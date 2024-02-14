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"Мать": как Баталов в кадре плакать учился

"Мать": как Баталов в кадре плакать учился - 14.02.2024 Украина.ру

"Мать": как Баталов в кадре плакать учился

14 февраля 1956 года на экраны Советского союза вышел фильм режиссёра Киевской киностудии им. Довженко Марка Семеновича Донского "Мать", снятый по одноимённому роману Максима Горького. Экранизация стала третьей, но не последней, снятой в СССР. Однако, именно этот фильм до сих пор считается самым близким к тексту романа великого писателя

2024-02-14T16:00

2024-02-14T16:00

2024-02-14T16:00

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Алексей Максимович Пешков (литературный псевдоним – Максим Горький) написал роман "Мать" в 1906 году. В то время писатель путешествовал по США, а в России в это время вовсю шла Первая русская революция (1905-07 годов). Позже Горький говорил, что написал произведение "с намерениями агитационными", желая поддержать в народе революционные настроения. Прототипом главного героя Павла Власова послужил рабочий-революционер Пётр Заломов. Описанные в книге события основаны на реальных событиях "Сормовской" первомайской демонстрации, прошедшей в 1902 году в Нижнем Новгороде.Несмотря на то, что сам писатель называл свое произведение самым неудачным, роман пользовался немалой популярностью. В 1919 году его экранизировали в первый раз – постановку на производственной базе "Москинокомитета" сделал кинорежиссёр Александр Разумный по сценарию М. Ступиной. Эта экранизация стала одним из первых фильмов молодой Советской республики.Второй раз переложить произведение Горького на пленку в 1925 году на киностудии "Межрабпом-Русь" (так тогда называлась киностудия им. М. Горького) взялся режиссёр Всеволод Пудовкин по сценарию Натана Зархи. Фильм, так же, как и первая экранизация, был немым, но в отличие от него являлся самостоятельным художественным произведением, снятым только по мотивам романа. Фильм "Мать" (1926) Всеволода Пудовкина до сих пор считают вторым великим советским фильмом после "Броненосца "Потемкин" (1925) Эйзенштейна.В честь 50-летия Первой русской революции 1905 года в 1955 году в СССР "Мать" решили экранизировать в третий раз. Работу над фильмом поручили Киевской киностудии им. Довженко и её режиссёру Марку Семеновичу Донскому, который к тому времени зарекомендовал себя талантливым экранизатором именно горьковских произведений: "Детство Горького" (1938), "В людях" (1938), "Мои университеты" (1939).Сценарий к фильму написал Донской в соавторстве со сценаристом Николаем Ароновичем Коварским. Донской изначально, как большой поклонник творчества Максима Горького, максимально придерживался содержания романа. По той же причине натурные съемки он решил проводить именно в Нижнем Новгороде (на то время - Горьком) и его окрестностях, а также на заводе "Красное Сормово", где и происходили описываемые события. Работа на режимном предприятии накладывала свой отпечаток. Так, например, освещавшая съемочный процесс местная газета "Красный Сормович" была вынуждена согласовывать публикуемые материалы со спецотделом.Работа группы начались 26 июня 1955 года с натурных съемок в Горьком. Позже она перебралась в Киев и доснимала эпизоды в павильонах киностудии Довженко.На главную женскую роль матери Павла Власова, Пелагеи Ниловны, Донской пригласил актрису Театра имени Моссовета Веру Петровну Марецкую. К тому времени она снялась в 26 немых и звуковых фильмах и была широко известна своим амплуа "русской женщины". Марецкая очень быстро нашла общий язык с режиссёром, с которым работала не первый раз. По воспоминаниям актёров Донской часто советовался с ней, как лучше выставить ту или иную сцену, какие декорации и реквизит должны быть в кадре.Роль "сына" Марецкой, Павла Власова, доверили молодому актеру МХАТа Алексею Владимировичу Баталову. Примечательно, что в фильме 1926 года эту же роль сыграл его родной дядя Николай Петрович Баталов, который был актёром того же Московского художественного театра.Роль возлюбленной Павла, Сашеньки, исполнила Татьяна Львовна Пилецкая. Изначально эта актриса была балериной, но её душа не лежала к профессии и, попробовав себя в игровом кино, "Солистка балета" (1946), она полностью оставила балет и переключилась на театр и кино. На пробы фильма "Мать" Пилецкая приехала после съемок в картине "Княжна Мери" (1955), где её героиня была яркой блондинкой. Донской, увидев её сказал: "Да, да, Сашенька вот такая и должна быть, блондинка с серыми глазами" и её утвердили на роль без проб. Так как съемки фильма откладывались, актриса решила пока подработать на съемках ленты Анатолия Рыбакова "Дело № 306" (1956), где она исполнила роль милиционера-эксперта. Но режиссер поставил условие, чтобы Пилецкая перекрасилась в русый цвет. После этой работы она из Москвы вернулась в Киев, где уже должны были начаться павильонные съемки "Матери". Когда Донской увидел цвет её волос, он сначала пришел в ярость. Однако чуть позже, успокоившись, согласился, что Сашенька может быть и такой.