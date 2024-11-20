Бригады оставляют позиции: эксперт из Франции предположил, зачем ВСУ подорвали дамбу в Курахово
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Украинские военные на уровне батальона, бригады не доверяют вышестоящим штабам и самовольно оставляют позиции. В целом, я наблюдаю большой бардак в украинских частях в районе Курахово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
На прошлой неделе ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища. Подобным образом в 1944 году во Франции немцы пытались задержать наступление союзных войск, подрывая дамбы каналов при обороне Дюнкерка.
По словам эксперта, немцы также подрывали всё и при отступлении из Белоруссии в 1944-м. Подрыв дамбы усложнит логистику ВСУ, ухудшая и без того плохое положение украинских войск в Курахово, отметил он.
Поэтому украинские военные на уровне батальона, бригады не доверяют вышестоящим штабам и самовольно оставляют позиции. В целом, я наблюдаю большой бардак в украинских частях в районе Курахово, констатировал он.
"Сейчас я не вижу в украинской армии хорошей пехоты, а их количества не хватает, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. А российская армия умеет концентрировать свои силы на главных направлениях. И у России больше подготовленной пехоты", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ксавье Моро: Сырский запер своих солдат в Курахово, а российская пехота бьет ВСУ качеством на сайте Украина.ру
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