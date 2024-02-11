https://ukraina.ru/20240211/1053233669.html

"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию

"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию - 11.02.2024 Украина.ру

"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию

В Киеве прошел митинг с требованием демобилизовать ВСУшников, сообщили 11 февраля журналисты украинского агентства "Укринформ"

2024-02-11T17:53

2024-02-11T17:53

2024-02-11T17:53

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Жители Киева вышли с плакатами и флагами Украины. Участники митинга держат плакаты, в частности, с надписями: "Требует закон об установлении разумных роков мобилизации“, "Новый главком — новые солдаты" и другие.В январе семьи украинских военных, которые на фронте, провели акции в нескольких городах Украины. Они требуют демобилизацию после 18 месяцев службы.Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце декабря прошлого года заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта.На днях Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Согласно новому законопроекту о мобилизации, военнообязанные на Украине будут должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.Также в документе предлагается ввод электронных повесток, "мер влияния" в случае неявки призывника по повестке в военкомат, ограничения доступа к банковским счетам и пользования автомобилем. Помимо этого, в Раде собираются снизить возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

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