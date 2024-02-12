Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций - 12.02.2024 Украина.ру
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Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций
Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций - 12.02.2024 Украина.ру
Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций
Евросоюз на заседании постоянных представителей стран-членов 14 февраля начнет согласование 13-ого пакета антироссийских санкций. Это следует из повестки предстоящего заседания, передает РИА Новости
2024-02-12T12:49
2024-02-12T12:49
новости
ес
санкции
антироссийские санкции
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Планируется, что санкции будут согласованы и введены в действие к 24 февраля.Ранее верховный комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции затронут как организации, так и физические лица.Ограничительные меры против граждан России предполагают замораживание активов в государствах ЕС, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. Физическим лицам, внесенным в секционные списки, запрещено въезжать на территорию стран ЕС или пересекать их территорию транзитом.
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новости, ес, санкции, антироссийские санкции, россия
Новости, ЕС, санкции, антироссийские санкции, Россия

Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций

12:49 12.02.2024
 
© Фото : скриншот с видео "8 Channel"флаг ес
флаг ес - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : скриншот с видео "8 Channel"
Читать в
Евросоюз на заседании постоянных представителей стран-членов 14 февраля начнет согласование 13-ого пакета антироссийских санкций. Это следует из повестки предстоящего заседания, передает РИА Новости
Планируется, что санкции будут согласованы и введены в действие к 24 февраля.
Ранее верховный комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции затронут как организации, так и физические лица.
Ограничительные меры против граждан России предполагают замораживание активов в государствах ЕС, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. Физическим лицам, внесенным в секционные списки, запрещено въезжать на территорию стран ЕС или пересекать их территорию транзитом.
5 февраля, 10:02
Французский политик призвал отменить "идиотские" санкции против РоссииЛидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х призвал отменить "идиотские" санкции против России из-за роста цен на газ во Франции
 
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