Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией - 14.02.2024 Украина.ру
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Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией
Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией - 14.02.2024 Украина.ру
Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией
Отношения Украины с польскими фермерами продолжают ухудшаться с каждым днем. На днях поляки возобновили блокаду пяти переходов на границе с Украиной, а 13 февраля заблокировали шестой пункт пропуска — Корчова-Краковец
2024-02-14T13:47
2024-02-14T13:47
эксклюзив
украина
польша
фермер
граница
блокада
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Останавливаться на этом они не собираются - на 20 февраля поляки анонсировали всеобщую тридцатидневную забастовку, пригрозив заблокировать не только автомобильные пункты пропуска, но и железнодорожные, а также морские пункты пропуска.Украинские водители грузовых автомобилей сообщали 13 февраля, что на таможенном пункте Рава-Русская — Гребенне на въезд в Украину очередь достигла 12 километров, а на КПП Медика-Шегини — 11 км. Легковые автомобили и автобусы фермеры пропускают свободно.На автомобиле одного из польских протестующих был прикреплен картонный макет в виде смерти с косой с двумя украинскими флагами и гробом. Надпись на польском языке на макете гласила: "Почувствуешь голод — начнешь уважать фермера". Некоторые протестующие забрасывали украинские автомобили яйцами. Профсоюз фермеров "Солидарность" назвал поток товаров из Украины "сущим злом". Украинские СМИ и эксперты считают польских фермеров "агентами Кремля". Мэр Львова Андрей Садовой назвал их "пророссийскими провокаторами".Как и в прошлом году недовольны поляки наплывом дешевого зерна из Украины, которое разоряет польских фермеров. В январе польским властям в очередной раз удалось снять блокаду очередными обещаниями решить вопрос, но обещаниями всё и закончилось.В итоге польские фермеры решили просто высыпать зерно из украинских фур. В частности на таможенном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск они открыли украинские зерновозы чтобы из них высыпалась пшеница. "Срезают болгаркой замки и таможенные пломбы, из каждой машины высыпается по тонны три зерна", — рассказывают украинские водители.Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский во время переговоров с бастующими фермерами попросил их прекратить блокаду, пообещав лишь вновь "говорить" об их проблемах. Однако в целом он понимает, почему фермеры высыпают украинское зерно. "Фермеры не сдержали свои эмоции, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В начале весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяния", — говорит польский министр.Затем 12 февраля польский заместитель министра сельского хозяйства Михаил Колодзейчик пообещал проверять на границе всё зерно, которое идет из Украины. Ранее он говорил, что Польша ведет переговоры с Украиной с целью ввести "очень большие" ограничения на ввоз украинского продовольствия, но Киев их намеренно затягивает. По словам Колодзечика, он стал для украинцев "первым врагом на переговорах", хотя лично даже не участвовал в них. Он рекомендует министру Секерскому ввести ограничения на дальнейшую продукцию, "которая, к сожалению, все еще поступает в Польшу".Замминистра сельского хозяйства Польши также обращает внимание на еще одну схему. По его словам, Киев часто отправляет "транзитом" через Польшу зерно, которое не соответствует европейским стандартам качества, поэтому на 99% оно возвращается в Польшу, но уже как "европейское зерно". Естественно, некачественное зерно — намного дешевле.Украинский экономист Александр Рябоконь уверен, что теперь польские фермеры просто так не успокоятся, особенно на фоне роста фермерских протестов в других государствах ЕС. "Сдается мне, что "весёлые времена" для боррелей с фондерляйнами ещё впереди. И, кстати, ничего хорошего и для украинских аграрных экспортеров они не сулят", — пишет Рябоконь.Однако результаты опроса украинского Института политических исследований говорят, что на Украине бизнесмены более всего хотят от власти именно разблокирования границ с ЕС (20% опрошенных). Этот вопрос их волнует более чем коррупция (17%) и мобилизация работников (15%). Такие результаты косвенно свидетельствуют об объемах прибыли, которую украинские предприниматели получают, беспошлинно заваливая Европу дешевыми сельскохозяйственными продуктами.