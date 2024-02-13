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Разыскиваемый Арестович* обнаружен в Монако

Разыскиваемый Арестович* обнаружен в Монако - 13.02.2024 Украина.ру

Разыскиваемый Арестович* обнаружен в Монако

Экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* заметили в Монако. Видео опубликовал телеграм-канал "Украинская правда"

2024-02-13T10:23

2024-02-13T10:23

2024-02-13T10:23

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Украинские журналисты опубликовали видео с человеком, похожим на Арестовича*. На видео он прогуливается возле казино Монте-Карло в компании неизвестного мужчины.Арестович*, заметив направленный на себя объектив, посмотрел в камеру и показал "V". Затем он обратился к автору видео и сказал, что съемка без разрешения преследуется уголовно."Батальон Монако: Арестовича* заметили на Лазурном побережье", - подписали авторы запись.В октябре прошлого года МВД РФ объявило Арестовича* в розыск. А уже 6 февраля 2024 года Басманный суд Москвы заодно арестовал украинского экс-советника. Он обвиняется по двум статьям УК РФ.Арестовича* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Также он публично распространял заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти.Арестович* известен своими громкими и, чаще всего, неоднозначными фразами, а также предсказаниями. Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".Внесён в украинскую базу "Миротворец" с пометкой "профессиональный провокатор", участвующий "в актах гуманитарной агрессии против Украины".*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма

https://ukraina.ru/20231225/1052370452.html

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новости, украина, алексей арестович, монако, монако (город), мвд