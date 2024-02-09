https://ukraina.ru/20240209/1053181566.html
Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным - 09.02.2024 Украина.ру
Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным
Американский журналист, бывший ведущий телеканал Fox News опубликовал видео интервью с президентом России Владимиром Путиным
2024-02-09T01:58
2024-02-09T01:58
2024-02-09T01:58
новости
такер карлсон
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Видео опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".
https://ukraina.ru/20240208/1053178758.html
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новости, такер карлсон, владимир путин, россия, сша, украина
Новости, Такер Карлсон, Владимир Путин, Россия, США, Украина
Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным
Американский журналист, бывший ведущий телеканал Fox News опубликовал видео интервью с президентом России Владимиром Путиным
Видео опубликовано на сайте
журналиста и в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.
Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".
Карлсон ранее был уволен с Fox News за критику президента США Джо Байдена и его команды, по версии журнала Time, он является "самым влиятельным консерватором в Соединенных Штатах".