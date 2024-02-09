https://ukraina.ru/20240209/1053188232.html

Алиев вновь в Степанакерте. Зачем ему понадобились новые выборы?

Алиев вновь в Степанакерте. Зачем ему понадобились новые выборы? - 09.02.2024 Украина.ру

Алиев вновь в Степанакерте. Зачем ему понадобились новые выборы?

В Азербайджане прошли внеочередные выборы президента. Главной их отличительной чертой являлось то, что в этот раз они проводились и на территории Нагорного Карабаха.

2024-02-09T08:46

2024-02-09T08:46

2024-02-09T10:50

эксклюзив

азербайджан

зарубежье

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Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных выборов под предлогом того, что Азербайджан вошёл в новую историческую эпоху. Речь, разумеется, идёт о захвате Нагорного Карабаха, осуществлённом в прошедшем году в результате быстрой и удачной военной операции. Сам Алиев проголосовал в Степанакерте (или, как его теперь называют, Ханкенди). Кадры с президентом Азербайджана, стоящим у избирательной урны в бывшей столице Нагорно-Карабахской Республики, обошли весь мир, как несколькими месяцами ранее мир обошла видеосъёмка, на которой Алиев заходит в опустевшее здание Совета Министров НКР и проходит по изображению армянского флага.По предварительным данным, Алиев получил более 90% голосов избирателей. В целом решение провести выборы именно сейчас (притом что в Азербайджане давно прошёл референдум, позволяющий действующему президенту избираться фактически неограниченное количество раз) с точки зрения пиара представляется вполне логичным. Карабахская кампания фактически стала высшей точкой правления Алиева. К этому моменту он готовился с самого начала своего первого президентского срока — напомним, Алиев впервые вступил в свою должность в 2003 году.Официально Россия и Азербайджан — стратегические партнёры. Одной из основных тем для диалога Москвы и Баку традиционно является ситуация в Закавказье. Ликвидация Нагорно-Карабахской Республики, разумеется, привела к формированию в регионе новых политических реалий. Обычно Россия всегда позиционировала себя как нейтрального игрока, поддерживающего партнёрские отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Однако по факту с Ереваном она сотрудничала значительно плотнее — Армения (пока) состоит в ОДКБ, на её территории находится российская военная база. Но ещё до окончательной потери Карабаха глава армянского правительства Никол Пашинян начал обвинять Россию в неспособности защитить армянские интересы. Позднее он заявил, что стремление полностью полагаться на Москву в военном плане было ошибкой. Сейчас Ереван ищет новых «доноров безопасности», стремясь в числе прочего развивать сотрудничество с Францией.В контексте политических процессов в Закавказье на сегодняшний день одним из самых важных вопросов является заключение армяно-азербайджанского мирного договора. Переговоры по этому поводу стороны вели на разных площадках — европейских, американских, российских. При этом армянская сторона явно рассчитывает на то, что договор будет подписан при определяющем посредничестве Запада. Баку же, со своей стороны, выступает резко против вовлечения в ситуацию в Закавказье внерегиональных стран — в особенности Франции. Кроме того, согласно заявлениям российских дипломатов, Азербайджан не против подписать мирный договор с Арменией в Москве. Таким образом, создаётся впечатление, что сегодня Баку связан с Россией более тесно, нежели Ереван.Однако стоит помнить, что Азербайджан играет в свою игру, и его интересы, мягко говоря, отнюдь не всегда совпадают с российскими. В частности, в отношении происходящего между Россией и Украиной комментарии азербайджанских государственных чиновников и официальных СМИ содержат однозначную поддержку действий Киева. К примеру, посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев восхищался «стойкостью и мужеством» украинцев в деле «отпора агрессии РФ», а глава азербайджанской делегации при ПА ОБСЕ Азай Гулиев характеризовал СВО как «нелегальную войну» и «агрессию против Украины». На государственном уровне это традиционно объясняется тем, что Азербайджан поддерживает «территориальную целостность» любых государств (и это же являлось основной официальной причиной захвата Карабаха).Баку поставлял Украине горюче-смазочные материалы, которые, разумеется, в первоочередном порядке шли на нужды ВСУ. В зоне СВО неоднократно «всплывали» азербайджанские боеприпасы и отдельные виды вооружений. Настоящий скандал вызвала публикация украинского журналиста Романа Бочкалы, выложившего в сеть фото производства артиллерийских снарядов для украинской армии. Место, в котором оно располагалось, наблюдатели идентифицировали как завод азербайджанской компании Palladium Defense and Security Solutions. Компания, стоит отметить, факт военного сотрудничества с Украиной отрицает.В связи с этим неприкрытые восторги отдельных российских экспертов и СМИ по поводу происходящего в Азербайджане и вокруг него выглядят несколько странно. В том числе это касается и описания процедуры голосования в Карабахе, где, как утверждается, на избирательных участках царил ажиотаж. Напомним, ещё до такого, как азербайджанские подразделения вошли в Степанакерт, город практически полностью опустел — карабахских армян не слишком привлекает перспектива жить под властью Баку. Соответственно, данный «ажиотаж» может быть связан с чем угодно, но только не с верноподданической активностью местных жителей.При этом Азербайджан на самом деле отнюдь не торопится подписывать мир с Арменией. Недавно Баку потребовал от Еревана изменить конституцию, удалив из неё не устраивающую азербайджанские власти ссылку на Декларацию независимости Армении. Таким образом, Азербайджан начинает выдвигать армянским властям новые, ранее не озвучивавшиеся условия. Алиев понимает, что он может говорить с Пашиняном с позиции силы, что позволяет ему добиваться большего, нежели простого признания своих завоеваний. В обозримом будущем Баку вполне может поднять вопрос статуса Сюникской области Армении, через которую проходит Зангезурский коридор, связывающий основную часть территории Азербайджана с принадлежащей ему Нахичеванской автономией. После чего на повестке дня рано или поздно окажется само существование независимого армянского государства, которое в Азербайджане всё чаще называют Эрменистаном. Всё это, несомненно, может затронуть интересы в России в регионе самым серьёзным образом.Несомненно, России необходимо развивать отношения с Азербайджаном — равно как и с его основным партнёром, Турцией. Но делать это нужно осознанно, трезво и без неуместных восторгов.

https://ukraina.ru/20231213/1052015393.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, азербайджан, зарубежье