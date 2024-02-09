https://ukraina.ru/20240209/1053193431.html
Гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ: пользователи X восхитились интервью Карлсона
Гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ: пользователи X восхитились интервью Карлсона - 09.02.2024 Украина.ру
Гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ: пользователи X восхитились интервью Карлсона
Пользователи соцсети X (бывшая Twitter) поблагодарили американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным и оценили познания Путина в истории
2024-02-09T10:43
2024-02-09T10:43
2024-02-09T10:43
новости
россия
сша
владимир путин
джо байден
такер карлсон
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053192252_0:73:615:419_1920x0_80_0_0_62f97a9997f4024a95eacca42064b1dd.jpg.webp
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X. К 10 утра 9 февраля видео набрало более 60 миллионов просмотров.В комментариях к видео англоязычные пользователи Сети выразили Такеру благодарность за его работу и высмеяли западные СМИ. В комментариях публикуют также множество мемов и карикатур."Последний гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ", - написал комментатор."Владимир Путин только что потратил 30 минут на подробное изложение истории России и Украины за последние 1000 лет без заметок. Джо Байден не может вспомнить, когда умер его сын", - отметил другой."Такер может в буквальном смысле принести мир во всем мире этим интервью. Ложь порождает войну и рабство. Правда сделает вас свободными", - подчеркнул пользователь соцсети X."Интервью Такера с Путиным станет самым вирусным интервью всех времен, потому что этого разговора больше всего боится провоенный истеблишмент! Спасибо вам за вашу храбрость" - поблагодарил комментатор."Может, он и не очень хороший парень, но Путин в тысячу раз честнее 99% американских политиков", - отметил читатель."Ты заслуживаешь награды за эту потрясающую работу", - высказался другой."Все, что нам говорили последние 2 года о том, из-за чего началась война на Украине, было абсолютной ложью", - отметил читатель."Благослови Бог Такера Карлсона за то, что он раскрыл правду", - подчеркнул пользователь Сети."Спасибо тебе за это интервью, Такер, ты последний настоящий журналист Америки", - написал комментатор.Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Карлсон ранее был уволен из Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды. По версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".
https://ukraina.ru/20240209/1053187346.html
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053192252_0:16:615:477_1920x0_80_0_0_5015484e74232ff29262e5e5f43a1d5f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, владимир путин, джо байден, такер карлсон, twitter
Гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ: пользователи X восхитились интервью Карлсона
Пользователи соцсети X (бывшая Twitter) поблагодарили американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным и оценили познания Путина в истории
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным
. Видео опубликовано на сайте
журналиста и в его аккаунте в соцсети X. К 10 утра 9 февраля видео набрало более 60 миллионов просмотров.
В комментариях к видео англоязычные пользователи Сети выразили Такеру благодарность за его работу и высмеяли западные СМИ. В комментариях публикуют также множество мемов и карикатур.
"Последний гвоздь в крышку гроба мейнстримных СМИ", - написал комментатор.
"Владимир Путин только что потратил 30 минут на подробное изложение истории России и Украины за последние 1000 лет без заметок. Джо Байден не может вспомнить, когда умер его сын", - отметил другой.
"Такер может в буквальном смысле принести мир во всем мире этим интервью. Ложь порождает войну и рабство. Правда сделает вас свободными", - подчеркнул пользователь соцсети X.
"Интервью Такера с Путиным станет самым вирусным интервью всех времен, потому что этого разговора больше всего боится провоенный истеблишмент! Спасибо вам за вашу храбрость" - поблагодарил комментатор.
"Может, он и не очень хороший парень, но Путин в тысячу раз честнее 99% американских политиков", - отметил читатель.
"Ты заслуживаешь награды за эту потрясающую работу", - высказался другой.
"Все, что нам говорили последние 2 года о том, из-за чего началась война на Украине, было абсолютной ложью", - отметил читатель.
"Благослови Бог Такера Карлсона за то, что он раскрыл правду", - подчеркнул пользователь Сети.
"Спасибо тебе за это интервью, Такер, ты последний настоящий журналист Америки", - написал комментатор.
Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным
. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.
Карлсон ранее был уволен из Fox News за критику президента США Джо Байдена
и его команды. По версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".