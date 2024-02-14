Песков ответил на вопрос об атаке на российский корабль в Черном море - 14.02.2024 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос об атаке на российский корабль в Черном море
Песков ответил на вопрос об атаке на российский корабль в Черном море - 14.02.2024 Украина.ру
Песков ответил на вопрос об атаке на российский корабль в Черном море
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 февраля ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей
2024-02-14T13:29
2024-02-14T13:29
корабль
атака
дмитрий песков
россия
новости
всу
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"Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключиться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу", - отметил официальный представитель Кремля.Ранее в среду ВСУ заявили, что якобы потопили принадлежащий России большой десантный корабль "Цезарь Куников".Телеграм-канал "Два майора" указал, что атака якобы произошла у поселка Кацивели на южном берегу Крыма, весь экипаж жив.По данным украинской стороны, "Цезарь Куников" якобы атакован второй раз за время спецоперации.
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корабль, атака, дмитрий песков, россия, новости, всу
корабль, атака, Дмитрий Песков, Россия, Новости, ВСУ

Песков ответил на вопрос об атаке на российский корабль в Черном море

13:29 14.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 февраля ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что в Черном море был нанесен удар по одному из российских кораблей
"Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключиться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу", - отметил официальный представитель Кремля.
Ранее в среду ВСУ заявили, что якобы потопили принадлежащий России большой десантный корабль "Цезарь Куников".
Телеграм-канал "Два майора" указал, что атака якобы произошла у поселка Кацивели на южном берегу Крыма, весь экипаж жив.
По данным украинской стороны, "Цезарь Куников" якобы атакован второй раз за время спецоперации.
Международные учения Sea Breeze - 2019 в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
11 января, 10:39
Киев планирует привлечь корабли НАТО в Чёрное море Украина ведёт переговоры по привлечению кораблей НАТО к охране временных морских коридоров в Черном море, заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Украинская правда"
 
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