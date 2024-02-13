Главное за ночь 13 февраля
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Почти 70 украинских военнослужащих воспользовались радиоволной "Волга" для сдачи в плен с начала февраля.
Московский областной суд приговорил участников преступного сообщества бывших украинских силовиков, похищавших и убивавших людей на территории России, к лишению свободы на сроки от 9 до 19 лет.
Маск назвал безумием идею воспрепятствовать Трампу в прекращении помощи Украине.
Forbes полагает, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ могла сигнализировать намерение Зеленского бороться за Авдеевку "даже высокой ценой".
Интервью Путина Такеру Карлсону опасно для Украины, так как может повлиять на общественное мнение и политиков США, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.
Московский областной суд приговорил участников преступного сообщества бывших украинских силовиков, похищавших и убивавших людей на территории России, к лишению свободы на сроки от 9 до 19 лет.
Маск назвал безумием идею воспрепятствовать Трампу в прекращении помощи Украине.
Forbes полагает, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ могла сигнализировать намерение Зеленского бороться за Авдеевку "даже высокой ценой".
Интервью Путина Такеру Карлсону опасно для Украины, так как может повлиять на общественное мнение и политиков США, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.