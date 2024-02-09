https://ukraina.ru/20240209/1053193431.html

Гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ: пользователи X восхитились интервью Карлсона

Гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ: пользователи X восхитились интервью Карлсона - 09.02.2024 Украина.ру

Гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ: пользователи X восхитились интервью Карлсона

Пользователи соцсети X (бывшая Twitter) поблагодарили американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным и оценили познания Путина в истории

2024-02-09T10:43

2024-02-09T10:43

2024-02-09T10:43

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Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. К 10 утра 9 февраля видео набрало более 60 миллионов просмотров.В комментариях к видео англоязычные пользователи Сети выразили Такеру благодарность за его работу и высмеяли западные СМИ. В комментариях публикуют также множество мемов и карикатур."Последний гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ", - написал комментатор."Владимир Путин только что потратил 30 минут на подробное изложение истории России и Украины за последние 1000 лет без заметок. Джо Байден не может вспомнить, когда умер его сын", - отметил другой."Такер может в буквальном смысле принести мир во всем мире этим интервью. Ложь порождает войну и рабство. Правда сделает вас свободными", - подчеркнул пользователь соцсети X."Интервью Такера с Путиным станет самым вирусным интервью всех времен, потому что этого разговора больше всего боится провоенный истеблишмент! Спасибо вам за вашу храбрость" - поблагодарил комментатор."Может, он и не очень хороший парень, но Путин в тысячу раз честнее 99% американских политиков", - отметил читатель."Ты заслуживаешь награды за эту потрясающую работу", - высказался другой."Все, что нам говорили последние 2 года о том, из-за чего началась война на Украине, было абсолютной ложью", - отметил читатель."Благослови Бог Такера Карлсона за то, что он раскрыл правду", - подчеркнул пользователь Сети."Спасибо тебе за это интервью, Такер, ты последний настоящий журналист Америки", - написал комментатор.Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Карлсон ранее был уволен из Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды. По версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".

https://ukraina.ru/20240209/1053187346.html

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новости, россия, сша, владимир путин, джо байден, такер карлсон, twitter