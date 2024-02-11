https://ukraina.ru/20240211/1053233669.html
"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию
"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию - 11.02.2024 Украина.ру
"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизовать ВСУшников, сообщили 11 февраля журналисты украинского агентства "Укринформ"
2024-02-11T17:53
2024-02-11T17:53
2024-02-11T17:53
новости
украина
демобилизация
мобилизация
киев
всу
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049041990_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_0b3f74fdabc935af9e0eba534678240d.jpg
Жители Киева вышли с плакатами и флагами Украины. Участники митинга держат плакаты, в частности, с надписями: "Требует закон об установлении разумных роков мобилизации“, "Новый главком — новые солдаты" и другие.В январе семьи украинских военных, которые на фронте, провели акции в нескольких городах Украины. Они требуют демобилизацию после 18 месяцев службы.Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце декабря прошлого года заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта.На днях Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Согласно новому законопроекту о мобилизации, военнообязанные на Украине будут должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.Также в документе предлагается ввод электронных повесток, "мер влияния" в случае неявки призывника по повестке в военкомат, ограничения доступа к банковским счетам и пользования автомобилем. Помимо этого, в Раде собираются снизить возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
https://ukraina.ru/20240208/1053160578.html
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049041990_61:0:1020:719_1920x0_80_0_0_baee67a2e4f5c484b77ae39cfeb5ac0c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, демобилизация, мобилизация, киев, всу, фронт
Новости, Украина, демобилизация, мобилизация, Киев, ВСУ, фронт
"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизовать ВСУшников, сообщили 11 февраля журналисты украинского агентства "Укринформ"
"В Киеве семьи военных, которые сейчас на фронте, вышли на митинг с требованием демобилизовать их родных. Несколько десятков человек вышли на площади Независимости с плакатами и государственными флагами Украины", - говорится в сообщении.
Жители Киева вышли с плакатами и флагами Украины. Участники митинга держат плакаты, в частности, с надписями: "Требует закон об установлении разумных роков мобилизации“, "Новый главком — новые солдаты" и другие.
В январе семьи украинских военных, которые на фронте, провели акции в нескольких городах Украины. Они требуют демобилизацию после 18 месяцев службы.
Министр обороны Украины Рустем Умеров
в конце декабря прошлого года заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта.
На днях Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Согласно новому законопроекту о мобилизации, военнообязанные на Украине будут должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.
Также в документе предлагается ввод электронных повесток, "мер влияния" в случае неявки призывника по повестке в военкомат, ограничения доступа к банковским счетам и пользования автомобилем. Помимо этого, в Раде собираются снизить возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.