Военный эксперт объяснил, что сделала бы Россия, если бы по-настоящему захотела выбить ВСУ из Купянска - 10.02.2024 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что сделала бы Россия, если бы по-настоящему захотела выбить ВСУ из Купянска
Военный эксперт объяснил, что сделала бы Россия, если бы по-настоящему захотела выбить ВСУ из Купянска - 10.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что сделала бы Россия, если бы по-настоящему захотела выбить ВСУ из Купянска
Если бы российские войска действительно хотели зайти в Харьковскую область, они должны были бы обойти Купянск по границе с Белгородской область и ударить украинской армии в тыл.
2024-02-10T06:00
2024-02-10T07:45
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Если это не делается, значит на это у нас нет сил. Об этом рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в интервью изданию Украина.ру"Мы как князь Святослав "на Вы" ходили вокруг этого Купянска, выманивая ВСУ. А Зеленскому только палец покажи, он на него сразу же бросится", - пояснил эксперт.Если бы ВСУ не стали удерживать левобережную часть Оскола, то ВС РФ начали бы медленно занимать эту территорию, а тогда с учетом всех многочисленных потерь противника баланс сил был бы нашу пользу, считает Мощанский.Противник предсказуем. Мы можем использовать его слабости и медийную зависимость при ведении боевых действий. Но не надо думать, что продвижение в район Купянска является нашим стратегическим прорывом в Харьковскую область. Для этого нужны другие силы и другие действия, уточнил специалист.Украина сейчас в вилке. У нее нет столько сил, чтобы держаться за Купянск как за Артемовск. А если подорвать мосты и оставить город по Осколу, то это "зрада". Она будет пытаться удержать город меньшими силами, добавил он.Но и нам нет смысла штурмовать Купянск. Это затяжные бои, большие потери и втягивание большой группировки в боевые действия. На большие наступления у нас сейчас нет сил, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, купянск, харьков, сво, украина
Новости, Россия, ВСУ, Купянск, Харьков, СВО, Украина

Военный эксперт объяснил, что сделала бы Россия, если бы по-настоящему захотела выбить ВСУ из Купянска

06:00 10.02.2024 (обновлено: 07:45 10.02.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если бы российские войска действительно хотели зайти в Харьковскую область, они должны были бы обойти Купянск по границе с Белгородской область и ударить украинской армии в тыл.
Если это не делается, значит на это у нас нет сил. Об этом рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в интервью изданию Украина.ру
"Мы как князь Святослав "на Вы" ходили вокруг этого Купянска, выманивая ВСУ. А Зеленскому только палец покажи, он на него сразу же бросится", - пояснил эксперт.
Если бы ВСУ не стали удерживать левобережную часть Оскола, то ВС РФ начали бы медленно занимать эту территорию, а тогда с учетом всех многочисленных потерь противника баланс сил был бы нашу пользу, считает Мощанский.
Противник предсказуем. Мы можем использовать его слабости и медийную зависимость при ведении боевых действий. Но не надо думать, что продвижение в район Купянска является нашим стратегическим прорывом в Харьковскую область. Для этого нужны другие силы и другие действия, уточнил специалист.
Украина сейчас в вилке. У нее нет столько сил, чтобы держаться за Купянск как за Артемовск. А если подорвать мосты и оставить город по Осколу, то это "зрада". Она будет пытаться удержать город меньшими силами, добавил он.
Но и нам нет смысла штурмовать Купянск. Это затяжные бои, большие потери и втягивание большой группировки в боевые действия. На большие наступления у нас сейчас нет сил, заключил собеседник издания.
 
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