"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле - 12.02.2024 Украина.ру
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"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле
"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле - 12.02.2024 Украина.ру
"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как и кому Украина продаёт оружие, поставляемое ей Западом, а также прокомментировал противостояние Зеленского и Залужного
2024-02-12T12:16
2024-02-12T12:16
видео
василий прозоров
рсзо
оружие
контрабанда
одесса
украина
сво
спецоперация
ес
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00:41 – О схемах контрабанды западного оружия из Украины;10:45 – Закон о конфискации имущества за фейки;13:13 – Насколько крепок режим Зеленского?17:55 – Насколько серьёзна угроза от FPV-дронов?22:25 – Как спастись от вражеской артиллерии? *В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещённая в России террористическая организация.
одесса
украина
ближний восток
сирия
сектор газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, василий прозоров, рсзо, оружие, контрабанда, одесса, украина, сво, спецоперация, ес, ближний восток, сирия, сектор газа, владимир зеленский, валерий залужный, дроны, сбу, рэб, артиллерия, видео
Видео, Василий Прозоров, РСЗО, оружие, контрабанда, Одесса, Украина, СВО, Спецоперация, ЕС, Ближний Восток, Сирия, сектор Газа, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, дроны, СБУ, РЭБ, артиллерия

"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле

12:16 12.02.2024
 
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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как и кому Украина продаёт оружие, поставляемое ей Западом, а также прокомментировал противостояние Зеленского и Залужного
00:41 – О схемах контрабанды западного оружия из Украины;
10:45 – Закон о конфискации имущества за фейки;
13:13 – Насколько крепок режим Зеленского?
17:55 – Насколько серьёзна угроза от FPV-дронов?
22:25 – Как спастись от вражеской артиллерии?

*В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный террористической
организацией и запрещённый в РФ и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещённая в России террористическая организация.
 
ВидеоВасилий ПрозоровРСЗОоружиеконтрабандаОдессаУкраинаСВОСпецоперацияЕСБлижний ВостокСириясектор ГазаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйдроныСБУРЭБартиллерия
 
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