https://ukraina.ru/20240215/1053304557.html

Никакой Украины не было? Путин подловил Блинкена на словах о бежавшем из России прадеде

Никакой Украины не было? Путин подловил Блинкена на словах о бежавшем из России прадеде - 15.02.2024 Украина.ру

Никакой Украины не было? Путин подловил Блинкена на словах о бежавшем из России прадеде

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что его заявления о бежавшем из России в 1904 году прадеде могут привести к провалу

2024-02-15T08:17

2024-02-15T08:17

2024-02-15T08:30

минские соглашения

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"Если посмотреть на то, о чем сказал сегодняшний госсекретарь (США), и если посмотреть не на политические лозунги, а на суть происходивших проблем, многое становится ясно. Например, у нас в архивах все это есть, прадед господина Блинкена действительно уехал из Российской империи, родился, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева", - сказал Путин.В связи с этим у главы государства возник вопрос: считает ли Блинкен Киев и прилегающие территории исконно российскими землями?Сам Блинкен рассказывал, что из стран соцлагеря бежали его дед и бабушка. Госсекретарь говорил, что его отчим Самуэль Писар ходил в школу в польском городе Белосток. Впоследствии он попал в нацистские концентрационные лагеря, но смог пережить Холокост.По данным организации "Украинская еврейская встреча", прадед Блинкена, Меир Блинкин, родился в 1879 году в Переяславе, под Киевом. Впоследствии Блинкин переехал в Киев, где в 1900 году у него родился сын Мориц — дедушка Блинкена. Меир Блинкин в 1904 году вместе с семьей покинул Киев и отправился в США.В этом же интервью Зарубину глава российского государства заверил, что Россия пытается прекратить войну на Украине."Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью Минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали", - сказал он.В 2022 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной в 2014 году, были "заморозкой" конфликта, а не его решением, и дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее.

https://ukraina.ru/20240213/1053274917.html

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минские соглашения, владимир путин, энтони блинкен, новости, украина, россия