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Эксперт объяснил, какую очень опасную штуку Запад передаст Украине, если Россия не будет наступать

Эксперт объяснил, какую очень опасную штуку Запад передаст Украине, если Россия не будет наступать - 10.02.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, какую очень опасную штуку Запад передаст Украине, если Россия не будет наступать

Запад и так предоставил Украине все оружие, которое она просила. Может дойти до того, что Киеву дадут ядерную бомбу. В этом случае нам будет очень тяжело. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2024-02-10T05:15

2024-02-10T05:15

2024-02-10T05:15

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"Это можно было бы пережить, если бы мы смотрели друг на друга через ядерный прицел с США. Мы знаем и понимаем друг друга. Но если там будет Зеленский со своей бандой, то все закончится очень плохо", - уверен эксперт.Суздальцев считает, что Запад может спровоцировать на передачу Украине ядерного оружия не резкие успехи России на поле боя, а, наоборот – отсутствие полноценного наступления.Война потихоньку заканчивается. Мы сдержали натовскую армию с лучшим в мире славянским кадровым составом. И надо держаться. Нам важно не отдать свою победу в лапы международных жуликов, заключил собеседник издания.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, ядерное оружие, сво, запад