https://ukraina.ru/20240210/1053169414.html

Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки

Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки - 10.02.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал об отличной работе российской разведки

Российская разведка стала лучшая работать по совокупности факторов. Об этом сообщил эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру

2024-02-10T07:46

2024-02-10T07:46

2024-02-10T07:46

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"Агентурная разведка, радиоэлектронная разведка и космическая разведка — их возможности значительно выросли. Мы теперь отслеживаем цели и логистику Украины, которые раньше были от нас скрыты. Мы за два года СВО изучили эту территорию вдоль и поперек. Мы знаем, где противник выгружает военно-технические ресурсы, куда доставляет порох, где производит безэкипажные катера", - заверил он.По словам эксперта, разведка эти объекты видит.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

разведка, сво, новости, украина, россия