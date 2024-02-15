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Переход к "полной совместимости": НАТО откроет новый центр для обучения украинских военных
Переход к "полной совместимости": НАТО откроет новый центр для обучения украинских военных - 15.02.2024 Украина.ру
Переход к "полной совместимости": НАТО откроет новый центр для обучения украинских военных
Североатлантический альянс собирается открыть центр по обучению украинских военных, который якобы поможет Киеву перейти к "полной совместимости" с НАТО. Об этом пишет испанская газета Pais
2024-02-15T07:26
2024-02-15T07:26
2024-02-15T07:38
нато
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всу
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"Новый проект, который дополнит учебную миссию Европейского союза ...призван помочь Киеву не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления", - говорится в материале.Министры обороны стран НАТО на днях собираются оформить "детали проекта" , который, вероятно, получит окончательное одобрение на саммите альянса в Вашингтоне в июле.По данным неназванных дипломатов, сейчас союзники военной организации обсуждают, как будет финансироваться новый центр, какого типа инструкторов следует привлечь.Как пишет издание, создание нового центра подготовки Вооруженных сил Украины вносит "новый элемент" в отношения между НАТО и Киевом.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".При этом накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что НАТО не видит военной угрозы альянсу со стороны России. В то же время альянс увеличил военные расходы государств НАТО.Президент России Владимир Путин поделился мнением, что НАТО "вообще ни к чему уже". Он указал, что НАТО — это инструмент внешней политики США. И если в Белом доме решат, что альянс им больше не нужен, это будет их решение.Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь предупредил, что если Трамп победит президента Джо Байдена на выборах, "США выйдут из НАТО". По его словам, Североатлантический альянс "окажется в реальной опасности".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, владимир путин, дональд трамп, всу, обучение, новости
Переход к "полной совместимости": НАТО откроет новый центр для обучения украинских военных
07:26 15.02.2024 (обновлено: 07:38 15.02.2024)
Североатлантический альянс собирается открыть центр по обучению украинских военных, который якобы поможет Киеву перейти к "полной совместимости" с НАТО. Об этом пишет испанская газета Pais
"Новый проект, который дополнит учебную миссию Европейского союза ...призван помочь Киеву не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления", - говорится в материале.
Министры обороны стран НАТО на днях собираются оформить "детали проекта" , который, вероятно, получит окончательное одобрение на саммите альянса в Вашингтоне в июле.
По данным неназванных дипломатов, сейчас союзники военной организации обсуждают, как будет финансироваться новый центр, какого типа инструкторов следует привлечь.
"Это могут быть инструкторы, базирующиеся на новой базе, или персонал, присланный членами альянса на более короткие сроки", - рассказали источники, знакомые с внутренними переговорами.
Как пишет издание, создание нового центра подготовки Вооруженных сил Украины вносит "новый элемент" в отношения между НАТО и Киевом.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
При этом накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что НАТО не видит военной угрозы альянсу со стороны России. В то же время альянс увеличил военные расходы государств НАТО.
Президент России Владимир Путин поделился мнением, что НАТО "вообще ни к чему уже". Он указал, что НАТО — это инструмент внешней политики США. И если в Белом доме решат, что альянс им больше не нужен, это будет их решение.
Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь предупредил, что если Трамп победит президента Джо Байдена на выборах, "США выйдут из НАТО". По его словам, Североатлантический альянс "окажется в реальной опасности".