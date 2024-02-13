Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg - 13.02.2024 Украина.ру
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Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg
Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg - 13.02.2024 Украина.ру
Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg
В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку по западноевропейским столицам. Об этом 13 февраля сообщило издание Bloomberg со ссылкой на данные осведомленного источника
2024-02-13T10:52
2024-02-13T10:52
новости
владимир зеленский
мюнхенская конференция по безопасности
гарантии безопасности
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Зеленский может посетить Париж, Берлин и Мюнхен для того, чтобы "попросить военной поддержки на фоне борьбы за финансирование в Вашингтоне", пишут журналисты.Также ожидается, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции.Один из источников издания рассказал, что запасы боеприпасов у ВСУ сокращаются и поэтому Зеленскому необходимо обосновать необходимость ускорения военной помощи. Также источник ожидает, что Зеленский будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности."Он добивается гарантий безопасности со странами "Большой семерки" на случай, если нынешняя война закончится, и Россия снова нападет. Украина подписала свой первый подобный договор с Великобританией в прошлом месяце", - отмечает Bloomberg.Поэтому в своем европейском турне Зеленский фокусируется на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности, сообщил изданию один из собеседников.В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с речью президент России Владимир Путин. Он тогда подчеркнул, что для современного мира однополярная модель не только неприемлемая, и невозможна. Путин сказал, что процесс расширения НАТО на Восток снижает уровень взаимного доверия и назвал Устав ООН единственным механизмом принятия решении по использованию военной силы в мире.
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452
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новости, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, гарантии безопасности
Новости, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности, гарантии безопасности

Зеленский едет в Париж и Берлин за гарантиями безопасности - Bloomberg

10:52 13.02.2024
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© AP / Markus Schreiber
Читать в
В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский планирует поездку по западноевропейским столицам. Об этом 13 февраля сообщило издание Bloomberg со ссылкой на данные осведомленного источника
Зеленский может посетить Париж, Берлин и Мюнхен для того, чтобы "попросить военной поддержки на фоне борьбы за финансирование в Вашингтоне", пишут журналисты.
Также ожидается, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции.
Один из источников издания рассказал, что запасы боеприпасов у ВСУ сокращаются и поэтому Зеленскому необходимо обосновать необходимость ускорения военной помощи. Также источник ожидает, что Зеленский будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности.
"Он добивается гарантий безопасности со странами "Большой семерки" на случай, если нынешняя война закончится, и Россия снова нападет. Украина подписала свой первый подобный договор с Великобританией в прошлом месяце", - отмечает Bloomberg.
Поэтому в своем европейском турне Зеленский фокусируется на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности, сообщил изданию один из собеседников.
В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с речью президент России Владимир Путин. Он тогда подчеркнул, что для современного мира однополярная модель не только неприемлемая, и невозможна. Путин сказал, что процесс расширения НАТО на Восток снижает уровень взаимного доверия и назвал Устав ООН единственным механизмом принятия решении по использованию военной силы в мире.
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