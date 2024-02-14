https://ukraina.ru/20240214/1053288551.html

Новый главком ВСУ признал обстановку под Авдеевкой чрезвычайно сложной

Новый главком ВСУ признал обстановку под Авдеевкой чрезвычайно сложной - 14.02.2024 Украина.ру

Новый главком ВСУ признал обстановку под Авдеевкой чрезвычайно сложной

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в соцсетях признал "чрезвычайно сложной" обстановку под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Купянском в Харьковской области

2024-02-14T14:01

2024-02-14T14:01

2024-02-14T14:01

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"Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная", - написал Сырский.Он признал, что российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Кроме того, российские военные активно используют авиабомбы, "раздувая по нашим позициям тяжелые минометные и артиллерийские".Он заверил, что делает все возможное, чтобы россияне не смогли занять позиции ВСУ.В свою очередь спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой предупредил, что в связи со сложной ситуацией в Авдеевке предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения."По состоянию на данный момент ситуация на линии боевого столкновения динамична и может меняться буквально каждый час... На тот случай, если основную логистическую артерию перережет противник, наше командование предусмотрело запасные пути поставки", - сказал Лиховой в эфире национального телемарафона.По его словам, в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, и обстановка диктует определенное изменение тактики боевых действий, при этом ситуация "напряженная".Накануне украинские СМИ писали, что резервы, которые военное командование киевского режима стягивало к району Авдеевки, чтобы переломить ход битвы за город, попали под мощный удар российских "Искандеров".Как уточнял в своем телеграм-канале блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка, войска противника были накрыты в населенном пункте Селидово во время выгрузки из эшелонов.Военный корреспондент Александр Коц рассказал об ударе российских войск по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово, который превратил его в мясорубку. По его словам, удар баллистическими ракетами с кассетной боевой частью, выпущенными из комплекса "Искандер-М", является приговором для неукрывшихся в помещениях бойцов противника."Каждая боеголовка оснащена 54 осколочными боевыми элементами неконтактного подрыва, срабатывающими на высоте около 10 метров над поверхностью земли. Осколки летят вертикально вниз, что позволяет поразить пехоту даже в глубоких траншеях. Одна ракета в кассетном исполнении накрывает площадь около 15 тысяч квадратных метров, или два футбольных поля", — отметил Коц, сравнив с адом ситуацию на полигоне после обстрела.По словам главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, Сырский запретил раскрывать сведения о потерях в результате удара российских войск по тренировочному лагерю украинской армии в Селидово."С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши. Там тренировали ораву ВСУ для Авдеевки. Пишут про полторы тысячи человек", — отметила Симоньян.Накануне вечером Сырский заявил, что ВСУ будут отступать, если данный шаг будет необходим, чтобы сохранить личный состав.

https://ukraina.ru/20240213/1053273683.html

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