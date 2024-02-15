Полина Агуреева: кто она - 15.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240215/1053305379.html
Полина Агуреева: кто она
Полина Агуреева: кто она - 15.02.2024 Украина.ру
Полина Агуреева: кто она
Актриса, режиссер и певица
2024-02-15T12:50
2024-02-15T12:50
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871120_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a33d31e254a578bf3f49a61e59c41c02.jpg
Полина Владимировна Агуреева родилась 9 сентября 1976 года в Волгограде в семье учительницы русского языка и физики. После развода родителей некоторое время с мамой жила в городе Михайловке Волгоградской области, на реке Медведица. С семи лет живёт в Москве. В школе, по собственному признанию, была "книжной девочкой". В пятом классе избиралась председателем школьного совета дружины. Подростковый возраст провела в уверенности, что станет актрисой. В 1993 году поступила на режиссёрский факультет ГИТИС (мастерская Петра Фоменко), училась в актёрской группе. Дебютировала в спектакле "Варвары". В спектакле "Одна абсолютно счастливая деревня" впервые сыграла главную женскую роль.Кинематографическая карьера Агуреевой началась в 2003 году. Снималась у режиссёра Сергея Урсуляка — фильм "Долгое прощание", телесериалы "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба".Лауреат премии "За лучшую женскую роль" кинофестиваля "Кинотавр", лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль", лауреат национальной кинопремии "Золотой орёл" за лучшую женскую роль на телевидении. Обладательница звания "Заслуженная артистка Российской Федерации" и др.Замужем.Работы в театре и кино: "Владимир III степени", "Варвары", "Танцы на праздник урожая", "Одна абсолютно счастливая деревня", "Ликвидация", "Исаев", "Всё в порядке, мама!", "Господа Головлёвы", "Жизнь и судьба", "Секс, кофе, сигареты", "Куприн. Яма", "Прощай, любимая!" и др.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037871120_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_8089d234b6fec656d1ee389b90a33930.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Полина Агуреева: кто она

12:50 15.02.2024
 
© скриншот видеоПолина Агуреева
Полина Агуреева
© скриншот видео
Читать в
Актриса, режиссер и певица
Полина Владимировна Агуреева родилась 9 сентября 1976 года в Волгограде в семье учительницы русского языка и физики. После развода родителей некоторое время с мамой жила в городе Михайловке Волгоградской области, на реке Медведица. С семи лет живёт в Москве.
В школе, по собственному признанию, была "книжной девочкой". В пятом классе избиралась председателем школьного совета дружины. Подростковый возраст провела в уверенности, что станет актрисой.
В 1993 году поступила на режиссёрский факультет ГИТИС (мастерская Петра Фоменко), училась в актёрской группе.
Дебютировала в спектакле "Варвары". В спектакле "Одна абсолютно счастливая деревня" впервые сыграла главную женскую роль.
Кинематографическая карьера Агуреевой началась в 2003 году. Снималась у режиссёра Сергея Урсуляка — фильм "Долгое прощание", телесериалы "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба".
Лауреат премии "За лучшую женскую роль" кинофестиваля "Кинотавр", лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль", лауреат национальной кинопремии "Золотой орёл" за лучшую женскую роль на телевидении. Обладательница звания "Заслуженная артистка Российской Федерации" и др.
Замужем.
Работы в театре и кино: "Владимир III степени", "Варвары", "Танцы на праздник урожая", "Одна абсолютно счастливая деревня", "Ликвидация", "Исаев", "Всё в порядке, мама!", "Господа Головлёвы", "Жизнь и судьба", "Секс, кофе, сигареты", "Куприн. Яма", "Прощай, любимая!" и др.
 
Новости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Вячеслав Некрасов: кто он
14:49Ядерное оружие готово к удару: Стариков о том, почему Путин - не "кремлёвский мечтатель"
14:45"…Смотрели на них как на богов". СВО уже дарит России новых героев
14:45"Призывала захватить всю Украину". Киев обвинил певицу Повалий в поддержке РФ
14:42Плати или умри: власти Украины хотят заработать на мобилизации
14:37Россия собирает Совет Безопасности ООН после теракта в Белгороде
14:17Командование ВСУ экстренно перебросило в Авдеевку штурмовиков, ситуация критическая
13:29ВСУ обстреляли Белгород и область, есть погибшие
13:26Сырский может провалить экзамен в Авдеевке: западные СМИ о переходе ВСУ к тактике "активной обороны"
13:25"Звездные войны". Как США использовали космос в информационной войне
13:20Белоруссия ввела режим контртеррористической операции на границе с Украиной
13:19Руководитель исполкома регионального отделения "Офицеров России" посмертно удостоен звания Героя России
13:16Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение о безопасности - СМИ
13:14FT: Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС
13:12Отправят тысячи дронов. Британия хочет поддержать ВСУ и себя не обделить
13:02Удары по Белгороду и регионам, ядерный космос, тысячи дронов. Главное на Украине на 13:00 15 февраля
12:55"Месть" Ломоносову и молодогвардейцам, разлив нефти. Что происходит в Харькове
12:50Полина Агуреева: кто она
12:23Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко
12:19Лавров предъявил доказательства неразрывной связи России и Крыма
Лента новостейМолния