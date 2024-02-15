https://ukraina.ru/20240215/1053305379.html
Полина Агуреева: кто она
Полина Агуреева: кто она - 15.02.2024 Украина.ру
Полина Агуреева: кто она
Актриса, режиссер и певица
2024-02-15T12:50
2024-02-15T12:50
2024-02-15T12:50
новости
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Полина Владимировна Агуреева родилась 9 сентября 1976 года в Волгограде в семье учительницы русского языка и физики. После развода родителей некоторое время с мамой жила в городе Михайловке Волгоградской области, на реке Медведица. С семи лет живёт в Москве. В школе, по собственному признанию, была "книжной девочкой". В пятом классе избиралась председателем школьного совета дружины. Подростковый возраст провела в уверенности, что станет актрисой. В 1993 году поступила на режиссёрский факультет ГИТИС (мастерская Петра Фоменко), училась в актёрской группе. Дебютировала в спектакле "Варвары". В спектакле "Одна абсолютно счастливая деревня" впервые сыграла главную женскую роль.Кинематографическая карьера Агуреевой началась в 2003 году. Снималась у режиссёра Сергея Урсуляка — фильм "Долгое прощание", телесериалы "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба".Лауреат премии "За лучшую женскую роль" кинофестиваля "Кинотавр", лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль", лауреат национальной кинопремии "Золотой орёл" за лучшую женскую роль на телевидении. Обладательница звания "Заслуженная артистка Российской Федерации" и др.Замужем.Работы в театре и кино: "Владимир III степени", "Варвары", "Танцы на праздник урожая", "Одна абсолютно счастливая деревня", "Ликвидация", "Исаев", "Всё в порядке, мама!", "Господа Головлёвы", "Жизнь и судьба", "Секс, кофе, сигареты", "Куприн. Яма", "Прощай, любимая!" и др.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Полина Агуреева: кто она
Актриса, режиссер и певица
Полина Владимировна Агуреева родилась 9 сентября 1976 года в Волгограде в семье учительницы русского языка и физики. После развода родителей некоторое время с мамой жила в городе Михайловке Волгоградской области, на реке Медведица. С семи лет живёт в Москве.
В школе, по собственному признанию, была "книжной девочкой". В пятом классе избиралась председателем школьного совета дружины. Подростковый возраст провела в уверенности, что станет актрисой.
В 1993 году поступила на режиссёрский факультет ГИТИС (мастерская Петра Фоменко), училась в актёрской группе.
Дебютировала в спектакле "Варвары". В спектакле "Одна абсолютно счастливая деревня" впервые сыграла главную женскую роль.
Кинематографическая карьера Агуреевой началась в 2003 году. Снималась у режиссёра Сергея Урсуляка — фильм "Долгое прощание", телесериалы "Ликвидация", "Исаев", "Жизнь и судьба".
Лауреат премии "За лучшую женскую роль" кинофестиваля "Кинотавр", лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль", лауреат национальной кинопремии "Золотой орёл" за лучшую женскую роль на телевидении. Обладательница звания "Заслуженная артистка Российской Федерации" и др.
Работы в театре и кино: "Владимир III степени", "Варвары", "Танцы на праздник урожая", "Одна абсолютно счастливая деревня", "Ликвидация", "Исаев", "Всё в порядке, мама!", "Господа Головлёвы", "Жизнь и судьба", "Секс, кофе, сигареты", "Куприн. Яма", "Прощай, любимая!" и др.