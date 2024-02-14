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Песков ответил на вопрос об атаке на российский корабль в Черном море

Песков ответил на вопрос об атаке на российский корабль в Черном море - 14.02.2024 Украина.ру

Песков ответил на вопрос об атаке на российский корабль в Черном море

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 февраля ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей

2024-02-14T13:29

2024-02-14T13:29

2024-02-14T13:29

корабль

атака

дмитрий песков

россия

новости

всу

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"Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключиться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу", - отметил официальный представитель Кремля.Ранее в среду ВСУ заявили, что якобы потопили принадлежащий России большой десантный корабль "Цезарь Куников".Телеграм-канал "Два майора" указал, что атака якобы произошла у поселка Кацивели на южном берегу Крыма, весь экипаж жив.По данным украинской стороны, "Цезарь Куников" якобы атакован второй раз за время спецоперации.

https://ukraina.ru/20240111/1052627178.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

корабль, атака, дмитрий песков, россия, новости, всу