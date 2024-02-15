https://ukraina.ru/20240215/1053304202.html

Переход к "полной совместимости": НАТО откроет новый центр для обучения украинских военных

Переход к "полной совместимости": НАТО откроет новый центр для обучения украинских военных - 15.02.2024 Украина.ру

Переход к "полной совместимости": НАТО откроет новый центр для обучения украинских военных

Североатлантический альянс собирается открыть центр по обучению украинских военных, который якобы поможет Киеву перейти к "полной совместимости" с НАТО. Об этом пишет испанская газета Pais

2024-02-15T07:26

2024-02-15T07:26

2024-02-15T07:38

нато

владимир путин

дональд трамп

всу

обучение

новости

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"Новый проект, который дополнит учебную миссию Европейского союза ...призван помочь Киеву не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления", - говорится в материале.Министры обороны стран НАТО на днях собираются оформить "детали проекта" , который, вероятно, получит окончательное одобрение на саммите альянса в Вашингтоне в июле.По данным неназванных дипломатов, сейчас союзники военной организации обсуждают, как будет финансироваться новый центр, какого типа инструкторов следует привлечь.Как пишет издание, создание нового центра подготовки Вооруженных сил Украины вносит "новый элемент" в отношения между НАТО и Киевом.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".При этом накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что НАТО не видит военной угрозы альянсу со стороны России. В то же время альянс увеличил военные расходы государств НАТО.Президент России Владимир Путин поделился мнением, что НАТО "вообще ни к чему уже". Он указал, что НАТО — это инструмент внешней политики США. И если в Белом доме решат, что альянс им больше не нужен, это будет их решение.Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь предупредил, что если Трамп победит президента Джо Байдена на выборах, "США выйдут из НАТО". По его словам, Североатлантический альянс "окажется в реальной опасности".

https://ukraina.ru/20240212/1053241856.html

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нато, владимир путин, дональд трамп, всу, обучение, новости