Украинских экспортеров, вопреки протестам польских фермеров, активно поддерживает МИД Великобритании. В частности 13 февраля агентство Reuters сообщило, что МИД Соединенного королевства считает, что до мая Украина сможет экспортировать всё зерно прошлого урожая. А там уже и новый урожай на подходе. Особый акцент глава МИД королевства делает на экспорт по Черному морю.Украинский экономист Алексей Кущ, сравнивая показатели экспорта зерна, обращает внимание на одну странную аномалию. Экспорт, даже через черноморские порты, в статистических отчетах растет, но реально – падает, как сокращается и производство зерна на Украине.Кущ утверждает, что украинское зерно существует как бы в трех ипостасях. Есть физическое зерно – оно было выращено, его можно пощупать, продать и вывезти заграницу. Есть виртуальное зерно – это зерно, которое украинские компании на бумаге экспортировали, а затем получили от государства возврат НДС на миллиарды гривен в целом. По закону, для стимулирования экспорта государство возвращает экспортерам уплаченный налог на добавочную стоимость (НДС). Нередко это зерно нельзя потрогать, из него нельзя испечь хлеб, но за него получают деньги. И есть еще теневое зерно, которое под видом "фуражного" или по документам "зерна прошлогодних запасов" вывозится из Украины, благодаря серым схемам, наводняя польский рынок.Алексей Кущ допускает, что виртуальное зерно вывозят через черноморские порты (на самом деле не вывозят) в страны Африки и Азии. Теневое зерно вывозят фурами и железнодорожным транспортом через западную границу."Если брать на веру портовую статистику, то почти всё наше зерно должно вывозиться морским транспортом через одесские порты и Констанцу в Румынии. И вывозиться должно в Африку и Азию – традиционные рынки сбыта. То, что остается для автомобильных перевозок, не должно угрожать польским фермерам. Но оно угрожает. Если допущение, что наши порты стали своеобразным окном для получения возврата НДС экспортерами, верное, то основной вал зерновых идет действительно, как цунами на Польшу из всех щелей границы. Происходит это потому, что балтийские порты Польши не приспособлены для перевалки таких объемов зерна. К тому же, у поляков есть и свое зерно на экспорт. Поэтому наши трейдеры просто высыпают зерно в Польше по бешеным скидкам, уничтожая польские фермерские хозяйства", — пишет экономист.Такие схемы с возвратом миллиардов за НДС из бюджета не могут осуществляться без личного интереса высшего руководства Украины, которое активно лоббирует вместе с британцами беспошлинный экспорт в ЕС или "зерновой коридор" в Черном море.Проще говоря, украинское зерно либо экспортируется фиктивно, либо болтается по Европе. Украинцы сбрасывают его в Польше со скидкой, польские фермеры со злости высыпают из фур на землю, западные европейцы из-за его низкого качества в случае транзита возвращают его полякам.Зерно можно было бы вывезти и продать по невысоким ценам в страны, где реально люди голодают, но это требует значительных затрат на транспортировку. Об этом надо помнить, когда руководство ЕС будет проливать крокодиловы слезы по поводу голодающих Африки и необходимости поддержки Украины, а в ООН будут печалиться о продовольственном кризисе.
https://ukraina.ru/20240213/1053273055.html
https://ukraina.ru/20240213/1053256584.html
https://ukraina.ru/20240212/1053240859.html
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эксклюзив, украина, польша, фермер, граница, блокада
Эксклюзив, Украина, Польша, фермер, граница, блокада

Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией

13:47 14.02.2024
 
© AFP2023 / WOJTEK RADWANSKI
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AFP2023 / WOJTEK RADWANSKI
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Отношения Украины с польскими фермерами продолжают ухудшаться с каждым днем. На днях поляки возобновили блокаду пяти переходов на границе с Украиной, а 13 февраля заблокировали шестой пункт пропуска — Корчова-Краковец
Останавливаться на этом они не собираются - на 20 февраля поляки анонсировали всеобщую тридцатидневную забастовку, пригрозив заблокировать не только автомобильные пункты пропуска, но и железнодорожные, а также морские пункты пропуска.
