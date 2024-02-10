Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки - 10.02.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки
Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки - 10.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки
Российская разведка стала лучшая работать по совокупности факторов. Об этом сообщил эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
2024-02-10T07:46
2024-02-10T07:46
разведка
сво
новости
украина
россия
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"Агентурная разведка, радиоэлектронная разведка и космическая разведка — их возможности значительно выросли. Мы теперь отслеживаем цели и логистику Украины, которые раньше были от нас скрыты. Мы за два года СВО изучили эту территорию вдоль и поперек. Мы знаем, где противник выгружает военно-технические ресурсы, куда доставляет порох, где производит безэкипажные катера", - заверил он.По словам эксперта, разведка эти объекты видит.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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разведка, сво, новости, украина, россия
разведка, СВО, Новости, Украина, Россия

Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки

07:46 10.02.2024
 
© Минобороны России телеграм-канал
© Минобороны России телеграм-канал
Читать в
Российская разведка стала лучшая работать по совокупности факторов. Об этом сообщил эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру
"Агентурная разведка, радиоэлектронная разведка и космическая разведка — их возможности значительно выросли. Мы теперь отслеживаем цели и логистику Украины, которые раньше были от нас скрыты. Мы за два года СВО изучили эту территорию вдоль и поперек. Мы знаем, где противник выгружает военно-технические ресурсы, куда доставляет порох, где производит безэкипажные катера", - заверил он.
По словам эксперта, разведка эти объекты видит.
"И мы по ним качественно работаем. Здорово! Молодцы! Есть, чем гордится", - похвалил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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