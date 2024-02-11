"Превышает рейтинги мировых вещателей": в Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону
Главная задача интервью Такера Карлсона, чтобы Путина услышали и увидели - вполне успешно достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлю Зарубину. Фрагмент разговора журналист опубликовал в своём телеграм-канале
Пресс-секретарь подчеркнул, что и ранее поступили запросы от зарубежных СМИ на интервью с президентом России Владимиром Путиным. В том числе, британские и американские вещатели. По словам Пескова, в течение двух лет с начала спецоперации поступали запросы на интервью.
"Но им нет смысла давать интервью. Потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию. Здесь даже речь идет не о том, нравится им или нет то, что делает России, они не пытаются давать его с двух сторон", - заявил Песков.
Американский журналист Такер Карлсон в этом плане отличается, отметил пресс-секретарь.
По его словам, Путин является одним из главных мировых лидеров, наиболее авторитетных. Песков подчеркнул, что в мировом большинстве, "то, что не является "золотым миллиардом“", к Путину относятся как к одному из наиболее авторитетных, знающих, опытных глав государств в мире.
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Видео набрало уже 189 миллионов просмотров.
В комментариях к видео англоязычные пользователи Сети выразили Такеру благодарность за его работу и высмеяли западные СМИ.
9 февраля, 07:59Главное из интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы Российского государства из более чем двухчасовой беседы