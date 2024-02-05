https://ukraina.ru/20240205/1053062497.html

Василий Колташов: США делают из Евросоюза новую Украину, чтобы бросить молодежь Европы на войну с Россией

Василий Колташов: США делают из Евросоюза новую Украину, чтобы бросить молодежь Европы на войну с Россией - 05.02.2024 Украина.ру

Василий Колташов: США делают из Евросоюза новую Украину, чтобы бросить молодежь Европы на войну с Россией

ЕС становится окончательно задним двором США, второй Латинской Америкой. Европа, в которой в XV веке начался подъем капитализма, уничтожается, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов

2024-02-05T03:33

2024-02-05T03:33

2024-02-05T09:39

интервью

сша

россия

евросоюз

украина

владимир зеленский

демократическая партия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Василий, Евросоюз не оставляет надежды передать замороженные российские активы Украине. А чем это обернется для экономики Европы?— Захват российских замороженных активов — это шаг, отыграть который Евросоюзу будет очень сложно. Если американцы конфискуют российские активы, то для них это будут репутационные потери. Все скажут, что это ограбление, и это будет плохо для американского рынка капиталов. Единственное, что сдерживает США, — это репутация.У Европы другая ситуация. Евросоюз идет на заклание. Байден отказался утверждать контракты на поставки сжиженного природного газа в страны, у которых нет соглашения о свободной торговле в США. А у стран ЕС таких соглашений нет. То есть у европейцев отрубили не только российский газ, но и американский или заставили покупать его дороже, придумывая систему обхода уже санкций США.План США в том и заключается, чтобы заставить европейскую экономику разрушаться интенсивнее. Поэтому по распоряжению Вашингтона в Евросоюзе могут конфисковать эти активы. Это означает, что Евросоюз отрежет себе путь к переговорам с Россией и будет обречен финансировать Зеленского, раз Зеленский определился с войной, то есть смог продавить, что выборов на Украине не будет.США, задерживая финансирование Украины, увеличивают дистанцию от нее. Но это иллюзорная дистанция, военная техника американского производства с фронта не пропадает. Ее поток идет, а военное ведомство США ни перед кем не отчитывается. А Евросоюз уже заявил, что будет финансировать Украину. Зеленский уже заявил претензии на несколько регионов России — Белгород, Орел, Брянск. Выиграть эту войну не получится, следовательно, нужно ее перетерпеть.— Каким образом?— Сделать так, чтобы она стала затяжной и в результате Украина сохранилась, а Россия не победила. Если ЕС присвоит российские активы, это будет страховкой выплат Украине. Не надо думать, что эти деньги попадут Зеленскому. Такого еще не было, чтобы Запад что-то украл и передал бы мелкому политическому авантюристу. Они найдут способ заявить, что полтора триллиона долларов потерь европейской экономики от санкций против России надо компенсировать. Москва же не сможет разговаривать с теми, кто украл такую большую сумму. Это будет перманентный конфликт со странами Европы.Американцы смогут их милитаризовать, одновременно разрушив их промышленность. США важно сделать это быстро. Тогда люди погрузятся в депрессию, будут заняты поиском средств к существованию. А молодёжи они предложат военную службу по контракту в расширяющихся вооруженных силах против России.ЕС становится окончательно задним двором США, второй Латинской Америкой. Европа, в которой в XV веке начался подъем капитализма, уничтожается, ее топят в мигрантах. Происходит украинизация Европы, то чего боялись европейские левые в 2014 году. Весь нацистский кошмар с Украины придет в Европу. Это крайняя бедность, национализм, антикоммунизм, русофобия.— В США тоже разворачивается миграционный кризис. К чему приведет конфликт вокруг границы в Техасе?— Демократическая администрация чувствует себя очень неуверенно накануне новых президентских выборов. Байден обещал социальные реформы, но ничего не выполнено. Долги выпускников колледжей не списаны, они тянут экономику вниз. После того как они наврали своим избирателям, им важно разбавить их количество. Для этого важно запустить большое количество мигрантов и сразу дать им паспорта. Это и вызвало сильнейшее сопротивление в Техасе.Это страх американского рабочего класса перед наплывом огромного количества людей, которые понизят заработную плату. Демократы, похоже, вообще собираются сбросить в воду партию республиканцев, партию промышленников, реального сектора. Поэтому Трамп опять получил поддержку, и ее больше именно в деловых кругах, чем это было во время первого избрания.Историческая составляющая этого кризиса заключается в том, что без гражданской войны невозможно провести реформы в США, потому что система сдержек и противовесов, созданная отцами-основателями США и дополненная ФРС, исключает возможность демократического изменения американской политики. Последний человек, которому ее удалось преодолеть, это Франклин Делано Рузвельт. Он опирался на обновленную Демпартию США. Его поддержка из-за Великой депрессии и беспомощности прежнего президента Гувера была огромной. С тех пор все было сделано для того, чтобы никто не мог сделать Америку снова великой.Сейчас мы видим предпосылки гражданской войны, не хватает только большого военно-политического поражения где-нибудь в мире. Например, на Украине. Если здесь последует катастрофа, если США потерпят поражение, за которым последует их бегство из Европы, то гражданская война станет возможной. Нынешний конфликт показывает, что федеральный центр слабеет, а штаты усиливаются. Там концентрируют власть и сопротивление республиканцы. Кризис в обществе приобретает черты не культурно-электорального, а политического и вооруженного разлома.

https://ukraina.ru/20240201/1053026081.html

https://ukraina.ru/20240202/1053048438.html

https://ukraina.ru/20240202/1053050591.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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интервью, сша, россия, евросоюз, украина, владимир зеленский, демократическая партия