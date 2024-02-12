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Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций

Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций - 12.02.2024 Украина.ру

Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций

Евросоюз на заседании постоянных представителей стран-членов 14 февраля начнет согласование 13-ого пакета антироссийских санкций. Это следует из повестки предстоящего заседания, передает РИА Новости

2024-02-12T12:49

2024-02-12T12:49

2024-02-12T12:49

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Планируется, что санкции будут согласованы и введены в действие к 24 февраля.Ранее верховный комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции затронут как организации, так и физические лица.Ограничительные меры против граждан России предполагают замораживание активов в государствах ЕС, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. Физическим лицам, внесенным в секционные списки, запрещено въезжать на территорию стран ЕС или пересекать их территорию транзитом.

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2024

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новости, ес, санкции, антироссийские санкции, россия