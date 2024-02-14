Эксперт раскрыл, как будут выкручиваться ВСУ, когда ВС РФ перерубят логистическое "Бревно" в Авдеевке
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
На севере Авдеевки есть еще порядка трех дорог, которые ведут к Коксохиму. Хотя новые бойцы ВСУ плохо подготовлены, они все равно продолжат сопротивляться. Потери Украину не волнуют, у нее еще есть мобилизационный потенциал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Дорога в Авдеевку через Орловку — это единственная трасса с твердым покрытием. Но после того, как ВС РФ займут район "Бревно" на пересечении трассы через Орловку с Индустриальным проспектом, это не перебьет снабжение ВСУ, рассказал обозреватель.
Дело в том, что на севере есть еще порядка трех дорог, которые ведут к Коксохиму. Безусловно, они будут обстреливаться и по ним тяжело будет осуществлять снабжение. Но когда бойцы перерезали дорогу в Артемовске, снабжение ВСУ все равно шло, добавил эксперт.
"Посмотрите на те же Крынки. Там вообще дорог нет. Там все эти речушки и рукавчики простреливаются. Но если ты не считаешься с потерями, вопрос лишь в упорстве. ВСУ в Авдеевку тоже будут посылать одну машину за другой. Одна не дойдет, другая дойдет", - подчеркнул Онуфриенко.
Украину потери не волнуют, у нее есть мобилизационный потенциал. Хотя новые бойцы ВСУ плохо подготовлены, ни все равно будут сопротивляться. Украинские военные, которые в первую неделю не погибли на фронте, постепенно начинают нормально воевать, заключил собеседник Украина.ру.
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