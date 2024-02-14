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В Ростове-на-Дону установили памятник сатирику-русофобу Жванецкому

В Ростове-на-Дону установили памятник сатирику-русофобу Жванецкому - 14.02.2024 Украина.ру

В Ростове-на-Дону установили памятник сатирику-русофобу Жванецкому

В Ростове-на-Дону открыли памятник писателю-сатирику, уроженцу Одессы Михаилу Жванецкому. Не все местные жители оценили такой подарок от местных властей

2024-02-14T15:41

2024-02-14T15:41

2024-02-14T15:42

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На церемонии открытия памятника женщина возмутилась, что Жванецкому, который "ненавидел Россию", устанавливают памятник."А никого не смущает, что тут устанавливается памятник русофобу? Он ненавидел Россию, мечтал сравнять ее с землей", – спросила женщина.Женщину за руку оттеснил какой-то мужчина в костюме, а после она опубликовала видео из автозака.Губернатор Ростовской области Василий Голубев после слов женщины вступился за сатирика, заявив, что он "многое сделал для Отечества, потому что он его любил".На церемонии открытия памятника присутствовала также и вдова Жванецкого – Наталья. "Он никогда не был русофобом, он пытался выжить между двух стран. В Одессе он родился, в Москве он работал. С Украины его прогнали – он приехал в Ростов, из Питера его прогнали – он приехал в Ростов. Может быть, поэтому памятник в Ростове…" - оправдалась Жванецкая.Михаил Жванецкий во время одного из выступлений заявил, что его мечта – "разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое". А в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном* Жванецкий восхитился госпереворотом в Киеве в 2013 году. По его словам, россияне "безумно завидуют украинцам". Самих же жителей России он назвал "закомплексованным российским большинством".*Включен в реестр физлиц-иноагентов

https://ukraina.ru/20240202/1053034989.html

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новости, россия, ростов-на-дону, памятник, сатира, михаил жванецкий, русофобия