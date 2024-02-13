https://ukraina.ru/20240213/1053263605.html

"Мой дедушка и нацисты". Семейные секреты Анналены Бербок

"Мой дедушка и нацисты". Семейные секреты Анналены Бербок - 13.02.2024 Украина.ру

"Мой дедушка и нацисты". Семейные секреты Анналены Бербок

"Никогда не спрашивай у женщины про ее возраст, у мужчины про его зарплату, и у немца про его дедушку".

2024-02-13T12:46

2024-02-13T12:46

2024-02-13T12:46

эксклюзив

анналена бербок

нацисты

bild

фрг

мид фрг

германия

рейх

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Немецкое издание Bild нарушило это ироничное правило, опубликовав статью "Мой дедушка и нацисты". Она рассказывает про деда главы министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, который активно сотрудничал с наци во времена Третьего Рейха."Что знает министр иностранных дел Германии о своем дедушке и Второй мировой войне? Анналена Бербок любит рассказывать на мемориальных мероприятиях о своем дедушке Вальдемаре и уроках, извлеченных из его военной судьбы.Ее был дед во время войны инженером в подразделении, которое занималось ремонтом зенитных орудий. В досье содержится оценка того, что полковник Вальдемар Бербок был не просто офицером вермахта, но и являлся ярым сторонником национал-социалистической идеологии.В личном деле офицера буквально говорится, что он был "убежденным национал-социалистом", отличником курса политической учебы по книге Гитлера "Моя борьба"*, а также каким-то образом "доказал верность национал-социализму". (Книга является экстремистским материалом, запрещена к распространению в России).В 1944 году Вальдемар Бербок был награжден военным крестом с мечом за заслуги в военных действиях.Знала ли Анналена Бербок, когда упоминала деда в своих выступлениях, что в начале 30-х годов он был не только офицером, но и, если верить документам, убежденным национал-социалистом в душе", – задается вопросом газета Bild?Немецкие журналисты прямо спросили об этом внешнеполитическое ведомство, которым руководит Анналена Бербок, и получили от него уклончивый ответ: "Министр иностранных дел не знала об этих документах".Конечно, на самом деле прошлое полковника Вальдемара Бербока не являлось большим секретом для его высокопоставленной внучки.Как удалось выяснить Bild, бывший офицер вермахта долгое время не рассказывал своим родным о том, чем он занимался во времена Второй мировой. Однако в конце жизни он все-таки признался им, что служил в вермахте, и даже написал об этом небольшой мемуар, который находится в семейном архиве.Анналена Бербок часто вспоминала о своем дедушке во время прочувствованных публичных выступлений.Как правило, она представляла его в качестве беженца от войны – не акцентируя внимания на том, что полковник Вальдемар почему-то бежал от нее с востока, через территорию Польши, которую освобождала от нацистских оккупантов Красная Армия.Этого ничем не замутненное лицемерие наконец-то начало выводить из себя немецкую прессу, которая не скупится на едкие комментарии по адресу Анналены."Итак, вот такой дед был у министра иностранных дел Бербок. Госпожа министр не смогла сдержать слез, когда неделю назад швейцарский журналист Марсель Райф выступал в Бундестаге в память о жертвах национал-социализма.Может быть, она плакала еще и потому, что сопоставила эти факты. У национал-социализма была армия под названием вермахт, ее дедушка служил в ней во время Второй мировой войны, а потом десятилетиями молчал об этом", – пишет газета Bild.Подобные скелеты в шкафу имеются у многих немецких политиков.После того, как общественность начала обсуждать прошлое Вальдемара Бербока, об этой проблеме наконец-то заговорили вслух. И среди тех, кто решил публично раскрыть свою семейную историю, оказались известные немцы, которые решили не дожидаться, пока про их дедушек не напишут в газетах.Премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф поведал журналистам о том, что его отец служил в немецкой армии и попал в плен в 1944 году. Легендарный футболист Лотар Маттеус рассказал про деда, погибшего в рядах вермахта. Известный адвокат Герхард Ран признался, что родители его отца были членами нацистской партии.Актер Фрэнсис Фултон-Смит заявил, что его дед попал в плен к советским войскам на территории Украины, а политик Доротея Бэр из Христианско-социального союза в Баварии сообщила, что ее дедушку пленили в Италии.Интерес к этой теме оказался таким высоким, что Bild посвятила ей очередную статью: "Почему мы, немцы, так мало знаем о наших бабушках и дедушках?"."На фоне истории с опубликованным досье на деда главы МИД ФРГ Анналены Бербок, чье нацистское прошлое привлекло всеобщее внимание, в очередной раз возникает вопрос: что мы на самом деле знаем о личном участии наших семей в агрессивной войне нацистской Германии? Что делали наши родители, бабушки и дедушки во время войны?", – пишет эта газета.По мнению немецкого историка Штефана Браубургера, проблематика нацистского прошлого, которое имелось за плечами у многих немцев, долгое время табуировалась на территории ФРГ, где так и не состоялась настоящая денацификация."Сложилась спираль молчания: травма, самозащита и стыд заставляли преступников и соучастников молчать. Их дети чувствовали эту стену молчания и часто не осмеливались задать вопросы", – говорит Браубургер.Сейчас об этом наконец-то заговорили, но абсолютное большинство нацистов давно умерли, а современные немецкие политики – например, представители "Зеленых", которую представляет Анналена Бербок, – без проблем сотрудничают с украинскими ультраправыми, которые открыто восхищаются Третьим Рейхом.Стоит напомнить, что немецкие антифашисты уже обсуждали в прежние годы прошлое Вальдемара Бербока. Однако немецкие журналисты обычно называли подобные слухи происками Кремля – хотя у них была возможность изучить персональное досье бывшего офицера вермахта.Внезапный интерес к семейным делам министра иностранных дел, который проявила немецкая пресса, может быть реакцией на громкие провалы федерального правительства, которое олицетворяют фигуры Бербок и Олафа Шольца.В Германии только что опубликовали свежие статистические данные, согласно которым промышленное производство снизилось в декабре на 1,6%, и в целом упало за год на 1,5%. А экспорт, который является основным источником доходов в немецкую казну, рухнул в декабре сразу на 4,6%.ФРГ сотрясают массовые протесты и забастовки, внешняя политика страны оказалось в глухом тупике, разговоры о необходимости отставки правительства звучат буквально повсюду.И статьи о нацистском дедушке выглядят на этом фоне вполне понятным намеком, который дают давно надоевшей своей некомпетентностью Анналене.

https://ukraina.ru/20230425/1045625475.html

https://ukraina.ru/20220407/1033710143.html

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