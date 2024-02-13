Разыскиваемый Арестович* обнаружен в Монако - 13.02.2024 Украина.ру
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Разыскиваемый Арестович* обнаружен в Монако
Разыскиваемый Арестович* обнаружен в Монако - 13.02.2024 Украина.ру
Разыскиваемый Арестович* обнаружен в Монако
Экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* заметили в Монако. Видео опубликовал телеграм-канал "Украинская правда"
2024-02-13T10:23
2024-02-13T10:23
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Украинские журналисты опубликовали видео с человеком, похожим на Арестовича*. На видео он прогуливается возле казино Монте-Карло в компании неизвестного мужчины.Арестович*, заметив направленный на себя объектив, посмотрел в камеру и показал "V". Затем он обратился к автору видео и сказал, что съемка без разрешения преследуется уголовно."Батальон Монако: Арестовича* заметили на Лазурном побережье", - подписали авторы запись.В октябре прошлого года МВД РФ объявило Арестовича* в розыск. А уже 6 февраля 2024 года Басманный суд Москвы заодно арестовал украинского экс-советника. Он обвиняется по двум статьям УК РФ.Арестовича* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Также он публично распространял заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти.Арестович* известен своими громкими и, чаще всего, неоднозначными фразами, а также предсказаниями. Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".Внесён в украинскую базу "Миротворец" с пометкой "профессиональный провокатор", участвующий "в актах гуманитарной агрессии против Украины".*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма
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Новости, Украина, Алексей Арестович, Монако, Монако (город), МВД

Разыскиваемый Арестович* обнаружен в Монако

10:23 13.02.2024
 
© Украинская правда телеграм-канале
© Украинская правда телеграм-канале
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Экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича* заметили в Монако. Видео опубликовал телеграм-канал "Украинская правда"
Украинские журналисты опубликовали видео с человеком, похожим на Арестовича*. На видео он прогуливается возле казино Монте-Карло в компании неизвестного мужчины.
Арестович*, заметив направленный на себя объектив, посмотрел в камеру и показал "V". Затем он обратился к автору видео и сказал, что съемка без разрешения преследуется уголовно.
"Батальон Монако: Арестовича* заметили на Лазурном побережье", - подписали авторы запись.
В октябре прошлого года МВД РФ объявило Арестовича* в розыск. А уже 6 февраля 2024 года Басманный суд Москвы заодно арестовал украинского экс-советника. Он обвиняется по двум статьям УК РФ.
Арестовича* обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Также он публично распространял заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти.
Арестович* известен своими громкими и, чаще всего, неоднозначными фразами, а также предсказаниями. Например, в феврале 2022 года он заявил, что "активная фаза военных действий должна завершиться в течение 2–3 недель". Примерно в то же время он обвинил украинских военных в склонности "жаловаться и плакаться".
Внесён в украинскую базу "Миротворец" с пометкой "профессиональный провокатор", участвующий "в актах гуманитарной агрессии против Украины".
*Внесен Росфинмониторингом в список спонсоров экстремизма и терроризма
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