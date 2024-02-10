https://ukraina.ru/20240210/1053095450.html
Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ
Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ - 10.02.2024 Украина.ру
Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сдерживает Штаты от захвата российских замороженных активов
2024-02-10T08:15
2024-02-10T08:15
2024-02-10T08:15
активы
россия
сша
зарубежье
новости
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"Если американцы конфискуют российские активы, то для них это будут репутационные потери. Все скажут, что это ограбление, и это будет плохо для американского рынка капиталов. Единственное, что сдерживает США, — это репутация", - сказал эксперт.В январе комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине конфискованных российских активов.Одобрив законопроект, позволяющий конфисковать российские активы и передать их Киеву, Вашингтон сделал шаг к подрыву доверия инвесторов, считают в Кремле. Поддерживая решение об изъятии активов России, США хотят оказать давление на страны Европы, поскольку основные российские средства находятся именно там, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20231229/1052491352.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
активы, россия, сша, зарубежье, новости
Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сдерживает Штаты от захвата российских замороженных активов
"Если американцы конфискуют российские активы, то для них это будут репутационные потери. Все скажут, что это ограбление, и это будет плохо для американского рынка капиталов. Единственное, что сдерживает США, — это репутация", - сказал эксперт.
В январе комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине конфискованных российских активов.
Одобрив законопроект, позволяющий конфисковать российские активы и передать их Киеву, Вашингтон сделал шаг к подрыву доверия инвесторов, считают в Кремле. Поддерживая решение об изъятии активов России, США хотят оказать давление на страны Европы, поскольку основные российские средства находятся именно там, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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