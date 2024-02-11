"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию - 11.02.2024 Украина.ру
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"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию
"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию - 11.02.2024 Украина.ру
"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизовать ВСУшников, сообщили 11 февраля журналисты украинского агентства "Укринформ"
2024-02-11T17:53
2024-02-11T17:53
новости
украина
демобилизация
мобилизация
киев
всу
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Жители Киева вышли с плакатами и флагами Украины. Участники митинга держат плакаты, в частности, с надписями: "Требует закон об установлении разумных роков мобилизации“, "Новый главком — новые солдаты" и другие.В январе семьи украинских военных, которые на фронте, провели акции в нескольких городах Украины. Они требуют демобилизацию после 18 месяцев службы.Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце декабря прошлого года заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта.На днях Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Согласно новому законопроекту о мобилизации, военнообязанные на Украине будут должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.Также в документе предлагается ввод электронных повесток, "мер влияния" в случае неявки призывника по повестке в военкомат, ограничения доступа к банковским счетам и пользования автомобилем. Помимо этого, в Раде собираются снизить возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.Президент Украины&nbsp;Владимир Зеленский&nbsp;25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
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новости, украина, демобилизация, мобилизация, киев, всу, фронт
Новости, Украина, демобилизация, мобилизация, Киев, ВСУ, фронт

"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию

17:53 11.02.2024
 
© СкриншотРодственники пропавших бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве
Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на митинг в Киеве
© Скриншот
Читать в
В Киеве прошел митинг с требованием демобилизовать ВСУшников, сообщили 11 февраля журналисты украинского агентства "Укринформ"
"В Киеве семьи военных, которые сейчас на фронте, вышли на митинг с требованием демобилизовать их родных. Несколько десятков человек вышли на площади Независимости с плакатами и государственными флагами Украины", - говорится в сообщении.
Жители Киева вышли с плакатами и флагами Украины. Участники митинга держат плакаты, в частности, с надписями: "Требует закон об установлении разумных роков мобилизации“, "Новый главком — новые солдаты" и другие.
В январе семьи украинских военных, которые на фронте, провели акции в нескольких городах Украины. Они требуют демобилизацию после 18 месяцев службы.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в конце декабря прошлого года заявил, что полная демобилизация в государстве возможна только после окончания конфликта.
На днях Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Согласно новому законопроекту о мобилизации, военнообязанные на Украине будут должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.
Также в документе предлагается ввод электронных повесток, "мер влияния" в случае неявки призывника по повестке в военкомат, ограничения доступа к банковским счетам и пользования автомобилем. Помимо этого, в Раде собираются снизить возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Выступление В. Зеленского на заседании Рады - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
8 февраля, 11:57
Демобилизации не будет, людей обманывают - Гончаренко* о новой инициативе КиеваЗакон о мобилизации, который Верховная Рада Украины 7 февраля приняла в первом чтений, не что иное как обман людей. Об этом заявил депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Бунты против мобилизации. Итоги 11 февраля на Украине
17:53"Новый главком — новые солдаты": в Киеве прошёл митинг за демобилизацию
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