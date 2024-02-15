Никакой Украины не было? Путин подловил Блинкена на словах о бежавшем из России прадеде
08:17 15.02.2024 (обновлено: 08:30 15.02.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с доверенными лицами
Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что его заявления о бежавшем из России в 1904 году прадеде могут привести к провалу
"Если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь (США), и если посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, многое становится ясно. Например, у нас в архивах все это есть, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева", - сказал Путин.
В связи с этим у главы государства возник вопрос: считает ли Блинкен Киев и прилегающие территории исконно российскими землями?
"Если он говорит, что бежал из России от еврейских погромов, то... как минимум, он считает, что никакой Украины в 1904 году... (а именно в 1904 году прапрадед уехал из Киева в США), значит, никакой Украины там не было, раз он говорит, что бежал из России. Судя по всему, господин Блинкен - наш человек. Только зря делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу", - добавил он.
Сам Блинкен рассказывал, что из стран соцлагеря бежали его дед и бабушка. Госсекретарь говорил, что его отчим Самуэль Писар ходил в школу в польском городе Белосток. Впоследствии он попал в нацистские концентрационные лагеря, но смог пережить Холокост.
По данным организации "Украинская еврейская встреча", прадед Блинкена, Меир Блинкин, родился в 1879 году в Переяславе, под Киевом. Впоследствии Блинкин переехал в Киев, где в 1900 году у него родился сын Мориц — дедушка Блинкена. Меир Блинкин в 1904 году вместе с семьей покинул Киев и отправился в США.
По данным организации "Украинская еврейская встреча", прадед Блинкена, Меир Блинкин, родился в 1879 году в Переяславе, под Киевом. Впоследствии Блинкин переехал в Киев, где в 1900 году у него родился сын Мориц — дедушка Блинкена. Меир Блинкин в 1904 году вместе с семьей покинул Киев и отправился в США.
В этом же интервью Зарубину глава российского государства заверил, что Россия пытается прекратить войну на Украине.
"Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью Минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали", - сказал он.
В 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной в 2014 году, были "заморозкой" конфликта, а не его решением, и дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее.
13 февраля, 20:57Хватит с нас ухода из-под Киева. Владимир Мамонтов о том, зачем РФ вдруг подняла тему Минских соглашенийБыла ли альтернатива Минским соглашениям и почему Украина не захотела возвращать Донбасс, в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов