Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политическим изнасиловали" - 11.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240211/1053229478.html
Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политическим изнасиловали"
Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политическим изнасиловали" - 11.02.2024 Украина.ру
Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политическим изнасиловали"
В частных разговорах европейские лидеры угрожали навредить экономике Венгрии из-за отказа выделять Украине очередной денежный транш, заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress
2024-02-11T10:48
2024-02-11T10:48
новости
венгрия
евросоюз
ес
украина
киев
будапешт
виктор орбан
финансовая помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_fe1425fee9f57b3a5b73f68856593d94.jpg
Такие действия лидеров ЕС можно квалифицировать как «де-факто политическое изнасилование», считает Балаж Орбан. При этом советник заверил, что премьер-министр страны Орбан не согласился под&nbsp;напором западных политиков и дал понять, что у&nbsp;Венгрии сильная экономика и страна не будет бояться подобных угроз.Будапешт&nbsp;согласился на&nbsp;выделение помощи Украины, однако советник премьера пояснил, что финансирование было выполнено с&nbsp;учетом требований Венгрии.«Проблема была не в&nbsp;том, что средства поступали на&nbsp;Украину. Проблема была в&nbsp;том, что они хотели оформить помощь ЕС Киеву через&nbsp;общий бюджет», — пояснил Балаж Орбан.Британская газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС в конце января сообщила, что Евросоюз угрожает ударить по экономике Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву.
https://ukraina.ru/20240206/1053110114.html
венгрия
украина
киев
будапешт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/75/1021337541_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_0209fa659eebc07660510ff871a7cb45.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, евросоюз, ес, украина, киев, будапешт, виктор орбан, финансовая помощь
Новости, Венгрия, Евросоюз, ЕС, Украина, Киев, Будапешт, Виктор Орбан, финансовая помощь

Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политическим изнасиловали"

10:48 11.02.2024
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
Читать в
В частных разговорах европейские лидеры угрожали навредить экономике Венгрии из-за отказа выделять Украине очередной денежный транш, заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress
«Когда главы государств и правительств ЕС общались по телефону с премьером Орбаном, то они открыто сообщили ему именно эту конкретную угрозу», — отметил советник.
Такие действия лидеров ЕС можно квалифицировать как «де-факто политическое изнасилование», считает Балаж Орбан.
При этом советник заверил, что премьер-министр страны Орбан не согласился под напором западных политиков и дал понять, что у Венгрии сильная экономика и страна не будет бояться подобных угроз.
Будапешт согласился на выделение помощи Украины, однако советник премьера пояснил, что финансирование было выполнено с учетом требований Венгрии.
«Проблема была не в том, что средства поступали на Украину. Проблема была в том, что они хотели оформить помощь ЕС Киеву через общий бюджет», — пояснил Балаж Орбан.
Британская газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС в конце января сообщила, что Евросоюз угрожает ударить по экономике Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
6 февраля, 10:24
Евросоюз заработает на фонде Украины: €17 млрд - гранты, €33 млрд - в кредитМежду Европейским советом и Верховной Радой достигнута договоренность о создании нового фонда для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Об этом 6 февраля сообщил Европейский совет на своем официальном сайте
 
НовостиВенгрияЕвросоюзЕСУкраинаКиевБудапештВиктор Орбанфинансовая помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:48Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политическим изнасиловали"
10:27"Это маразм": депутат Рады рассказала, как законопроект о мобилизации коснется фермеров
10:03Заместители Сырского и другие перестановки. Главное на Украине на утро 11 февраля
10:00Когда нужно завершать военную операцию на Украине и кто будет главным по её итогам: Антонов о финале
09:56Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ
09:28Тульские десантники водрузили флаг над селом Веселое в ДНР
09:00Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской короне
08:00"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" режиссёра Локшина
07:10Ростислав Ищенко: Украинская элита формировалась как компрадорская, даже хуже компрадорской
06:00Западная Украина за минувшую неделю: Под знаком противодействия мобилизации
05:30Армен Гаспарян: Абсолютно удивительный феномен украинского национализма, где власти плевать на свой народ
05:00"Забыть о правилах ведения войны". Странные разговоры украинских экспертов и политиков о будущем страны
04:40В Крынках закрепиться негде: военный волонтер раскрыл, как ВСУ пытаются "измотать" ВС РФ на Днепре
04:30"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте
04:20Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович
04:20"Украинцы видят, с кем бороться": политолог рассказал, будет ли международное расследование по Ил-76
04:10"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву
04:00"Осколками мне посекло руку": разведчик Каспер рассказал, почему уверен, что товарищи вынесут с поля боя
03:50Азаров сказал, кто является главным нарушителем Конституции Украины
03:40"Захотели и подорвали": эксперт объяснил, почему Запад скрывает виновных в диверсии на "Северных потоках"
Лента новостейМолния