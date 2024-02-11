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"Осколками мне посекло руку": разведчик Каспер рассказал, почему уверен, что товарищи вынесут с поля боя
"Осколками мне посекло руку": разведчик Каспер рассказал, почему уверен, что товарищи вынесут с поля боя - 11.02.2024 Украина.ру
"Осколками мне посекло руку": разведчик Каспер рассказал, почему уверен, что товарищи вынесут с поля боя
Если меня ранят, я должен быть уверен, что мои товарищи помогут и вынесут с поля боя. У нас военный коллектив и каждый член этого коллектива зависит от других участников. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
2024-02-11T04:00
2024-02-11T04:00
2024-02-11T04:00
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спецоперация
вс рф
инструктор
ранение
помощь
дроны
бойцы
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На фронте остро ощущается иная атмосфера. У нас военный коллектив и каждый член этого коллектива зависит от других участников. Я завишу от того, как мои товарищи подойдут к тому или иному вопросу, но и они должны быть уверены во мне, рассказал военный.Если меня ранят, я должен быть уверен, что мои товарищи помогут и вынесут с поля боя. И я уверен, что так и будет. И они должны быть также уверены во мне. Если с ними что-то случится, я окажу помощь. В этом всё, добавил сержант.Однажды осколками мне посекло руку, было много крови. Мне сразу же оказали помощь, обработали гемостатиками, перебинтовали, оперативно заказали эвакуацию. И в тот же вечер я был в госпитале, где медики достали осколки и обработали рану, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240209/1053206062.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, спецоперация, вс рф, инструктор, ранение, помощь, дроны, бойцы
Новости, СВО, Спецоперация, ВС РФ, инструктор, ранение, помощь, дроны, бойцы
"Осколками мне посекло руку": разведчик Каспер рассказал, почему уверен, что товарищи вынесут с поля боя
Если меня ранят, я должен быть уверен, что мои товарищи помогут и вынесут с поля боя. У нас военный коллектив и каждый член этого коллектива зависит от других участников. Об этом изданию Украина.ру рассказал разведчик, инструктор по работе с беспилотниками с позывным Каспер
На фронте остро ощущается иная атмосфера. У нас военный коллектив и каждый член этого коллектива зависит от других участников. Я завишу от того, как мои товарищи подойдут к тому или иному вопросу, но и они должны быть уверены во мне, рассказал военный.
"И эта зависимость друг от друга, она в любом случае сплачивает, а в условиях вооруженного конфликта – это не то, насколько у меня все будет легко и хорошо, а зачастую, буду я жить или нет. Все должны друг другу помогать, друг друга прикрывать", - поделился Каспер.
Если меня ранят, я должен быть уверен, что мои товарищи помогут и вынесут с поля боя. И я уверен, что так и будет. И они должны быть также уверены во мне. Если с ними что-то случится, я окажу помощь. В этом всё, добавил сержант.
Однажды осколками мне посекло руку, было много крови. Мне сразу же оказали помощь, обработали гемостатиками, перебинтовали, оперативно заказали эвакуацию. И в тот же вечер я был в госпитале, где медики достали осколки и обработали рану, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь