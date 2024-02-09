https://ukraina.ru/20240209/1053177429.html

Алексей Живов: Если Россия не выйдет из интересной вилки и тупика на Днепре, Запад сменит ВСУ на поле боя

Алексей Живов: Если Россия не выйдет из интересной вилки и тупика на Днепре, Запад сменит ВСУ на поле боя - 09.02.2024 Украина.ру

Алексей Живов: Если Россия не выйдет из интересной вилки и тупика на Днепре, Запад сменит ВСУ на поле боя

Пока баланс сил на фронте в пользу России. У нас больше военнослужащих, порядки плотнее, больше танков и артиллерии. Мы переигрываем Украину, даже находясь в позиционном тупике. Но как только в одном или двух местах будет серьезно прорван фронт, ситуация будет меняться очень быстро, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-02-09T05:08

2024-02-09T05:08

2024-02-09T05:08

интервью

всу

россия

рэб

дроны

китай

впк

авдеевка

днепр

запад

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен сделать армию и оборонную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. Также прокуратура Швеции объявила в среду о прекращении расследования диверсии на "Северных потоках".- Алексей, почему европейцы откровенно перестали стесняться озвучивать свои планы в борьбе с Россией?- Начнем с Урсулы фон дер Ляйен. Речь идет о высочайшей степени интеграции европейской экономики с остатками украинской экономики. Имеется в виду, что Украина будет поставлять в Европу сырье (инертные газы и зерно), а взамен получать оборудование и комплектующие для производства военной техники. Евросоюз таким образом прозрачно намекает, что он планирует воевать Россией руками украинцев. Пока что. Потому что в последнее время по очереди польский, датский, голландский и румынский министры обороны заявили, что надо готовиться к войне Россией.А зачем им война с нами? Видимо, этот вопрос лежит вне контекста национальных интересов этих стран, а в рамках интереса международных чиновников, которые руководятся из Вашингтона.И в этой связи отлично смотрится заявление Швеции, что они прекращают расследование взрыва на "Северных потоках", потому что виновного найти не удалось. "Искали-искали, под подушку заглядывали, за шторой смотрели – ну нет его". Хотя обстоятельства диверсии были окружены жирной фактурой: учения НАТО и британские водолазы. Но люди сделали вид, что ничего не знают. "Может быть, украинцы, но это неточно".Переведем это с дипломатического языка на человеческий: "Мы их взорвали, но отвечать за это не будем. Даже виновных не назначим. Захотели и подорвали".Это все подрывает систему международной безопасности, которую западные страны строили все эти годы. Это ставит крест на европейской системе следствия и права. Вы же помните, сколько раз они пинали Россию за "нарушение прав человека".Очевидно, что в отношении России никакие правовые режимы, договоренности и рамочные конвенции, от которых мы не отказываемся, не работают. Следовательно, мы будем доказывать свою правоту силой, как уже несколько раз бывало в истории.- Насколько нужно войскам насыщение дронами, средствами РЭБ и прочими техническими средствами вне рамок госзаказа? Насколько в этом случае сложно отказаться от китайских деталей или минимизировать их количество?- Тут есть интересная вилка.Китайцы без особой охоты продают нам средства производства. Хотя в 2000е они покупали их у нас большой охотой, особенно с обанкротившихся заводов. Они скупали все, что могло прессовать и собирать. А вот обратно современные средства производства для создания микрочипов или небольших электрических моторчиков нам продавать не хотят. Готовую продукцию – пожалуйста. Но тоже с определенными ограничениями.Поэтому в рамках госзаказа надо удовлетворять потребности российских производителей (их уже несколько десятков разного размера) в отечественных комплектующих. А для этого нужны инвестиции и политические договоренности с Китаем, чтобы он передавал нам оборудование с технологиями производства на этом оборудовании. В этом мы сейчас остро нуждаемся.А как только мы начнем производить компонентную базу, необходимую для создания подобных приборов, у нас начнет что-то получаться.