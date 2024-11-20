https://ukraina.ru/20241120/1059035578.html

Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово

Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово - 20.11.2024 Украина.ру

Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово

Украинские военные на уровне батальона, бригады не доверяют вышестоящим штабам и самовольно оставляют позиции. В целом, я наблюдаю большой бардак в украинских частях в районе Курахово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2024-11-20T06:00

2024-11-20T06:00

2024-11-20T06:00

новости

курахово

россия

франция

ксавье моро

александр сырский

владимир зеленский

мариуполь

водохранилище

подрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057425720_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ec3040ed0fb131f80f2db214f25276b9.jpg

На прошлой неделе ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища. Подобным образом в 1944 году во Франции немцы пытались задержать наступление союзных войск, подрывая дамбы каналов при обороне Дюнкерка.По словам эксперта, немцы также подрывали всё и при отступлении из Белоруссии в 1944-м. Подрыв дамбы усложнит логистику ВСУ, ухудшая и без того плохое положение украинских войск в Курахово, отметил он."Целью командования ВСУ могло быть заблокировать украинские части, которые держат там оборону. Мы это наблюдали в 2022 году в Мариуполе и недавно видели в Угледаре. Сырский и Зеленский предпочитают, чтобы их войска оказались в окружении, чем отдать приказ отступать", — подчеркнул Моро.Поэтому украинские военные на уровне батальона, бригады не доверяют вышестоящим штабам и самовольно оставляют позиции. В целом, я наблюдаю большой бардак в украинских частях в районе Курахово, констатировал он."Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, а их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. А российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. И у России больше подготовленной пехоты", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.руО том, как ВС РФ обходят Купянск с севера и юга и уничтожают противника на левом берегу Оскола — в интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241118/1059005199.html

курахово

россия

франция

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курахово, россия, франция, ксавье моро, александр сырский, владимир зеленский, мариуполь, водохранилище, подрыв, окружение, вс рф