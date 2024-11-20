Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово - 20.11.2024 Украина.ру
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Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово
Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово - 20.11.2024 Украина.ру
Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово
Украинские военные на уровне батальона, бригады не доверяют вышестоящим штабам и самовольно оставляют позиции. В целом, я наблюдаю большой бардак в украинских частях в районе Курахово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2024-11-20T06:00
2024-11-20T06:00
новости
курахово
россия
франция
ксавье моро
александр сырский
владимир зеленский
мариуполь
водохранилище
подрыв
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На прошлой неделе ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища. Подобным образом в 1944 году во Франции немцы пытались задержать наступление союзных войск, подрывая дамбы каналов при обороне Дюнкерка.По словам эксперта, немцы также подрывали всё и при отступлении из Белоруссии в 1944-м. Подрыв дамбы усложнит логистику ВСУ, ухудшая и без того плохое положение украинских войск в Курахово, отметил он."Целью командования ВСУ могло быть заблокировать украинские части, которые держат там оборону. Мы это наблюдали в 2022 году в Мариуполе и недавно видели в Угледаре. Сырский и Зеленский предпочитают, чтобы их войска оказались в окружении, чем отдать приказ отступать", — подчеркнул Моро.Поэтому украинские военные на уровне батальона, бригады не доверяют вышестоящим штабам и самовольно оставляют позиции. В целом, я наблюдаю большой бардак в украинских частях в районе Курахово, констатировал он."Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, а их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. А российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. И у России больше подготовленной пехоты", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.руО том, как ВС РФ обходят Купянск с севера и юга и уничтожают противника на левом берегу Оскола — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
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новости, курахово, россия, франция, ксавье моро, александр сырский, владимир зеленский, мариуполь, водохранилище, подрыв, окружение, вс рф
Новости, Курахово, Россия, Франция, Ксавье Моро, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Мариуполь, водохранилище, подрыв, окружение, ВС РФ

Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово

06:00 20.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Украинские военные на уровне батальона, бригады не доверяют вышестоящим штабам и самовольно оставляют позиции. В целом, я наблюдаю большой бардак в украинских частях в районе Курахово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
На прошлой неделе ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища. Подобным образом в 1944 году во Франции немцы пытались задержать наступление союзных войск, подрывая дамбы каналов при обороне Дюнкерка.
По словам эксперта, немцы также подрывали всё и при отступлении из Белоруссии в 1944-м. Подрыв дамбы усложнит логистику ВСУ, ухудшая и без того плохое положение украинских войск в Курахово, отметил он.
"Целью командования ВСУ могло быть заблокировать украинские части, которые держат там оборону. Мы это наблюдали в 2022 году в Мариуполе и недавно видели в Угледаре. Сырский и Зеленский предпочитают, чтобы их войска оказались в окружении, чем отдать приказ отступать", — подчеркнул Моро.
Поэтому украинские военные на уровне батальона, бригады не доверяют вышестоящим штабам и самовольно оставляют позиции. В целом, я наблюдаю большой бардак в украинских частях в районе Курахово, констатировал он.
"Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, а их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. А российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. И у России больше подготовленной пехоты", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ обходят Купянск с севера и юга и уничтожают противника на левом берегу Оскола — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
Владимир Брутер интервью
18 ноября, 17:00
Владимир Брутер: Запад ракетами хочет вытащить Россию из зоны комфорта, а Трамп боится остаться лузеромУходящая администрация США будет пытаться максимально спровоцировать Россию, чтобы создать много точек невозврата. Ее упоротость может блокироваться жесткими и пугающими действиями России, если таковые будут иметь место. В противном случае все наши попытки не допустить эскалации конфликта будут выкинуты, и нас же в этом обвинят.
 
НовостиКураховоРоссияФранцияКсавье МороАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМариупольводохранилищеподрывокружениеВС РФ
 
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