Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине - 13.02.2024 Украина.ру
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Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине
Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине - 13.02.2024 Украина.ру
Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине
Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение журналиста и телеведущего Такера Карлсона о помощи Вашингтона Киеву
2024-02-13T11:44
2024-02-13T11:44
новости
илон маск
такер карлсон
журналист
сша
украина
заключенные
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На своей странице в соцсети Х Маск поделился постом Карлсона, в котором было написано, что правительство Украины отменило выборы и убило репортера из США, в то время как конгресс собирается передать Киеву еще 60 млрд долларов помощи."Это требует тщательного изучения", — прокомментировал Маск пост журналиста.В январе Маск назвал полным беспределом новость о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства. Блогер был задержан СБУ в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в поддержке российской специальной военной операции на Украине. Лира находился в СИЗО города Харькова, где ожидал начала рассмотрения его дела в суде.О смерти Лиры Такер Карлсон сообщил 12 января со ссылкой на отца Лиры, Гонсало Лиры-старшего. По словам американского телеведущего, администрация США, несмотря на наличие у Лиры американского гражданства, "явно поддерживала" его заключение и пытки.
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новости, илон маск, такер карлсон, журналист, сша, украина, заключенные
Новости, Илон Маск, Такер Карлсон, журналист, США, Украина, заключенные

Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине

11:44 13.02.2024
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение журналиста и телеведущего Такера Карлсона о помощи Вашингтона Киеву
На своей странице в соцсети Х Маск поделился постом Карлсона, в котором было написано, что правительство Украины отменило выборы и убило репортера из США, в то время как конгресс собирается передать Киеву еще 60 млрд долларов помощи.
"Это требует тщательного изучения", — прокомментировал Маск пост журналиста.
В январе Маск назвал полным беспределом новость о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства. Блогер был задержан СБУ в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в поддержке российской специальной военной операции на Украине. Лира находился в СИЗО города Харькова, где ожидал начала рассмотрения его дела в суде.
О смерти Лиры Такер Карлсон сообщил 12 января со ссылкой на отца Лиры, Гонсало Лиры-старшего. По словам американского телеведущего, администрация США, несмотря на наличие у Лиры американского гражданства, "явно поддерживала" его заключение и пытки.
Гонсало Лира Лопес, блогер Coach Red Pill
13 января, 10:50
Сын Трампа о смерти Лиры: "Мы позволяем получателям наших социальных пособий убивать наших граждан"Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прокомментировал убийство в украинской тюрьме блогера и журналиста Гонсало Лиры, критиковавшего Зеленского. Погибший имел двойное гражданство - Чили и США
 
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