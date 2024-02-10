https://ukraina.ru/20240210/1053095450.html

Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ

Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ - 10.02.2024 Украина.ру

Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сдерживает Штаты от захвата российских замороженных активов

2024-02-10T08:15

2024-02-10T08:15

2024-02-10T08:15

активы

россия

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зарубежье

новости

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"Если американцы конфискуют российские активы, то для них это будут репутационные потери. Все скажут, что это ограбление, и это будет плохо для американского рынка капиталов. Единственное, что сдерживает США, — это репутация", - сказал эксперт.В январе комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине конфискованных российских активов.Одобрив законопроект, позволяющий конфисковать российские активы и передать их Киеву, Вашингтон сделал шаг к подрыву доверия инвесторов, считают в Кремле. Поддерживая решение об изъятии активов России, США хотят оказать давление на страны Европы, поскольку основные российские средства находятся именно там, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20231229/1052491352.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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активы, россия, сша, зарубежье, новости