Украинские водители грузовых автомобилей сообщали 13 февраля, что на таможенном пункте Рава-Русская — Гребенне на въезд в Украину очередь достигла 12 километров, а на КПП Медика-Шегини — 11 км. Легковые автомобили и автобусы фермеры пропускают свободно.
На автомобиле одного из польских протестующих был прикреплен картонный макет в виде смерти с косой с двумя украинскими флагами и гробом. Надпись на польском языке на макете гласила: "Почувствуешь голод — начнешь уважать фермера". Некоторые протестующие забрасывали украинские автомобили яйцами.
Профсоюз фермеров "Солидарность" назвал поток товаров из Украины "сущим злом". Украинские СМИ и эксперты считают польских фермеров "агентами Кремля". Мэр Львова Андрей Садовой назвал их "пророссийскими провокаторами".
Как и в прошлом году недовольны поляки наплывом дешевого зерна из Украины, которое разоряет польских фермеров. В январе польским властям в очередной раз удалось снять блокаду очередными обещаниями решить вопрос, но обещаниями всё и закончилось.
Вчера, 17:00
Поляки заблокировали второй КПП на украинской границеПольские перевозчики заблокировали КПП "Корчевая - Краковец" на границе с Украиной, сообщили 13 февраля в украинской госпогранслужбе
В итоге польские фермеры решили просто высыпать зерно из украинских фур. В частности на таможенном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск они открыли украинские зерновозы чтобы из них высыпалась пшеница.
"Срезают болгаркой замки и таможенные пломбы, из каждой машины высыпается по тонны три зерна", — рассказывают украинские водители.
Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский во время переговоров с бастующими фермерами попросил их прекратить блокаду, пообещав лишь вновь "говорить" об их проблемах. Однако в целом он понимает, почему фермеры высыпают украинское зерно.
"Фермеры не сдержали свои эмоции, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В начале весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяния", — говорит польский министр.
Затем 12 февраля польский заместитель министра сельского хозяйства Михаил Колодзейчик пообещал проверять на границе всё зерно, которое идет из Украины. Ранее он говорил, что Польша ведет переговоры с Украиной с целью ввести "очень большие" ограничения на ввоз украинского продовольствия, но Киев их намеренно затягивает.
По словам Колодзечика, он стал для украинцев "первым врагом на переговорах", хотя лично даже не участвовал в них. Он рекомендует министру Секерскому ввести ограничения на дальнейшую продукцию, "которая, к сожалению, все еще поступает в Польшу".
Замминистра сельского хозяйства Польши также обращает внимание на еще одну схему. По его словам, Киев часто отправляет "транзитом" через Польшу зерно, которое не соответствует европейским стандартам качества, поэтому на 99% оно возвращается в Польшу, но уже как "европейское зерно".
Естественно, некачественное зерно — намного дешевле.
Украинский экономист Александр Рябоконь уверен, что теперь польские фермеры просто так не успокоятся, особенно на фоне роста фермерских протестов в других государствах ЕС.
"Сдается мне, что "весёлые времена" для боррелей с фондерляйнами ещё впереди. И, кстати, ничего хорошего и для украинских аграрных экспортеров они не сулят", — пишет Рябоконь.
Однако результаты опроса украинского Института политических исследований говорят, что на Украине бизнесмены более всего хотят от власти именно разблокирования границ с ЕС (20% опрошенных). Этот вопрос их волнует более чем коррупция (17%) и мобилизация работников (15%).
Такие результаты косвенно свидетельствуют об объемах прибыли, которую украинские предприниматели получают, беспошлинно заваливая Европу дешевыми сельскохозяйственными продуктами.
Акция протеста фермеров и садоводов Польши прошла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Вчера, 05:03
"Завтра начнут убивать украинцев". В Киеве истерят в связи с новой блокадой польско-украинской границыВ понедельник, 12 февраля, польские фермеры заблокировали пять КПП на границе с Украиной, требуя прекращения ввоза украинской сельхозпродукции. К блокаде готовы присоединиться и польские дальнобойщики.
