https://ukraina.ru/20240213/1053260693.html

Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg

Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg - 13.02.2024 Украина.ру

Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку по западноевропейским столицам. Об этом 13 февраля сообщило издание Bloomberg со ссылкой на данные осведомленного источника

2024-02-13T10:52

2024-02-13T10:52

2024-02-13T10:52

новости

владимир зеленский

мюнхенская конференция по безопасности

гарантии безопасности

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Зеленский может посетить Париж, Берлин и Мюнхен для того, чтобы "попросить военной поддержки на фоне борьбы за финансирование в Вашингтоне", пишут журналисты.Также ожидается, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции.Один из источников издания рассказал, что запасы боеприпасов у ВСУ сокращаются и поэтому Зеленскому необходимо обосновать необходимость ускорения военной помощи. Также источник ожидает, что Зеленский будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности."Он добивается гарантий безопасности со странами "Большой семерки" на случай, если нынешняя война закончится, и Россия снова нападет. Украина подписала свой первый подобный договор с Великобританией в прошлом месяце", - отмечает Bloomberg.Поэтому в своем европейском турне Зеленский фокусируется на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности, сообщил изданию один из собеседников.В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с речью президент России Владимир Путин. Он тогда подчеркнул, что для современного мира однополярная модель не только неприемлемая, и невозможна. Путин сказал, что процесс расширения НАТО на Восток снижает уровень взаимного доверия и назвал Устав ООН единственным механизмом принятия решении по использованию военной силы в мире.

https://ukraina.ru/20240212/1053240331.html

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новости, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, гарантии безопасности