт вербовки под свои знамёна казаков-добровольцев. Но и это её начинание закончилось неудачей. В противостоянии региональных и общероссийских властей казачество "держало нейтралитет".К началу 1918 года под контролем Краевого правительства находился лишь Екатеринодар с ближайшими станциями. Тем не менее предложение о сотрудничестве с формировавшейся на Дону антибольшевистской Добровольческой армией глава Краевого правительства Быч отверг: "помогать Добровольческой армии значит вновь готовить поглощение Кубани Россией".В середине февраля была провозглашена независимость Кубанской республики. Но её учреждения прибывали в административном центре региона не долго. 14 марта он был занят Советами. Отступивший к станице Ново-Дмитриевской вооружённый отряд Кубанской рады объединился с силами Добровольческой армии.По иронии судьбы вернуться в Екатеринодар лидерам кубанского казачества удалось во многом благодаря взятию города силами Добровольческой армии 17 августа 1918 года. "Законодательная рада, войсковое правительство и войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям Командующего армией" говорилось в соглашении между союзниками.В 1918 году среди лидеров кубанцев отчётливо проявилось два течения. Так называемые линейцы (представители линейных казаков с верхнего и среднего течения Кубани) выступали с позиций государственного единства России. Их взгляды выражал войсковой атаман Александр Филимонов. "Закончив борьбу за освобождение Кубани, казаки в рядах Добровольческой армии будут биться и за освобождение и возрождение Великой Единой России", – заявлял он."Черноморцы" (лидеры казаков с Нижней Кубани) придерживались государственного статуса Кубанского края и пока существовала Украинская Народная Республика выступали за сближение (вплоть до объединения) с ней. Переговоры с Киевом пытался вести Рябовол.Однако после падения Украинской державы и формирования Вооружённых Сил Юга России (ВСЮР) "самостийное" течение утратило свою актуальность.Активизировалось оно после того, как Московский поход ВСЮР потерпел неудачу. Осенью 1919 года "самостийники" возобновили агитацию за государственное обособление Кубани. Тогда же вопрос о принятии Кубанской народной республики в Лигу Наций был поставлен на Парижской мирной конференции. Инициировала его группа членов Войсковой рады. Но никакого практического значения это действо не имело.По указанию главнокомандующего ВСЮР Антона Деникина остававшиеся на родине соратники Быча и Рябовола были репрессированы, многие были высланы в Турцию. Усиливались полномочия войскового атамана.Между тем южный фронт Гражданской войны неумолимо приближался к Екатеринодару. 3 марта Красная армия начала Кубано-Новороссийскую операцию и спустя две недели вступила в столицу Кубани. Остатки Кубанской армии ВСЮР были в основном рассеяны.Большевики образовали на территории бывших Кубанской области и Черноморской губернии Кубано-Черноморскую область. Кубанская народная республика ушла в историю так и не обретя основного признака государства – государственного суверенитета. Её право на руководство жизнью Кубани не признавалось не только всероссийскими или международными органами, но большей частью жителей региона.Сами же действия по созданию республики на сословной основе и обособлении от России надолго дискредитировали идею Кубанской государственности.

https://ukraina.ru/20230711/1047920049.html

https://ukraina.ru/20190627/1024013434.html

https://ukraina.ru/20200807/1028444616.html

https://ukraina.ru/20231216/1052118484.html

кубань

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, кубань, 1918 г, гражданская война