Это не значит, что мы сразу же начнем конкурировать с китайскими компаниями DGIили Autel, которые уже на этом деле съели всех собак и производят первоклассные дроны. Но мы должны возрождать свое производство оптики, микрочипов и электрических моторчиков для создания FPV-дрона или комплекса РЭБ.Мы должны, наступая на определенные грабли и исправляя детские ошибки, обязательно научиться это делать сами. Потому что зависимость от Китая в критических компонентах просто неприемлема. Пекин нам друг, но истина дороже. А истина в том, что по всем критическим военно-гражданским товарам и технологиям мы должны быть абсолютно независимыми.Мы можем создавать совместные предприятия с Китаем и что-то создавать из их комплектующих. Но надо обязательно иметь собственные аналоги.Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются производители.У Минобороны есть определенные стандарты. Оно не может покупать что-то поштучно. Это не тот институт, который готов растить производителей. Ведомство приходит к производителю средней руки, который делает 300 РЭБ-станций в месяц (и то не всегда, потому что логистика китайская и сроки могут срываться) и говорит: "Сделайте тысячу штук. Вот деньги, вот контракт". Фирма отвечает: "Мы не можем. Мы можем максимум 600. Больше нельзя, потому что у нас не хватает оборудования и комплектующих".На такие показатели действительно нельзя выйти сразу. Это надо было в 2020 году начинать, чтобы сейчас все было.Минобороны говорит: "Ладно, вы нам не подходите, мы пойдем к другим". А другие могут подписать контракт, не справиться с его обязательствами, а потом им может грозить уголовное дело и банкротство.Так что любой производитель должен пройти между Сциллой и Харибдой, чтобы в процессе выполнения заказа не попасть под приезд сотрудников ФСБ. Все жестко зарегламентировано. Все хотят сразу и много. Хотя откуда возьмется это "много", если до этого не было ничего.Потому я и говорю, что этим должен заниматься Минпромторг. Если бы у Минобороны было отдельное инвестиционное подразделение, которое в обмен на долю в перспективных конструкторских бюро дофинансировало бы их, это было бы очень интересно. Но, к сожалению, уровень финансового мышления и таких финансовых инструментов немножко снизился по сравнению с 2000ми. Никто так даже не мыслит.В Америке для этого существуют венчурные фонды, венчурные инвестиции и разнообразные долины бигтехов, где и вылупляются маленькие компании. Одна из тысячи вылупилась и превратилась в Apple. Еще одна вылупилась и превратилась в IBM. У нас это не работает.Поэтому либо Минпромторг, либо Минобороны должны выращивать наших производителей. А крупные корпорации вроде Ростеха со своими ресурсами и производственными мощностями должны взять на себя производство комплектующих для всех высокотехнологичных средств, из которых средние компании собирали бы средства наблюдения и поражения, которые сейчас так необходимы на фронте.- Насчет потребностей фронта. Скоро произойдет смена сезона, все начнет течь и плыть. В чем прежде всего будут нуждаться солдаты и офицеры?- Фронт нуждается в неограниченном количестве FPV-дронов и беспилотников для наблюдения. Попробовав все виды дронов от российских до импортных, мы пришли к выводу, что по сбалансированности и качеству пока никто не может составить конкуренцию DGI. А Минобороны если и что-то предоставляет, так это аналог китайского Autel uco. Неплохой дрон, но там есть нюансы.Кстати, я не понимаю, почему мы до сих пор не закрепили за каждой крупной госкомпанией с ее триллионными выручками хотя бы по несколько дивизий, чтобы давать этим соединениям то, чего не может дать Минобороны.- Кстати, на Украине каждый олигарх считает за честь отчитаться о том, сколько он закупил беспилотников и бронежилетов.- Согласен. Это вопрос на будущее.Повторюсь, нам нужны FPV-дроны, дроны для наблюдения и средства РЭБ (карманные, автомобильные и стационарные станции для закрытия участков фронта). Все остальное не так важно.