https://ukraina.ru/20240211/1053229478.html

Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политическим изнасиловали"

Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политическим изнасиловали" - 11.02.2024 Украина.ру

Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политическим изнасиловали"

В частных разговорах европейские лидеры угрожали навредить экономике Венгрии из-за отказа выделять Украине очередной денежный транш, заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress

2024-02-11T10:48

2024-02-11T10:48

2024-02-11T10:48

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финансовая помощь

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Такие действия лидеров ЕС можно квалифицировать как «де-факто политическое изнасилование», считает Балаж Орбан. При этом советник заверил, что премьер-министр страны Орбан не согласился под напором западных политиков и дал понять, что у Венгрии сильная экономика и страна не будет бояться подобных угроз.Будапешт согласился на выделение помощи Украины, однако советник премьера пояснил, что финансирование было выполнено с учетом требований Венгрии.«Проблема была не в том, что средства поступали на Украину. Проблема была в том, что они хотели оформить помощь ЕС Киеву через общий бюджет», — пояснил Балаж Орбан.Британская газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС в конце января сообщила, что Евросоюз угрожает ударить по экономике Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву.

https://ukraina.ru/20240206/1053110114.html

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киев

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новости, венгрия, евросоюз, ес, украина, киев, будапешт, виктор орбан, финансовая помощь