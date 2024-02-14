https://ukraina.ru/20240214/1053291838.html

Почему интервью Путина волнует Офис Зеленского: западные СМИ заговорили о "русской тройке" в США

Почему интервью Путина волнует Офис Зеленского: западные СМИ заговорили о "русской тройке" в США - 14.02.2024 Украина.ру

Почему интервью Путина волнует Офис Зеленского: западные СМИ заговорили о "русской тройке" в США

Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского опасается, что резонансное интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может повлиять на общественное мнение и политиков в США, принимающих решения о выделении помощи Украине

2024-02-14T15:59

2024-02-14T15:59

2024-02-14T15:59

владимир путин

такер карлсон

украина

сергей лещенко

россия

сша

китай

эксклюзив

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Об этом в эфире телеканала "Рада" 12 февраля заявил советник руководителя ОП Сергей Лещенко.По его словам, интервью российского лидера популярному американскому телеведущему не следует недооценивать, так как своим посылом о том, что войну можно остановить путем прекращения помощи Украине, оно будет влиять на американского избирателя."И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев", - сказал Лещенко.Если такое настроение будет сформировано у американского избирателя, политики США будут вынуждены прислушаться, считает он.Поэтому это интервью в руках "умелых пропагандистов" становится очень опасным для Киева, отметил советник главы офиса Зеленского. К тому же, интервью могло бы помочь Карлсону пройти "кастинг", чтобы в будущем претендовать на роль вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.Интервью Владимира Путина с момента публикации 9 февраля только в соцсети Х набрало 200 млн просмотров. Отметку "нравится" ему поставили уже более 1 млн человек, а 308 тыс. пользователей поделилось видео на других страницах или в соцсетях. В YouTube число просмотров превысило 16,2 млн. Эти цифры свидетельствуют о явном интересе американского общества к высказываниям российского президента.Однако, популярность видео в сети не единственная причина, по которой оно должно волновать киевское руководство, рассказал в комментарии Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер. По его словам, сейчас в США складывается своеобразная "тройка влияния" России.С этой точки зрения вполне обоснованным кажутся опасения Лещенко, что новая администрация США, которая будет сформирована после выборов в ноябре этого года, может отказаться от финансирования украинского конфликта, так как для американских избирателей это накладно.В Европе жаждут переговоровТем временем мировые СМИ продолжают анализировать ключевые заявления Путина из интервью Карлсону.По мнению аналитика хорватского издания Gopolitika.news Зорана Метера, интервью предназначалось для американской аудитории, при этом не столько простым гражданам, сколько "глубинному государству", которое в конечном счете все и решает. И, хотя Владимир Путин не сказал ничего принципиально нового, некоторые новые аспекты в интервью содержались, отмечает хорватский аналитик.Среди важных посланий Путина он выделил готовность России к переговорам и готовность РФ достигнуть первоначальных целей СВО на Украине."Что интересно, Владимир Путин требует в первую очередь от Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса инициативы к переговорам (разговор с Зеленским он считает иллюзорным), поскольку это они (Запад), как говорит Путин, сами довели до безвыходной ситуации своим активным вмешательством в украинский вооруженный конфликт", - отметил Метер в своей статье.Для самого хорватского журналиста настоящей ценностью интервью является определение термина "денацификация", которое президент России в нем изложил. Тем более, Москва прежде никогда не отвечала официально на вопрос, что подразумевается под этим, напомнил он.Журналист выделил ответ Путина на вопрос Карлсона, как Россия намерена провести денацификацию в условиях, когда Киев по-прежнему контролирует большую часть страны. Российский лидер рассказал, что денацификация проводилась и после Второй мировой войны во многих странах, где просто принимались законы, запрещающие фашизм и нацизм, а также прославление их идеологий и героев.По мнению Зорана Метера, Путин этим дал понять, что Россия не намерена захватывать силой всю страну и готова к переговорам. Однако Путин также сказал, что Запад должен начать относиться к России как к державе, у которой есть свои интересы, подчеркнул хорватский аналитик.Не просто брак по расчетуИздание Asia Times считает тему отношений между Москвой и Вашингтоном стержнем беседы президента России с американским журналистом.При этом, добавляет Asia Times, над любой попыткой перезагрузки американо-российских отношений маячит призрак продолжающегося конфликта на Украине."Настоящий конфликт нередко подают как опосредованную битву между США и Россией, и он служит резким напоминанием о хрупкости любого равновесия в глобальной политике. Хотя Путин признал серьезность ситуации, он обосновал действия Москвы необходимостью ответить на предполагаемые угрозы со стороны НАТО и расширение альянса", - подчеркивает издание.Аналитики Asia Times полагают, что это поднимает вопрос о возможности дипломатического решения, которое могло бы учесть законные опасения всех сторон.Интервью также пролило свет на развитие отношений между Москвой и Пекином, подчеркивают авторы издания. По их мнению, акцент Путина на углублении связей между РФ и КНР – это сознательный шаг, призванный уравновесить посягательства Запада."Развивая “стратегическую координацию” с Китаем, Россия стремится создать геополитический противовес и бросить вызов однополярному миропорядку под господством США и союзников. Этот крепнущий альянс — не просто брак по расчету, а стратегическое соглашение, призванное изменить саму глобальную структуру власти", - отмечает Asia Times.Хотя Путин и поостерегся подавать партнерство с Пекином как прямой союз против Запада, призрак единого фронта между Россией и Китаем представляет собой серьезную проблему, которая может изменить геополитические расчеты настолько, что это потребует от Америки тонкого и адаптивного ответа, подчеркивается в материале издания.

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владимир путин, такер карлсон, украина, сергей лещенко, россия, сша, китай, эксклюзив