Хотя по-прежнему нужны автомобили. Не потому, что их мало передали волонтеры и мало передали от Минобороны. Просто выживаемость автомобилей в зоне СВО резко снизилась после начала применения FPV-дронов. То, что раньше могло по фронту спокойно ездить два года, сейчас ездит две недели.Я недавно заезжал к десантникам. Минобороны прислало им сразу шесть "Буханок". Но они без специальной защиты и без глушилок, потому что никто такую задачу не поставил. И теперь парни ездят на них на свой страх и риск, периодически попадая под обстрелы. Поэтому фронту нужно много машин с глушилками.Проблем с одеждой, бронежилетами и касками я давно не встречал. Различные типы ВКПО (всесезонный комплект полевого обмундирования) Минобороны выдало всем. Элитным подразделениям выдали ВКПО-3, более ординарным выдали ВКПО-1 и ВКПО-2, но все худо-бедно одеты.Наконец, есть потребность в более сложных системах, которые индивидуально подходят для отдельного участка. Например, недавно мы привезли командиру самоходного артиллерийского полка Султану (а он Герой России) систему наблюдения за фронтом. Мы ее не сами придумали. Ее придумали его ребята (у него есть маленький НИОКР-штаб). У хороших офицеров есть свои эрзац-лаборатории. И я считаю, что такие лаборатории должны быть хотя бы у каждой дивизии. Они могли бы сами печатать и собирать дроны, или, имея средства, закупать их у поставщиков.Потому что пока все закупят и привезут, изменятся частоты, на которых работает украинские средства РЭБ, и дроны перестанут летать.И в любом количестве нужны тепловизоры. Маленькие нашлемные, на прицел для стрельбы и большие для пулемета Калашникова для сбития "Бабы-Яги".- Как вы в целом оцениваете текущую ситуацию на фронте? Насколько значимы наши успехи последнего времени? Что для вас будет значительным изменением обстановки?- Большим успехом будет освобождением целого региона или хотя бы крупного города. Если мы займем Харьков или Запорожье, это будет огромный успех. Если мы по всему фронту отодвинем ВСУ от Донецка хотя бы на 40 километров (возьмем Авдеевку или Нью-Йорк) – это тоже будет большой успех.Локальный успех – взятие Орехова. Да, для этого нужна серьезная операция. Но она позволит максимально приблизиться к Запорожью и поставить под угрозу коммуникации ВСУ в этом городе.Пока же идут тяжелые бои на ряде участков фронта (Купянск, Донецк, Работино и Крынки). С Крынками ситуация сложная. Даже если мы полностью срежем этот плацдарм ВСУ, все равно продолжится позиционная война через Днепр.Сегодняшние Крынки – это 200 домов, разрушенных до основания. В этих 200 домах есть 200 подвалов. Допустим, мы убьем всех ВСУшников, которые там сидят (их там от 50 до 100). Но в поселке надо закрепиться. А закрепиться там негде. Там нет леса. Все здания уничтожены. После того, как штурмовики ее зачистят, туда кто-то должен зайти и закрепиться. А это невозможно до тех пор, пока мы не подавим вражескую артиллерию и дроны.Для решения этой проблемы мы должны переправиться на правый берег Днепра и ударить ВСУ во фланг. А как это сделать без огромных потерь и без попадания в такие же "Крынки" с той стороны? Не знаю. Я бы не хотел, чтобы наши морпехи гибли там просто для того, чтобы мы могли рассказать о нашем присутствии там. Мы же не Украина, которая совсем не жалеет своих воинов.Мы уже говорили, что Европа готовится к войне с Россией. И глядя на тактику ВСУ в Крынках и в Авдеевке, я понял, что основная их задача – просто нас измотать. Может быть, когда они и мечтали захватить Крым. А сейчас они просто пытаются лишить нас опытных солдат и офицеров, а также нанести серьезный урон в технике.Именно поэтому противник пытается создавать очаги напряжения, которые очень сложны с ландшафтной и военной точки зрения. Как будто они ждут, что в дальнейшем в конфликт вмешаются дополнительные силы, которые переломят баланс сил в их пользу.Пока же баланс сил в нашу пользу. У нас больше военнослужащих, порядки плотнее, больше танков и артиллерии. Мы их переигрываем, даже находясь в позиционном тупике. Но как только в одном или двух местах будет серьезно прорван фронт, ситуация будет меняться очень быстро.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, всу, россия, рэб, дроны, китай, впк, авдеевка, днепр, запад