"Памятник одесской жабе надо снести": Осташко, Прилепин и ростовчане выступили против Жванецкого в бронзе - 14.02.2024 Украина.ру
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"Памятник одесской жабе надо снести": Осташко, Прилепин и ростовчане выступили против Жванецкого в бронзе
"Памятник одесской жабе надо снести": Осташко, Прилепин и ростовчане выступили против Жванецкого в бронзе - 14.02.2024 Украина.ру
"Памятник одесской жабе надо снести": Осташко, Прилепин и ростовчане выступили против Жванецкого в бронзе
Общественные деятели возмутились установкой памятника в Ростове-на-Дону одесскому сатирику Михаилу Жванецкому, который мечтал "сравнять Россию с землей".
2024-02-14T16:40
2024-02-14T16:40
новости
россия
жванецкий
михаил жванецкий
памятник
захар прилепин
днр
донецкая народная республика
даниил безсонов
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Публицист, писатель Захар Прилепин озадачился вопросом целесообразности установки памятника одесситу Жванецкому."Покойный не был большим патриотом России и никогда не войдёт в пантеон русской литературной классики. […] И вообще - что роднит Тихий Дон со Жванецким, я никак не пойму?" - написал он.Прилепин отметил, что в России нет памятников первому главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко и герою ДНР Арсену "Мотороле" Павлову, которые погибли от рук Украины. Хотя на самом деле памятник Захарченко (бюст на постаменте) в России есть. Его установили в 2022 году в его родном городе - Шахтерске (ДНР).Раскритиковал установку памятника Жванецкому также бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."Честная русская женщина из Ростова-на-Дону против манкуртов. Задержаны должны быть инициаторы установки памятника русофобу Жванецкому, а не она. Это глупость или идеологическая диверсия? Памятник одесской жабе надо снести и заменить на монумент барону Врангелю", - написал Безсонов в своём телеграм-канале.Журналист Руслан Осташко напомнил, что, помимо своего творчества, Жванецкий был известен проукраинскими взглядами. "В 2015 году Жванецкий оказался в "белом списке" Украины – он поддержал "территориальную целостность страны" и выступал против воссоединения Крыма с Россией", - уточнил он.Осташко также сделал опрос в своём телеграм-канале. Журналист попросил читателей высказать свое отношение к Михаилу Жванецкому. В опросе на 15:40 14 февраля приняло участие около 17 тысяч человек.Ростовская патриотическая художница Елена Бегма высказалась против открытия памятника русофобу-сатирику. Ей, также же, как и многим ростовчанам, неизвестно, что хорошего Жванецкий сделал для России. По мнению художницы, было бы уместнее установить памятник семье защитника отечества."А этому памятнику Жванецкому место на кладбище, а не в центре города", - резюмировала Бегма.Сын Михаил Жванецкого, Андрей Рывкин, сбежавший из Москвы в Нью-Йорк, теперь проклинает Родину. Несколько его политических постов из соцсетей приводит публицист Захар Прилепин:А также "Радикальная мысль: давайте сфокусируемся на спасении Украины, а не России", - писал сын Жванецкого.В Ростове-на-Дону открыли памятник писателю-сатирику, уроженцу Одессы Михаилу Жванецкому. Не все местные жители оценили такой подарок от местных властей. На церемонии открытия памятника женщина возмутилась, что Жванецкому, который "ненавидел Россию", устанавливают памятник. Однако женщину оттеснили, а после усадили в автозак.
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новости, россия, жванецкий, михаил жванецкий, памятник, захар прилепин, днр, донецкая народная республика, даниил безсонов
Новости, Россия, Жванецкий, Михаил Жванецкий, памятник, Захар Прилепин, ДНР, Донецкая Народная Республика, Даниил Безсонов

"Памятник одесской жабе надо снести": Осташко, Прилепин и ростовчане выступили против Жванецкого в бронзе

16:40 14.02.2024
 
© пресс-служба губернатора Ростовской области
© пресс-служба губернатора Ростовской области
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Общественные деятели возмутились установкой памятника в Ростове-на-Дону одесскому сатирику Михаилу Жванецкому, который мечтал "сравнять Россию с землей".
Публицист, писатель Захар Прилепин озадачился вопросом целесообразности установки памятника одесситу Жванецкому.
"Покойный не был большим патриотом России и никогда не войдёт в пантеон русской литературной классики. […] И вообще - что роднит Тихий Дон со Жванецким, я никак не пойму?" - написал он.
Прилепин отметил, что в России нет памятников первому главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко и герою ДНР Арсену "Мотороле" Павлову, которые погибли от рук Украины. Хотя на самом деле памятник Захарченко (бюст на постаменте) в России есть. Его установили в 2022 году в его родном городе - Шахтерске (ДНР).
Раскритиковал установку памятника Жванецкому также бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"Честная русская женщина из Ростова-на-Дону против манкуртов. Задержаны должны быть инициаторы установки памятника русофобу Жванецкому, а не она. Это глупость или идеологическая диверсия? Памятник одесской жабе надо снести и заменить на монумент барону Врангелю", - написал Безсонов в своём телеграм-канале.
Журналист Руслан Осташко напомнил, что, помимо своего творчества, Жванецкий был известен проукраинскими взглядами. "В 2015 году Жванецкий оказался в "белом списке" Украины – он поддержал "территориальную целостность страны" и выступал против воссоединения Крыма с Россией", - уточнил он.
Осташко также сделал опрос в своём телеграм-канале. Журналист попросил читателей высказать свое отношение к Михаилу Жванецкому. В опросе на 15:40 14 февраля приняло участие около 17 тысяч человек.
© Осташко.Важное телеграм-канал Скриншот
© Осташко.Важное телеграм-канал Скриншот
Ростовская патриотическая художница Елена Бегма высказалась против открытия памятника русофобу-сатирику. Ей, также же, как и многим ростовчанам, неизвестно, что хорошего Жванецкий сделал для России. По мнению художницы, было бы уместнее установить памятник семье защитника отечества.
"А этому памятнику Жванецкому место на кладбище, а не в центре города", - резюмировала Бегма.
Сын Михаил Жванецкого, Андрей Рывкин, сбежавший из Москвы в Нью-Йорк, теперь проклинает Родину. Несколько его политических постов из соцсетей приводит публицист Захар Прилепин:
  • о российских военных: "Они должны быть истреблены – от убийства на войне до суицида дома от жесткого ПТСР";
  • о русских бабушках: "Русская бабушка, верящая в то, что Буча была постановкой, инсулин не заслуживает";
  • о столице России: "Желаю Москве судьбу Дрездена в 1940-х. Только людей эвакуируйте сперва. А город не нужен".
А также "Радикальная мысль: давайте сфокусируемся на спасении Украины, а не России", - писал сын Жванецкого.
В Ростове-на-Дону открыли памятник писателю-сатирику, уроженцу Одессы Михаилу Жванецкому. Не все местные жители оценили такой подарок от местных властей. На церемонии открытия памятника женщина возмутилась, что Жванецкому, который "ненавидел Россию", устанавливают памятник. Однако женщину оттеснили, а после усадили в автозак.
Закрытие Одесского Международного Кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
15:41
В Ростове-на-Дону установили памятник сатирику-русофобу Жванецкому В Ростове-на-Дону открыли памятник писателю-сатирику, уроженцу Одессы Михаилу Жванецкому. Не все местные жители оценили такой подарок от местных властей
 
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