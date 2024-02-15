Авдеевская "мясорубка" в действии: военкор оценил шансы контрнаступа 2.0
Контрнаступления 2.0 от Киева ждать не стоит. Инициатива на стороне российских войск, что хорошо демонстрирует ситуация в Авдеевке, где раньше промышленную зону контролировали ВСУ, а теперь они оказались в ловушке. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный корреспондент Евгений Линин
"Мы не можем говорить о том, что ВСУ готовят серьезное наступление. Для наступления нужны большие соединения, а их организовать невозможно. Это невозможно сделать в Запорожье, потому что там степь и все просматривается. В Авдеевке у ВСУ стояла большая группировка. Они на тот момент контролировали промку (до нее от центра Донецка 11 километров). Но сейчас вся эта группировка в окружении под нашим интенсивным огнем авиации и артиллерии", - отметил Линин.
Отвлечь российские войска контрударами на других направлениях противник тоже не сможет, добавил военкор. И это, уточнил он, происходит потому, что по всей линии соприкосновения ВСУ придавлены российскими войсками.
В качестве еще одного примера Линин привел Херсонское направление. По его словам, для ВСУ ситуация недалеко от Крынок складывается плачевно, потому что там украинские военные "как на ладони", а российская артиллерия "открывает огонь и устраивает им мясорубку".
В среду днем украинские паблики встревоженно сообщили об очередной "зраде" (с украинского - измене): российские военные перерезали главную дорогу в Авдеевке. Речь о трассе, ведущей к Индустриальному проспекту, именно по этому пути снабжался авдеевский гарнизон ВСУ.
"Пришло время либо понести потери и освободить эту дорогу, либо уйти из зоны боевых действий", - говорилось в сообщении Ukraine Control Map.
"Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное – жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами", - написал канал Deep State, напоминая созданную украинской пропагандой историю про якобы неприступную "фортеця Бахмут".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал более сдержанное заявление, назвав "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой. Он отметил, что российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе".
"Ситуация на фронте на данный момент оценивается как сложная. Противник сейчас наступает фактически по всей линии фронта. А мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции", - сказал Сырский и объявил о переброске новых сил к Авдеевке.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что отправили туда в основном членов бригады "Азов"* с целью удержать город, чтобы сохранить внимание НАТО.
Также эксперт подчеркнул чрезвычайную значимостью этого район для ВСУ. По его словам, падение Авдеевки приведет к падению обороны до Краматорска.
"А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.
Полностью интервью с Евгением Лининым можно прочитать ЗДЕСЬ.
Вчера, 03:20Евгений Линин: Россия уже не дает ВСУ наступать и отступать, а потом бросит на них очень большую бомбуЗалужный пытался организовать стратегическую оборону. Он пытался сконцентрировать войска так, чтобы они когда-нибудь могли перейти в наступление. У Сырского нет таких задач. Зеленский просто потребовал от него показать хоть какие-то тактические успехи, которые он мог бы продемонстрировать на Западе
*-Организация признана в РФ террористической.