https://ukraina.ru/20240210/1053169414.html
Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки
Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки - 10.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки
Российская разведка стала лучшая работать по совокупности факторов. Об этом сообщил эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
2024-02-10T07:46
2024-02-10T07:46
2024-02-10T07:46
разведка
сво
новости
украина
россия
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"Агентурная разведка, радиоэлектронная разведка и космическая разведка — их возможности значительно выросли. Мы теперь отслеживаем цели и логистику Украины, которые раньше были от нас скрыты. Мы за два года СВО изучили эту территорию вдоль и поперек. Мы знаем, где противник выгружает военно-технические ресурсы, куда доставляет порох, где производит безэкипажные катера", - заверил он.По словам эксперта, разведка эти объекты видит.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
разведка, сво, новости, украина, россия
разведка, СВО, Новости, Украина, Россия
Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки
Российская разведка стала лучшая работать по совокупности факторов. Об этом сообщил эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
"Агентурная разведка, радиоэлектронная разведка и космическая разведка — их возможности значительно выросли. Мы теперь отслеживаем цели и логистику Украины, которые раньше были от нас скрыты. Мы за два года СВО изучили эту территорию вдоль и поперек. Мы знаем, где противник выгружает военно-технические ресурсы, куда доставляет порох, где производит безэкипажные катера", - заверил он.
По словам эксперта, разведка эти объекты видит.
"И мы по ним качественно работаем. Здорово! Молодцы! Есть, чем гордится", - похвалил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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