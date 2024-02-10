Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ - 10.02.2024 Украина.ру
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Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ
Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ - 10.02.2024 Украина.ру
Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сдерживает Штаты от захвата российских замороженных активов
2024-02-10T08:15
2024-02-10T08:15
активы
россия
сша
зарубежье
новости
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"Если американцы конфискуют российские активы, то для них это будут репутационные потери. Все скажут, что это ограбление, и это будет плохо для американского рынка капиталов. Единственное, что сдерживает США, — это репутация", - сказал эксперт.В январе комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине конфискованных российских активов.Одобрив законопроект, позволяющий конфисковать российские активы и передать их Киеву, Вашингтон сделал шаг к подрыву доверия инвесторов, считают в Кремле. Поддерживая решение об изъятии активов России, США хотят оказать давление на страны Европы, поскольку основные российские средства находятся именно там, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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активы, россия, сша, зарубежье, новости
активы, Россия, США, Зарубежье, Новости

Экономист объяснил, что сдерживает США от захвата замороженных активов РФ

08:15 10.02.2024
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что сдерживает Штаты от захвата российских замороженных активов
"Если американцы конфискуют российские активы, то для них это будут репутационные потери. Все скажут, что это ограбление, и это будет плохо для американского рынка капиталов. Единственное, что сдерживает США, — это репутация", - сказал эксперт.
В январе комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект, предусматривающий передачу Украине конфискованных российских активов.

Одобрив законопроект, позволяющий конфисковать российские активы и передать их Киеву, Вашингтон сделал шаг к подрыву доверия инвесторов, считают в Кремле. Поддерживая решение об изъятии активов России, США хотят оказать давление на страны Европы, поскольку основные российские средства находятся именно там, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
29 декабря 2023, 10:00
Российские активы для Украины. Главное на Украине на утро 29 декабряВ США рассказали о препятствиях в деле передачи российских активов Украине. В МВФ сообщили, где Украина может получить деньги
 
активыРоссияСШАЗарубежьеНовости
 
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