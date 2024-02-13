Главное за ночь 13 февраля - 13.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 13 февраля
Главное за ночь 13 февраля - 13.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 13 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-13T08:05
2024-02-13T08:05
новости
валерий залужный
александр сырский
владимир зеленский
илон маск
дональд трамп
владимир путин
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Почти 70 украинских военнослужащих воспользовались радиоволной "Волга" для сдачи в плен с начала февраля.Московский областной суд приговорил участников преступного сообщества бывших украинских силовиков, похищавших и убивавших людей на территории России, к лишению свободы на сроки от 9 до 19 лет.Маск назвал безумием идею воспрепятствовать Трампу в прекращении помощи Украине.Forbes полагает, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ могла сигнализировать намерение Зеленского бороться за Авдеевку "даже высокой ценой".Интервью Путина Такеру Карлсону опасно для Украины, так как может повлиять на общественное мнение и политиков США, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.
https://ukraina.ru/20240212/1053241264.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, валерий залужный, александр сырский, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп, владимир путин
Новости, Валерий Залужный, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Путин

Главное за ночь 13 февраля

08:05 13.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Почти 70 украинских военнослужащих воспользовались радиоволной "Волга" для сдачи в плен с начала февраля.

Московский областной суд приговорил участников преступного сообщества бывших украинских силовиков, похищавших и убивавших людей на территории России, к лишению свободы на сроки от 9 до 19 лет.

Маск назвал безумием идею воспрепятствовать Трампу в прекращении помощи Украине.

Forbes полагает, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ могла сигнализировать намерение Зеленского бороться за Авдеевку "даже высокой ценой".

Интервью Путина Такеру Карлсону опасно для Украины, так как может повлиять на общественное мнение и политиков США, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Вчера, 13:13
"Миллион для Карлсона", Коломойский* в СИЗО и смертельные кредиты. Жизнь на Украине стала жуткой комедиейИз недр пропагандистского сообщества Украины пришла нелепая новость: Такер Карлсон якобы получил за интервью с Владимиром Путиным миллион долларов! От русских, конечно
 
НовостиВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВладимир ЗеленскийИлон МаскДональд ТрампВладимир Путин
 
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08:05Главное за ночь 13 февраля
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05:22Напугать оппонентов и заставить коррупционеров слушаться. Что грозит "оружейному барону" Пашинскому
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