Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций
© Фото : скриншот с видео "8 Channel"флаг ес
© Фото : скриншот с видео "8 Channel"
Евросоюз на заседании постоянных представителей стран-членов 14 февраля начнет согласование 13-ого пакета антироссийских санкций. Это следует из повестки предстоящего заседания, передает РИА Новости
Планируется, что санкции будут согласованы и введены в действие к 24 февраля.
Ранее верховный комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции затронут как организации, так и физические лица.
Ограничительные меры против граждан России предполагают замораживание активов в государствах ЕС, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. Физическим лицам, внесенным в секционные списки, запрещено въезжать на территорию стран ЕС или пересекать их территорию транзитом.