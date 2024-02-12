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"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле

"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле - 12.02.2024 Украина.ру

"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как и кому Украина продаёт оружие, поставляемое ей Западом, а также прокомментировал противостояние Зеленского и Залужного

2024-02-12T12:16

2024-02-12T12:16

2024-02-12T12:16

видео

василий прозоров

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00:41 – О схемах контрабанды западного оружия из Украины;10:45 – Закон о конфискации имущества за фейки;13:13 – Насколько крепок режим Зеленского?17:55 – Насколько серьёзна угроза от FPV-дронов?22:25 – Как спастись от вражеской артиллерии? *В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещённая в России террористическая организация.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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