Про вспыльчивый характер Донского ходили настоящие легенды, актеры о нем прекрасно знали, но, когда сталкивались с ним впервые в реальной жизни, это приводило их просто в ступор. Та же Пилецкая вспоминала, как однажды Донской пришел в павильон на съемки эпизода, а фон декорации ещё не просох, и рабочие досушивали его софитами. Режиссер долго смотрел в объектив камеры, а потом ударом о стол разломил надвое трость, с которой любил ходить, выхватил у фотографа фотоаппарат, треснул его об пол и ушел. Только напоследок на ходу он бросил в сердцах: "Фотоаппарат за мой счёт". На следующий день Донской снова пришел с тростью, снова посмотрел в объектив, в котором ничего за прошедшие сутки не поменялось, на фотографа с новой камерой, и как ни в чем не бывало, сказал: "начнём".В роли одного из рабочих-подпольщиков дебютировал в кино Олег Иванович Борисов, хорошо всем знакомый по таким фильмам как "За двумя зайцами" (1961), "На войне как на войне" (1968), или по роли Джона Сильвера в фильме "Остров сокровищ" (1982). Однако, все эти работы и известность пришли к нему потом. А сначала, перед фильмом "Мать", были первые в его жизни съемки в никому ныне не известной ленте "Кино" (её режиссёра Олег Иванович в своем дневнике тактично не называет, а только говорит, что "она много курила"). Его пригласили в массовку играть зрителя, но в процессе съемки, по распоряжению режиссёра, пересаживали всё дальше и дальше, пока он не очутился вместо первого ряда на последнем. После съемок режиссёр сказала ему:"Понимаете, нам кажется, что в кино вы сниматься никогда не сможете. Это ошибка нашего ассистента по актёрам. У вас лицо какое-то нетипичное. Если будут в кино звать – лучше сразу отказывайтесь, потому что потом, после проб, всё равно не утвердят".Однако эта безымянная женщина-режиссёр ошиблась, и в 1955 году Марк Донской утвердил Олега Борисова на роль – дебют состоялся.На съемочной площадке, по воспоминаниям актеров, царила очень дружественная обстановка. Самая опытная и известная зрителю Вера Марецкая, настоящая "звезда" советского кино того времени, помогала своим молодым коллегам. Татьяна Пилецкая в своих воспоминаниях очень тепло вспоминает о ней:"Милая Вера Петровна, как я волновалась, снимаясь с ней, ведь такая актриса! Мои руки всегда были как лед, она это чувствовала и очень умело и тонко снимала напряжение. Следя за тем, как она работала, я очень многому научилась от неё, и мне это пригодилось в последующей жизни не только в кино, но и на сцене".В одной из сцен герой Алексея Баталова должен был заплакать, и он, молодой актер не драматического жанра, очень переживал, что не сможет в нужный момент пустить в кадре слезу. Баталов несколько раз подходил с этими мыслями к Донскому, а тот все повторял, как мантру:"Как не сможешь играть? Ведь ты работаешь с МАРЕЦКОЙ!".Алексей никак не мог понять такой уверенности режиссера. Не мог, пока не пришла очередь снимать этот самый злосчастный эпизод. И тут Марецкая, стоя спиной к камере, которая снимала именно Баталова, вдруг, задыхаясь от чувств, произнесла не положенное по сценарию "Паша", а "Па-а"… Раз за разом она повторяла это "Па… Па…", отыгрывая эпизод на все 100%, отыгрывая лично для него, Баталова, потому что никто кроме него её игру видеть не мог. По её щеке покатилась слеза, и в этот самый момент он сам почувствовал, как его щеки стали влажными от слез.Дружеская и веселая обстановка царила не только на площадке, но и в киевской гостинице "Украина", где жили все снимавшиеся в то время на Довженко приглашенные актеры. Актриса Пилецкая вспоминала, как в один из вечеров они собрались в номере 103, где жил Баталов. У него на стене висела какая-то унылая картина с дорогой, просто уходившей в лес. Тогда актеры решили "оживить" произведение, и Баталов, увлекавшийся в то время живописью, подрисовал в лесу хижину, со светящимся окошком, а на дороге идущую к ней старушку с котомкой. Пилецкая же изобразила порхающую на небе стаю птиц. Потом, спустя 20 лет, она вновь оказалась в этой гостинице и в этом номере, в котором уже была парикмахерская. На стене она с удивлением обнаружила все ту же "оживленную" актёрами картину. Как знать, может она и сейчас где-то там висит.В прокат фильм вышел 14 февраля 1956 года, и оказался довольно популярным. Исполнители главных ролей и съемочная группа получили множество призов и наград. Его в 1956 году даже выдвигали в Каннах на "Золотую пальмовую ветвь", но, к сожалению, она советскому фильму не досталась. В 1956 году с 31 мая "Мать" прокатывалась во Франции, с 7 июля в США; в 1957 году с 18 января в Финляндии, с 18 сентября в Аргентине, а с 17 октября в Венгрии, а в 1967 году с 23 июня в Мексике.Много лет спустя Алексей Баталов встречался с режиссером Марком Донским и тот сказал ему: "Я до сих пор жалею, что многое (он назвал эпизоды) пришлось сократить из-за общей длины. А теперь бы всё это звучало. И ещё как. Теперь люди иначе смотрят. Они ждут следующую серию, и всё помнят. Всё. Ты смотрел, когда по телевидению показывали "Мать"?.. А? Нет? Надо смотреть, учиться… Я учусь!".Такими были советские мэтры кино того времени: до последних дней они учились, прекрасно понимая, что только учеба и созидательный труд делают человека – человеком… настоящим человеком.

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Алексей Стаценко

история, история ссср, кино, фильм, кинематограф, киев, 1950-е