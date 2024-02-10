Эксперт объяснил, какую очень опасную штуку Запад передаст Украине, если Россия не будет наступать - 10.02.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, какую очень опасную штуку Запад передаст Украине, если Россия не будет наступать
Эксперт объяснил, какую очень опасную штуку Запад передаст Украине, если Россия не будет наступать - 10.02.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, какую очень опасную штуку Запад передаст Украине, если Россия не будет наступать
Запад и так предоставил Украине все оружие, которое она просила. Может дойти до того, что Киеву дадут ядерную бомбу. В этом случае нам будет очень тяжело. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2024-02-10T05:15
2024-02-10T05:15
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ядерное оружие
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"Это можно было бы пережить, если бы мы смотрели друг на друга через ядерный прицел с США. Мы знаем и понимаем друг друга. Но если там будет Зеленский со своей бандой, то все закончится очень плохо", - уверен эксперт.Суздальцев считает, что Запад может спровоцировать на передачу Украине ядерного оружия не резкие успехи России на поле боя, а, наоборот – отсутствие полноценного наступления.Война потихоньку заканчивается. Мы сдержали натовскую армию с лучшим в мире славянским кадровым составом. И надо держаться. Нам важно не отдать свою победу в лапы международных жуликов, заключил собеседник издания.
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Новости, Россия, США, Украина, Ядерное оружие, СВО, Запад

Эксперт объяснил, какую очень опасную штуку Запад передаст Украине, если Россия не будет наступать

05:15 10.02.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Байден
Зеленский Байден
© Пресс-служба президента Украины
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Запад и так предоставил Украине все оружие, которое она просила. Может дойти до того, что Киеву дадут ядерную бомбу. В этом случае нам будет очень тяжело. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
"Это можно было бы пережить, если бы мы смотрели друг на друга через ядерный прицел с США. Мы знаем и понимаем друг друга. Но если там будет Зеленский со своей бандой, то все закончится очень плохо", - уверен эксперт.
Суздальцев считает, что Запад может спровоцировать на передачу Украине ядерного оружия не резкие успехи России на поле боя, а, наоборот – отсутствие полноценного наступления.
"Если мы будем топтаться на месте, то спровоцируем. Я не говорю, что мы должны бросать людей в мясные штурмы. Но если мы не прозеваем момент, когда противник будет надломлен, то Украине просто не успеют передать бомбу. На Западе тоже не дураки. Они понимают, что Украина им воспользуется. Причем неизвестно, в какую сторону оно прилетит. Так что нам надо не растягивать СВО", - добавил он.
Война потихоньку заканчивается. Мы сдержали натовскую армию с лучшим в мире славянским кадровым составом. И надо держаться. Нам важно не отдать свою победу в лапы международных жуликов, заключил собеседник издания.
 
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