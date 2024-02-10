https://ukraina.ru/20240210/1053203647.html

Военный эксперт объяснил, что сделала бы Россия, если бы по-настоящему захотела выбить ВСУ из Купянска

Военный эксперт объяснил, что сделала бы Россия, если бы по-настоящему захотела выбить ВСУ из Купянска - 10.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что сделала бы Россия, если бы по-настоящему захотела выбить ВСУ из Купянска

Если бы российские войска действительно хотели зайти в Харьковскую область, они должны были бы обойти Купянск по границе с Белгородской область и ударить украинской армии в тыл.

2024-02-10T06:00

2024-02-10T06:00

2024-02-10T07:45

новости

россия

всу

купянск

харьков

сво

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/54/1033835413_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_30859d61bac6c9c0001139ffcf04d8e9.jpg

Если это не делается, значит на это у нас нет сил. Об этом рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в интервью изданию Украина.ру"Мы как князь Святослав "на Вы" ходили вокруг этого Купянска, выманивая ВСУ. А Зеленскому только палец покажи, он на него сразу же бросится", - пояснил эксперт.Если бы ВСУ не стали удерживать левобережную часть Оскола, то ВС РФ начали бы медленно занимать эту территорию, а тогда с учетом всех многочисленных потерь противника баланс сил был бы нашу пользу, считает Мощанский.Противник предсказуем. Мы можем использовать его слабости и медийную зависимость при ведении боевых действий. Но не надо думать, что продвижение в район Купянска является нашим стратегическим прорывом в Харьковскую область. Для этого нужны другие силы и другие действия, уточнил специалист.Украина сейчас в вилке. У нее нет столько сил, чтобы держаться за Купянск как за Артемовск. А если подорвать мосты и оставить город по Осколу, то это "зрада". Она будет пытаться удержать город меньшими силами, добавил он.Но и нам нет смысла штурмовать Купянск. Это затяжные бои, большие потери и втягивание большой группировки в боевые действия. На большие наступления у нас сейчас нет сил, заключил собеседник издания.

россия

купянск

харьков

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, купянск, харьков, сво, украина