https://ukraina.ru/20240212/1053240117.html

"Слишком стар": американцы рассказали, кого не хотели бы видеть на посту президента

"Слишком стар": американцы рассказали, кого не хотели бы видеть на посту президента - 12.02.2024 Украина.ру

"Слишком стар": американцы рассказали, кого не хотели бы видеть на посту президента

Подавляющее большинство американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для второго срока, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos

2024-02-12T10:12

2024-02-12T10:12

2024-02-12T10:12

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Согласно опросу, 86% американцев считают, что 81-летний Байден слишком стар, чтобы оставаться президентом еще один срок. Из них 59% американцев, которые считают, что и он, и бывший президент Дональд Трамп слишком стары, и 27%, которые считают, что слишком стар только Байден.Авторы статьи обратили внимание на то, как сторонники рассматривают своих кандидатов на пост президента. 73% демократов считают, что Байден слишком стар, чтобы представлять их партию на выборах, в то время как только 35% республиканцев думают так о своём кандидате - Трампе.Опрос проводился 9-10 февраля. В нем приняли участие 528 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,5 процентных пункта.Джо Байден – самый старый президент США. Он стал президентом 21 января 2021 года, на тот момент ему было 78 лет. Он единственный, кто отпраздновал свое 81-летие, находясь у власти.Байден нередко допускает оговорки. В частности, он говорил "Боже, храни королеву" после вступления на престол Карла III, а королева Елизавета II умерла в сентябре 2022 года. В ходе предвыборной кампании Байден назвал Дональда Трампа действующим президентом.Байден регулярно теряется в пространстве и путает своих же министров.На одной из пресс-конференций Байден забыл, что на нем висит микрофон, и назвал "тупицей" журналиста Fox News Питера Дуси, спросившего у американского лидера об инфляции.В конце речи о новом исполнительном указе, касающемся абортов, Байден прочитал с суфлера "Конец цитаты. Повторить фразу".Во время одной из пресс-конференций Байден звал журналистку Джеки Валорски, сетуя на то, что она должна быть здесь, но ее нет. За несколько недель до этого Валорски погибла в автокатастрофе.

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новости, сша, президент сша, джо байден, дональд трамп, опрос