https://ukraina.ru/20240213/1053262228.html

Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине

Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине - 13.02.2024 Украина.ру

Маск согласился с мнением Карлсона об американской помощи Украине

Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение журналиста и телеведущего Такера Карлсона о помощи Вашингтона Киеву

2024-02-13T11:44

2024-02-13T11:44

2024-02-13T11:44

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илон маск

такер карлсон

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На своей странице в соцсети Х Маск поделился постом Карлсона, в котором было написано, что правительство Украины отменило выборы и убило репортера из США, в то время как конгресс собирается передать Киеву еще 60 млрд долларов помощи."Это требует тщательного изучения", — прокомментировал Маск пост журналиста.В январе Маск назвал полным беспределом новость о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства. Блогер был задержан СБУ в Харькове в мае 2023 года. Его обвинили в поддержке российской специальной военной операции на Украине. Лира находился в СИЗО города Харькова, где ожидал начала рассмотрения его дела в суде.О смерти Лиры Такер Карлсон сообщил 12 января со ссылкой на отца Лиры, Гонсало Лиры-старшего. По словам американского телеведущего, администрация США, несмотря на наличие у Лиры американского гражданства, "явно поддерживала" его заключение и пытки.

https://ukraina.ru/20240113/1052672175.html

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новости, илон маск, такер карлсон, журналист, сша, украина, заключенные