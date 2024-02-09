https://ukraina.ru/20240209/1053184728.html

Дело Гитлера живет: президент Украины стоя аплодирует нацисту — Путин

Дело Гитлера живет: президент Украины стоя аплодирует нацисту — Путин - 09.02.2024 Украина.ру

Дело Гитлера живет: президент Украины стоя аплодирует нацисту — Путин

Денацификация — это избавиться от тех людей, которые пытаются сохранить идеи и практики Гитлера, нацистской Германии. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-02-09T04:52

2024-02-09T04:52

2024-02-09T04:52

новости

нацизм

адольф гитлер

владимир путин

украина

владимир зеленский

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"Вы говорите: Гитлера нет уже столько лет, 80 лет. Но дело его живёт. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И Президент, действующий Президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя! Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня?", - объяснил Путин, отвечая на вопрос Карлсона о том, как потушить пожар украинского национализма, при том, что Адольфа Гитлера нет в живых уже 80 лет.В ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года было достигнуто соглашение о том, что на Украине не будет культивироваться неонацизм, рассказал президент.Для Украины, как для современного цивилизованного государства в этом не было бы ничего унизительного, потому что ни одной стране в мире не позволено пропагандировать нацизм, подчеркнул он.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".В базе украинского сайта "Миротворец" есть учетная запись Карлсона, где журналист обвиняется в "пособничестве агрессии", а также утверждается, что он угрожает национальной безопасности и суверенитету Украины. Запись появилась на "Миротворце" еще летом 2023 года, но 7 февраля, после анонса интервью с российским президентом, стала недоступна из-за высокого уровня запросов.По данным издания Newsweek, которое ссылается на бывших и нынешних депутатов Европарламента, после интервью журналист может также попасть под санкции Европейского Союза. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал: такое действие ЕС может оскорбить американскую общественность.В своем обращении Карлсон отметил, что предлагал сделать интервью и с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя в своих передачах журналист отзывается о нем резко негативно.

https://ukraina.ru/20240111/1052636534.html

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новости, нацизм, адольф гитлер, владимир путин, украина, владимир зеленский