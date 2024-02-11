https://ukraina.ru/20240211/1053211387.html

"Осколками мне посекло руку": разведчик Каспер рассказал, почему уверен, что товарищи вынесут с поля боя

"Осколками мне посекло руку": разведчик Каспер рассказал, почему уверен, что товарищи вынесут с поля боя - 11.02.2024 Украина.ру

"Осколками мне посекло руку": разведчик Каспер рассказал, почему уверен, что товарищи вынесут с поля боя

Если меня ранят, я должен быть уверен, что мои товарищи помогут и вынесут с поля боя. У нас военный коллектив и каждый член этого коллектива зависит от других участников. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер

2024-02-11T04:00

2024-02-11T04:00

2024-02-11T04:00

новости

сво

спецоперация

вс рф

инструктор

ранение

помощь

дроны

бойцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg

На фронте остро ощущается иная атмосфера. У нас военный коллектив и каждый член этого коллектива зависит от других участников. Я завишу от того, как мои товарищи подойдут к тому или иному вопросу, но и они должны быть уверены во мне, рассказал военный.Если меня ранят, я должен быть уверен, что мои товарищи помогут и вынесут с поля боя. И я уверен, что так и будет. И они должны быть также уверены во мне. Если с ними что-то случится, я окажу помощь. В этом всё, добавил сержант.Однажды осколками мне посекло руку, было много крови. Мне сразу же оказали помощь, обработали гемостатиками, перебинтовали, оперативно заказали эвакуацию. И в тот же вечер я был в госпитале, где медики достали осколки и обработали рану, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240209/1053206062.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, спецоперация, вс рф, инструктор, ранение, помощь, дроны, бойцы