https://ukraina.ru/20240214/1053299514.html

Уклонисты погибают в Карпатах, украинские военные больше не смогут пить "Пепси". Итоги 14 февраля

Уклонисты погибают в Карпатах, украинские военные больше не смогут пить "Пепси". Итоги 14 февраля - 14.02.2024 Украина.ру

Уклонисты погибают в Карпатах, украинские военные больше не смогут пить "Пепси". Итоги 14 февраля

В Карпатах нашли тело мужчины, пытавшегося убежать в Румынию; группа украинских военнослужащих сдалась в плен без единого выстрела; в ВСУ запретят "Пепси"

2024-02-14T18:02

2024-02-14T18:02

2024-02-14T18:02

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Украинцы бегут в РумыниюВоеннослужащие украинской пограничной службы "Богдан" Мукачевского пограничного отряда обнаружили тело мужчины, который пытался покинуть страну горными тропами. Двоих его спутников, которые остались в живых, задержали, сообщает 14 февраля Госпогранслужба Украины.Получив сигнал о том, что в горах потерялись люди, украинские и румынские пограничники, по обе стороны границы, начали ночью поисково-спасательную операцию. Утром румынские пограничники задержали двоих мужчин за незаконное пересечение.Спустя несколько часов его тело обнаружили на румынской стороне. В Карпатах в это время года особенно опасно, сходят лавины, густые туманы и сильный ветер мешают видимости и передвижению.Украинская погранслужба часто сообщает о погибших при попытке незаконно перейти границу с Румынией: с начала военных действий 19 мужчин утонули в Тисе, сколько еще погибло в лесах, под лавинами или при преследовании – неизвестно.Река Тиса является левым притоком Дуная и берёт начало на востоке Закарпатской области Украины.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.По данным Times, погранслужба Украины задержала более 17 тысяч граждан.Накануне первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что уклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации."Если анализировать те приговоры, которые уже есть, то в подавляющем большинстве уклоняющиеся от мобилизации мужчины получают условные сроки наказания. Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, находящихся на содержании этих людей, детей, их аргументы по поводу непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен.Но здесь еще нужно распределять, когда наступает сам момент уклонения. Если это первая повестка и мужчина просто не явился, нужно выяснить, почему так произошло. <...> Мы устанавливаем, было ли известно человеку о повестке или нет", - объяснил он.Пленные в Запорожской областиГруппа украинских военнослужащих сдалась в плен без единого выстрела, сообщил 14 февраля в комментарии РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.По словам Рогова, украинское командование отправило солдат на позиции в Запорожской области, которые к этому времени уже были взяты и находились под контролем российских военных.Запорожский фронт сейчас относительно затих, но нельзя сказать, что там ничего не происходит, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов."ВСУ заявляют про новый "контрнаступ", но они еще не оправились от первого. Какое-то количество частей и соединений ВСУ перестало существовать, а некоторые бригады приходится собирать и формировать с нуля.Сейчас ВС РФ сосредоточились не на масштабных задачах, а на улучшении своих позиций на всех участках фронта. Бойцы занимают высоты, с которых удобнее держать оборону и наносить огневое поражение ВСУ. Есть попытки выйти на берега рек, где удобнее оборудовать позиции", - объяснил эксперт.Запрет "Пепси" в украинской армииКомпания Pepsi – единственная из внесенных в украинский список спонсоров войны, ограничения которой коснутся практически.Международные компании, внесенные в список НАПК, теперь не смогут поставлять продукты для украинской армии, заявил представитель Государственного оператора тыла Дмитрий Бигунец."Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком", — сказал он.Другие критерии, из-за которых ВСУ не будут сотрудничать с компаниями:- санкции СНБО или Запада;- связь с РФ и Беларусью;- судимость, долги или банкротство;- нарушение обязательств по поставке продуктов перед Минобороны в 2022-2023 годах.В июле список "международных спонсоров войны" ранее пополнила корпорация Unilever. Компания является крупнейшим производителем потребительских товаров в мире, в том числе брендов Domestos, Rexona, Dove. В НАПК недовольны тем, что компания платит значительные налоги в российский госбюджет, а её оборот на российском рынке растёт.В ноябре Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" швейцарскую корпорацию Nestle."Спонсорами войны" также являются Auchan и Metro, Bonduelle, Mars Inc., Mondelez International, Nestle, Pepsico, Viciunai Group.

https://ukraina.ru/20240115/1052687196.html

https://ukraina.ru/20240214/1053295466.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, всу, карпаты, румыния, запорожская область