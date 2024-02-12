https://ukraina.ru/20240212/1053243312.html
"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле
"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле - 12.02.2024 Украина.ру
"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как и кому Украина продаёт оружие, поставляемое ей Западом, а также прокомментировал противостояние Зеленского и Залужного
2024-02-12T12:16
2024-02-12T12:16
2024-02-12T12:16
видео
василий прозоров
рсзо
оружие
контрабанда
одесса
украина
сво
спецоперация
ес
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00:41 – О схемах контрабанды западного оружия из Украины;10:45 – Закон о конфискации имущества за фейки;13:13 – Насколько крепок режим Зеленского?17:55 – Насколько серьёзна угроза от FPV-дронов?22:25 – Как спастись от вражеской артиллерии? *В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещённая в России террористическая организация.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров в эфире Украина.ру рассказал о том, как и кому Украина продаёт оружие, поставляемое ей Западом, а также прокомментировал противостояние Зеленского и Залужного
00:41
– О схемах контрабанды западного оружия из Украины;10:45
– Закон о конфискации имущества за фейки;13:13
– Насколько крепок режим Зеленского?17:55
– Насколько серьёзна угроза от FPV-дронов?22:25
– Как спастись от вражеской артиллерии?
*В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный террористической
организацией и запрещённый в РФ и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещённая в России террористическая организация.