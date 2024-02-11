Чтобы получить согласие Венгрии на поставки оружия на Украину, страну "политическим изнасиловали"
В частных разговорах европейские лидеры угрожали навредить экономике Венгрии из-за отказа выделять Украине очередной денежный транш, заявил советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью австрийскому изданию Exxpress
«Когда главы государств и правительств ЕС общались по телефону с премьером Орбаном, то они открыто сообщили ему именно эту конкретную угрозу», — отметил советник.
Такие действия лидеров ЕС можно квалифицировать как «де-факто политическое изнасилование», считает Балаж Орбан.
При этом советник заверил, что премьер-министр страны Орбан не согласился под напором западных политиков и дал понять, что у Венгрии сильная экономика и страна не будет бояться подобных угроз.
Будапешт согласился на выделение помощи Украины, однако советник премьера пояснил, что финансирование было выполнено с учетом требований Венгрии.
«Проблема была не в том, что средства поступали на Украину. Проблема была в том, что они хотели оформить помощь ЕС Киеву через общий бюджет», — пояснил Балаж Орбан.
Британская газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС в конце января сообщила, что Евросоюз угрожает ударить по экономике Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву.
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