Украинских экспортеров, вопреки протестам польских фермеров, активно поддерживает МИД Великобритании. В частности 13 февраля агентство Reuters сообщило, что МИД Соединенного королевства считает, что до мая Украина сможет экспортировать всё зерно прошлого урожая. А там уже и новый урожай на подходе.
Особый акцент глава МИД королевства делает на экспорт по Черному морю.
Украинский экономист Алексей Кущ, сравнивая показатели экспорта зерна, обращает внимание на одну странную аномалию. Экспорт, даже через черноморские порты, в статистических отчетах растет, но реально – падает, как сокращается и производство зерна на Украине.
Кущ утверждает, что украинское зерно существует как бы в трех ипостасях.
Есть физическое зерно – оно было выращено, его можно пощупать, продать и вывезти заграницу.
Есть виртуальное зерно – это зерно, которое украинские компании на бумаге экспортировали, а затем получили от государства возврат НДС на миллиарды гривен в целом. По закону, для стимулирования экспорта государство возвращает экспортерам уплаченный налог на добавочную стоимость (НДС). Нередко это зерно нельзя потрогать, из него нельзя испечь хлеб, но за него получают деньги.
И есть еще теневое зерно, которое под видом "фуражного" или по документам "зерна прошлогодних запасов" вывозится из Украины, благодаря серым схемам, наводняя польский рынок.
Алексей Кущ допускает, что виртуальное зерно вывозят через черноморские порты (на самом деле не вывозят) в страны Африки и Азии. Теневое зерно вывозят фурами и железнодорожным транспортом через западную границу.
"Если брать на веру портовую статистику, то почти всё наше зерно должно вывозиться морским транспортом через одесские порты и Констанцу в Румынии. И вывозиться должно в Африку и Азию – традиционные рынки сбыта.
То, что остается для автомобильных перевозок, не должно угрожать польским фермерам. Но оно угрожает. Если допущение, что наши порты стали своеобразным окном для получения возврата НДС экспортерами, верное, то основной вал зерновых идет действительно, как цунами на Польшу из всех щелей границы.
Происходит это потому, что балтийские порты Польши не приспособлены для перевалки таких объемов зерна. К тому же, у поляков есть и свое зерно на экспорт. Поэтому наши трейдеры просто высыпают зерно в Польше по бешеным скидкам, уничтожая польские фермерские хозяйства", — пишет экономист.
Предприятие Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
12 февраля, 11:31
Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна Акция польских фермеров, которые высыпали на дорогу украинское зерно возле контрольно-пропускного пункта "Ягодин — Дорогуск" на польско-украинской границе — это подлость и позор. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в своем телеграм-канале
Такие схемы с возвратом миллиардов за НДС из бюджета не могут осуществляться без личного интереса высшего руководства Украины, которое активно лоббирует вместе с британцами беспошлинный экспорт в ЕС или "зерновой коридор" в Черном море.
Проще говоря, украинское зерно либо экспортируется фиктивно, либо болтается по Европе. Украинцы сбрасывают его в Польше со скидкой, польские фермеры со злости высыпают из фур на землю, западные европейцы из-за его низкого качества в случае транзита возвращают его полякам.
Зерно можно было бы вывезти и продать по невысоким ценам в страны, где реально люди голодают, но это требует значительных затрат на транспортировку. Об этом надо помнить, когда руководство ЕС будет проливать крокодиловы слезы по поводу голодающих Африки и необходимости поддержки Украины, а в ООН будут печалиться о продовольственном кризисе.
 
ЭксклюзивУкраинаПольшафермерграницаблокада
 
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Заголовок открываемого материала
13:47Ненужное зерно. Почему Украина заваливает Польшу дешевой агропродукцией
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13:30Закат Германии. Американцы хоронят немецкую экономику
13:30В Кремле опровергли информацию Reuters о заморозке конфликта на Украине
13:29Песков ответил на вопрос об атаке на российский корабль в Черном море
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