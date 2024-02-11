"Превышает рейтинги мировых вещателей": в Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону - 11.02.2024 Украина.ру
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"Превышает рейтинги мировых вещателей": в Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону
"Превышает рейтинги мировых вещателей": в Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону - 11.02.2024 Украина.ру
"Превышает рейтинги мировых вещателей": в Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону
Главная задача интервью Такера Карлсона, чтобы Путина услышали и увидели - вполне успешно достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлю Зарубину. Фрагмент разговора журналист опубликовал в своём телеграм-канале
2024-02-11T14:30
2024-02-11T14:30
новости
россия
владимир путин
дмитрий песков
такер карлсон
запад
сми
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Пресс-секретарь подчеркнул, что и ранее поступили запросы от зарубежных СМИ на интервью с президентом России Владимиром Путиным. В том числе, британские и американские вещатели. По словам Пескова, в течение двух лет с начала спецоперации поступали запросы на интервью."Но им нет смысла давать интервью. Потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию. Здесь даже речь идет не о том, нравится им или нет то, что делает России, они не пытаются давать его с двух сторон", - заявил Песков.Американский журналист Такер Карлсон в этом плане отличается, отметил пресс-секретарь.По его словам, Путин является одним из главных мировых лидеров, наиболее авторитетных. Песков подчеркнул, что в мировом большинстве, "то, что не является "золотым миллиардом“", к Путину относятся как к одному из наиболее авторитетных, знающих, опытных глав государств в мире.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Видео набрало уже 189 миллионов просмотров.В комментариях к видео англоязычные пользователи Сети выразили Такеру благодарность за его работу и высмеяли западные СМИ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир путин, дмитрий песков, такер карлсон, запад, сми
Новости, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Запад, СМИ

"Превышает рейтинги мировых вещателей": в Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону

14:30 11.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Главная задача интервью Такера Карлсона, чтобы Путина услышали и увидели - вполне успешно достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлю Зарубину. Фрагмент разговора журналист опубликовал в своём телеграм-канале
Пресс-секретарь подчеркнул, что и ранее поступили запросы от зарубежных СМИ на интервью с президентом России Владимиром Путиным. В том числе, британские и американские вещатели. По словам Пескова, в течение двух лет с начала спецоперации поступали запросы на интервью.
"Но им нет смысла давать интервью. Потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию. Здесь даже речь идет не о том, нравится им или нет то, что делает России, они не пытаются давать его с двух сторон", - заявил Песков.
Американский журналист Такер Карлсон в этом плане отличается, отметил пресс-секретарь.
"Те цифры, которые мы видим сейчас, первые цифры по просмотрам, они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира, значительно превышают. То есть, таким образом, главная задача - чтобы Путина услышали и увидели - мне кажется, вполне успешно достигнута", - заявил Песков.
По его словам, Путин является одним из главных мировых лидеров, наиболее авторитетных. Песков подчеркнул, что в мировом большинстве, "то, что не является "золотым миллиардом“", к Путину относятся как к одному из наиболее авторитетных, знающих, опытных глав государств в мире.
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. Видео набрало уже 189 миллионов просмотров.
В комментариях к видео англоязычные пользователи Сети выразили Такеру благодарность за его работу и высмеяли западные СМИ.
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
9 февраля, 07:59
Главное из интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ ночь на 9 февраля по московскому времени американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы Российского государства из более чем двухчасовой беседы
 
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Заголовок открываемого материала
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14:30"Превышает рейтинги мировых вещателей": в Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону
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